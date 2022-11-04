天猫双十一锦鲤大奖怎么抽 天猫双11锦鲤活动开奖时间

昨天，天猫推出双十一锦鲤活动，用户可通过淘宝拍照功能参与，每晚7:30开奖，共抽100万条锦鲤，一人每天最高可中奖49999元。

打开淘宝APP，点击搜索栏的相机图标，使用淘宝拍照功能搜索任意商品，即有机会获得卡片，集齐五张即可等待晚上七点半开奖。

一、活动时间:

2022年11月1日10:O0:00至2022年11月11日23:59:59。活动期间，以自然日为活动周期，每个周期开奖1次。

二、参与条件:

1、须为淘宝注册的用户，且用户的淘宝会员账号所绑定的支付宝账号须通过实名认证，并开启余额支付功能，否则不得参与本活动。

2、用户参与本活动所需的手机淘宝APP已更新到最新版本（至少更新至10.15.30版本及以上）

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