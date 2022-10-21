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Omdia：TikTok 超越 Netflix 成为美国 35 岁以下人群应用

2022-10-21 10:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月21日消息:根据 Omdia 最新发布的研究报告，TikTok 已超越 Netflix 成为美国第二大最受欢迎的服务，YouTube 则是第一大受欢迎的服务。

抖音 (1)

Omdia 分析的 9 个市场包括：英国、美国、西班牙、意大利、法国、德国、荷兰、瑞典、澳大利亚，在社交媒体平台上，每人每天观看视频内容的时间在 2021 年增加了 9 分钟，达到平均 60 分钟。

据报告，在英国和法国，TikTok 的受欢迎程度并不相同，整体排名第五，在英国低于 iPlayer、Netflix 和亚马逊，在法国低于 TF1 服务、Netflix 和 6Play。总体而言，YouTube 仍是这些市场中最受关注的平台，而对于 35 岁以上人群来说， TikTok 尚未进入前十名。

Facebook 是 2021 年社交媒体视频观看时长的领先平台，所有 9 个国家的平均观看时长达到 18.7 分钟；这比去年有所下降。相比之下，其竞争对手 TikTok 在 2021 年创下了社交媒体平台最快的增长速度，增长了 6.4 分钟，达到 18.1 分钟，因此几乎肯定会在 2022 年超过 Facebook 的视频观看量。

Omdia 高级总监 Maria Rua Aguete 表示，「对于热衷于吸引年轻观众的广播公司、商业公司或其他公司来说，TikTok 在接触和培养新观众方面日益重要的作用不应被低估。」

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    2022 年 9 月 28 日。英特尔酷睿 i9-13900K是一款 24 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月 28 日推出。Core i9-13900KF 具有36MB 的三级缓存，默认运行频率为3GHz，但根据工作负载可提升至5.8GHz。性能核心提供处理高端游戏和要求苛刻的应用程序的速度，而低优先级和后台任务由处理器的高效核心处理多任务。

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    有可能iQOO Neo7是在2022年10月20日发布的，而这个时间距离双十一活动不到半个月，很有可能会在双十一期间有一些优惠活动，如果是打算购买这款手机的消费者，可以考虑在等到双十一的时候关注手机的价格变化。目前国内中端安卓手机可以选择的型号还是比较多，因此双十一这种促销节日不少厂商都会推出促销活动，想换机的朋友在这个时间是很好的机会。

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  • i9-13900K价格是多少钱？

    4899元。i9-13900K国内的售价是4899元，这目前是预售价。Intel 酷睿i9 13900K，英特尔酷睿 13 代CPU产品。于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i9 产品线的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。

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  • iQOO Neo7有屏幕压感吗？

    支持iQOO Neo7支持屏下双控压感，屏幕支持左右区域分别按压，对应两个压力操控，分别映射两个按钮，操作逻辑和传统压感按键一致，使得在游戏过程中的操作可以更加的便捷。iQOO Neo7还配备了对称式双X轴线性马达，支持4D游戏振感功能，也提升了游戏沉浸感。

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  • i9-13900KF能玩吃鸡吗？

    能。i9-13900KF是英特尔目前最好的处理器之一，玩吃鸡是绰绰有余，但是需要配合一个说的过去的显卡，i9-13900KF是没有核显的，你需要额外的购买一个独立显卡才可以玩，显卡至少搭配一下30系或者40系的显卡，不然玩吃鸡也用不到这么好的cpu，如果不打算换好显卡，建议买价格比较低的处理器。

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  • iQOO Neo7有大内存吗？

    最高可选12GB运存版本iQOO Neo7可以选择的最高版本是12GB+512GB，这应该是可以满足大多数用户对于内存和存储的需求。大内存的好处有很多，比如在后台可以有多个APP同时运行，减少杀后台的情况，此外在使用编辑类软件，比如视频编辑、图片编辑的时候也会有比较流畅的运行。

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  • i9-13900KF风冷压得住吗？

    压不住。i9-13900KF这个顶级的CPU拿风冷来压的话是很难压得住的，需要配合水冷才能更好的达到更高的性能，如果温度太高的话就会降频，这样性能反而发挥不出来了，所以一定是要配合一个好一点的水冷来压这个处理器，特别如果你还是要超频的话，那么更需要买好的水冷来压了。

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  • iQOO Neo7有长焦吗？

    没有iQOO Neo7没有长焦镜头，它的后置三摄分别是5000 万像素超高清主摄 +800 万超广角镜头 + 200 万微距镜头，后置支持 20 倍数字变焦，此外后置主摄支持OIS防抖、视频防抖，广角镜头支持视频防抖。

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  • i9-13900KF功耗大吗？

    大。i9-13900KF是目前英特尔顶级的13代处理器，TDP是125W，自然是高功耗的处理器了，需要搭配好的水冷散热。其中Intel Thermal Velocity Boost (TVB) 是一种技术，当热余量和涡轮功率预算可用时，通过将最大频率推至 5.8 GHz 来释放额外的 CPU 性能。它非常适合 CPU 利用率突然达到峰值的突发工作负载，可提供临时性能提升以帮助避免减速。

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  • iQOO Neo7是直屏还曲面屏吗？

    直屏iQOO Neo7的屏幕是直面屏，而不是曲面屏。这块屏幕的材质是三星E5，支持120Hz的屏幕刷新率。直屏相对曲面屏的好处是操作更方便，不容易出现误触，且可以完整的显示屏幕内容，尤其是在玩游戏的时候，直屏的使用体验要比曲面屏更好。曲面屏的优点则是比较美观。

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  • i9-13900KF是第几代的？

    13代。i9-13900KF是第13代台式机处理器以混合核心架构和 Intel7工艺为基础，将24个核心（比上一代多8个）安装到单个处理器上，同时仍安装 LGA1700插槽。Core i9-13900KF 旨在提供卓越的性能，具有16个低压高效内核，可处理多任务的后台任务，而8个3GHz 性能内核为要求苛刻的应用程序和游戏提供速度。内置的英特尔线程控制器通过在正确的时间动态、智能地将工作负载分配给正确的内核，确保两者无缝协作。

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  • iQOO Neo7是金属边框吗？

    不是iQOO Neo7边框材料是塑胶，相对金属边框比较轻，单手握持也比较方便轻松。当然金属边框的好处是可以让手机更耐摔，防护性能也更强。此外iQOO Neo7在手机后壳版本也有选择，几何黑版本后壳是玻璃；印象蓝、波普橙版本后壳是素皮。

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  • i9-13900KF能玩什么游戏？

    看显卡。i9-13900KF是无核显版本的处理器，所以虽然i9-13900KF作为CPU处理器的性能是顶级的，但是玩游戏主要还是看显卡，显卡好的话就可以玩任何游戏，i9-13900KF至少也是要搭配30系或者是40系显卡才能发挥出该有的性能，所以你无论是配30还是40系显卡都是能随便玩市面上任何游戏的。

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    不是iQOO Neo7屏幕材质是AMOLED屏幕，这块屏幕的主要参数是6. 78 英寸、屏幕分辨率 2400×1080，屏幕比例20: 9、屏占比93.11%、分辨率2400×1080、HDR支持、屏幕刷新率最高支持120Hz、屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，屏幕类型直面屏，三星发光材料E5。

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  • i9-13900KF是什么针脚类型接口？

    LGA1700。LGA1700，是英特尔用于 2021 年推出Alder Lake微架构（第 12 代Intel Core）的台式机微处理器插槽。此插槽将取代LGA1200，且将支援DDR5 内存。由于接触点大幅增加，之前对应LGA1200、LGA1151（封装大小37.5mm x37.5mm）的处理器散热器均与LGA1700 不相容（封装大小45.0mm x37.5mm）。13 代的CPU都是支持LGA1700 针脚类型的。

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  • iQOO Neo7王者荣耀支持120帧吗？

    支持iQOO Neo7玩王者荣耀支持120帧高刷新率。iQOO Neo7的屏幕刷新率最高支持120Hz，屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，因此在玩王者荣耀这样的游戏时可以支持120帧的高刷模式，在玩其他的游戏时，如果也有高刷模式，也是可以开启的，一般在游戏内的设置-画面选项中找到高刷模式即可。

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