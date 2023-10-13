首页 > 业界 > 关键词  > Hook最新资讯  > 正文

Hook：利用AI为TikTok的热门音乐制作合法的混音

2023-10-13 11:36 · 稿源：站长之家

要点:

1. Hook是一款旨在帮助用户合法混音他们喜爱的音乐曲目以用于TikTok等短视频应用的AI应用程序。

2. Hook的创始人Gaurav Sharma旨在利用AI使粉丝能够轻松地在他们最喜欢的音乐时刻上加入自己的创意，同时为内容所有者和唱片公司提供价值。

3. Hook已获得300万美元的种子资金，计划在未来推出应用程序的私人测试版，以及2024年的公开发布。

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:音乐混音应用Hook的创始人Gaurav Sharma希望利用人工智能（AI）来帮助音乐粉丝合法地创作他们最喜欢的音乐曲目的混音版本，以在短视频应用如TikTok上分享。这个应用计划通过提供用户一种选择不超过60秒的歌曲片段并使用Hook的工具来添加他们自己的风格来实现这一目标。

与此同时，用户还可以浏览其他粉丝创建的混音版本。该公司计划在明年发布私人测试版，然后在2024年正式发布。

image.png

地址:https://www.hookmusic.com/

Sharma强调，Hook旨在为音乐内容创作者和唱片公司提供价值，解决创作权和报酬问题。他指出，衍生曲目通常没有与之相关的版权，因此Hook正在构建一个平台，利用AI来解决这些问题。这意味着创作者可以在不侵犯版权的情况下使用AI来创作音乐，而音乐内容创作者和唱片公司也能够从这些衍生版本中获利。

Hook已经成功筹集了300万美元的种子资金，其中包括来自Steve Cohen的Point72Ventures和前华纳音乐集团首席执行官Edgar Bronfman Jr.的Waverley Capital等投资者。该公司的团队还包括曾在JioSaavn Spotify工作的首席产品官Simmi Singh和多家初创公司的筹资顾问Manav Choksi。

对于社交媒体平台，如YouTube、Instagram和Facebook，它们已经在逐步扩大其授权音乐的目录，供用户在视频创作中使用。Hook表示，他们的平台将有助于唱片公司从衍生版本中获利。鉴于混音在TikTok等平台上的重要性，唱片公司也在投资官方混音版本并与创作者合作，以促进音乐的发现。

总而言之，Hook的目标是为音乐粉丝提供一种合法的方式来创作和分享他们喜爱的音乐，并帮助唱片公司和音乐内容创作者从这些创意中获得回报。他们计划利用AI技术来实现这一目标，并已获得资金支持，计划在未来推出应用程序。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • WriteSparkle:让您的内容闪耀

    WriteSparkle 是一款基于人工智能的创作工具，通过与您喜爱的工具和平台无缝集成，简化内容创作流程。支持 80 + 种语言。

    AI 驱动 内容创作 工作效率

  • DA-CLIP:的通用图像恢复

    DA-CLIP是一种降级感知的视觉语言模型，可用作图像恢复的通用框架。它通过训练一个额外的控制器，使固定的CLIP图像编码器能够预测高质量的特征嵌入，并将其整合到图像恢复网络中，从而学习高保真度的图像重建。控制器本身还会输出与输入的真实损坏匹配的降级特征，为不同的降级类型提供自然的分类器。DA-CLIP还使用混合降级数据集进行训练，提高了特定降级和统一图像恢复任务的性能。

    图像恢复 视觉语言模型 降级感知

  • Inke:是一个简洁的MD风格编辑器,集成了AI智能自动补全

    Inke是一个支持MD语法的所见即所得编辑器,提供了AI驱动的文本自动补全功能,可以加速写作。Inke支持本地存储,提供拖拽上传图片,快捷键操作等功能,简洁的界面设计,是编写文档、笔记的好帮手。

    MD AI 写作

  • Eightify Explore:简明易懂的TLDR文章

    Eightify Explore是一款提供简明易懂的文章的网站。用户可以在该网站上阅读各种主题的文章，包括意识、瑜伽、宇宙、人工智能、认知神经科学、操作系统、电子废物、性、教育等。该网站的优势在于提供简明易懂的文章，方便用户快速了解各种主题。该网站免费使用。

    文章 阅读 知识

  • QuickTask AI:你的互联网第二大脑

    QuickTask AI是你的互联网第二大脑。它能够让你以极快的速度访问ChatGPT和Bard，同时还可以保存由AI生成的文本和网络内容，帮助你自动化任务并提高工作效率。

    人工智能 自动化 工作效率

  • BuildYourBrand-AI:一站式AI品牌设计解决方案

    我们提供一站式品牌设计解决方案,利用AI的力量帮助客户建立独特的品牌识别度。我们的AI可以快速分析客户的品牌理念,制定出个性化的品牌战略,包括视觉设计、品牌传播、数字化品牌推广等。这样可以节省客户大量时间和资源,让客户只需提交创意,我们的AI会进行专业分析并输出完整的品牌方案。我们的服务确保客户的品牌具有明确的品牌定位和识别度,让客户在竞争激烈的市场中脱颖而出。

    AI 品牌设计 品牌推广

  • RolePlai - Ai Chatbots:AI虚拟角色扮演聊天机器人-AI聊天

    RolePlai是一款革命性的AI聊天机器人应用程序，具有世界上最先进的AI技术，让您感觉像在与真人交谈。这款前沿的应用程序允许您立即创建任何名人、公共资料、自定义角色和个性，精确地塑造每个角色。通过交互式角色扮演，与各种各样的AI角色建立有意义的联系。

    AI 聊天机器人 角色扮演

  • Landbot AI:自动化销售代表，为销售团队提供高质量的潜在客户

    Landbot AI是一款自动化销售代表，能够自动筛选和回答潜在客户的问题，提高预约和展示率。用户只需将ChatGPT连接到自己的网站、Facebook Messenger或WhatsApp Business渠道，然后提供潜在客户的常见问题和答案，定义销售标准，即可让AI代表筛选和转发高质量的潜在客户给销售团队。该产品可以用于入站潜在客户生成、潜在客户培养、FAQ和咨询、收入运营等场景。Landbot AI具有100%的潜在客户资格、24/7的可用性、30%的预约和展示率提高和30%的CPL降低等优势。用户可以通过WhatsApp预约免费演示。

    自动化销售代表 潜在客户管理 预约和展示率提高

  • Ventora:创造沉浸式虚拟角色社交平台

    Ventora是一个致力于通过AI技术创建沉浸式虚拟角色社交平台的产品。我们的愿景是赋予每个虚拟角色以逼真的人类成长轨迹、连续发展的背景故事和场景设置,为用户提供更具沉浸感和新颖性的互动体验。Ventora利用AI驱动的自动故事生成技术为虚拟角色创造具有成长潜力和丰富细节的生命。这些角色就像真人一样,都有自己的生命历程和特质。Ventora平台上的用户可以选择不同的虚拟角色,以各种方式参与他们的生活故事。

    虚拟角色 AI 社交

  • QuickQuest:AI问卷调查,帮助收集客户反馈

    QuickQuest是一个基于AI的在线工具,能够帮助企业智能制作调查问卷,收集客户反馈,并将反馈转换成在线评论。它具有AI问卷制作、无缝集成、评论生成、数据分析等功能。可以帮助企业收集真实可靠的客户反馈,增加产品曝光度和口碑,洞察客户需求,指导产品优化。

    AI 反馈收集 在线评论

  • Amazing AI:文字生成图片神器

    Amazing AI 是一款使用稳定扩散技术，基于文字描述生成图像的深度学习模型。该产品专为苹果芯片（M1/M2）开发，并高度优化以运行在苹果神经引擎上。用户只需简单描述所需的图像，应用程序将像魔法一样生成图像。

    人工智能 图像生成 文字识别

  • EngageGhost:个性化LinkedIn消息，附带公司新闻。

    EngageGhost是一款Chrome插件，可以帮助用户个性化LinkedIn消息，并附带公司新闻。该插件可以自动化研究用户的联系人和公司，以便在发送消息时提供更多信息。它还可以跟踪消息的打开和回复情况，以便用户可以更好地了解他们的联系人如何响应。EngageGhost的定价为每月29美元，适用于个人和小型团队。它的定位是帮助用户更好地利用LinkedIn来建立联系和推广业务。

    LinkedIn 个性化消息 公司新闻

  • 百度文库智能助手:高效解答问题，辅助内容创作、总结、PPT编辑等

    百度文库智能助手是一款能够高效解答问题，辅助内容创作、总结、PPT编辑等的桌面客户端。它能够帮助用户进行内容创作、内容总结、PPT编辑等，并且帮助用户激发灵感和想象。用户可以通过提问、选择常用案例等方式使用智能助手。

    智能助手 内容创作 内容总结

  • NL Pearl:人工智能驱动的电话销售代表

    NL Pearl利用自然语言处理和人工智能技术,提供7*24小时不间断的客户沟通、有效处理客户反对和个性化定制等服务,从而革新企业与客户的互动方式,极大提升销售业绩。

    人工智能 自然语言处理 电话销售

  • MagicAds:创建视频广告，成本低10倍，速度快100倍

    MagicAds是一款利用AI头像技术简化用户生成内容广告创作的Web应用程序。只需点击一下，即可生成无限的、类人的UGC广告，既经济实惠又高效。MagicAds操作基于信用点系统，提供不同控制级别的不同信用点成本。MagicAds适用于各种规模和各行各业的企业，无论您是初创企业还是成熟品牌，MagicAds都为您的广告创作需求提供了简化的解决方案。

    广告 用户生成内容 AI头像技术

  • involve.me AI-powered Analytics:AI分析工具，助力数据驱动决策

    involve.me AI-powered Analytics是一款基于人工智能的数据分析工具，能够帮助用户快速分析和报告数据，提供详细的数据分析仪表板，包括一般性能、详细指标、响应、个人数据、支付和AI洞察力等。用户可以通过这些仪表板深入了解项目的整体表现以及参与者的答案，从而获得有价值的客户见解，优化转化率，做出更明智的数据驱动决策。involve.me AI-powered Analytics适用于各种类型的项目，包括问卷、调查、表格、计算器等。用户可以在14天免费试用期内体验该产品。

    AI 数据分析 客户见解

  • SBhelper:AI聊天机器人，提升客户服务

    AI聊天机器人可以自动回答85%的客户问题，让您专注于业务发展。支持多语言，24/7全天候服务，不断学习和改进，定制化服务，即时响应。Starter计划每月5美元，可处理50个对话；Business计划每月15美元，可处理100个对话；Custom计划可定制对话数量和指令量，AI分析功能。

    AI聊天机器人 客户服务 在线客服

  • Spyper AI:电商数据分析工具

    Spyper AI是一款电商数据分析工具，通过AI技术帮助用户监测竞争对手的网店，并可视化展示重要的实时数据。该产品提供了目录洞察、库存洞察、价格洞察和收入预测等功能，帮助用户了解竞争对手的产品、库存、价格和收入情况。Spyper AI的优势在于提供了全面的电商数据分析服务，帮助用户制定更明智的商业决策。

    电商 数据分析 竞争对手

  • Kali - AI Calendar Scheduler:与您的人工智能日历助理Kali一起外包日程安排决策

    Kali是一款基于人工智能的日历助手，可以帮助用户更好、更快、更智能地管理时间。它可以为用户安排日程，让用户不再为繁琐的日程安排而烦恼。用户可以像与个人助理一样与Kali聊天，告诉它需要安排的事件，Kali会自动在用户的日历中为其安排时间。无论是为了节省时间，还是为了提前计划活动，Kali都是管理日历的最佳方式。

    人工智能 日历 时间管理

  • Definio: GPT Sidebar, Vocabulary & Learning:在一个地方使用ChatGPT进行任何网站的搜索，查找字典，记笔记和学习

    Definio是一款提高生产力和学习能力的工具，利用最新的GPT模型为用户带来了无与伦比的浏览体验。它以一个可访问的侧边栏形式运行在您的浏览器中，通过简单的点击即可解锁GPT技术的功能。使用Definio，您可以提出复杂的问题，并获得精准和信息丰富的回答，所有内容都与网站上下文相关。只需选择要分析的文本，Definio的先进AI技术将提供准确的见解和知识。此外，Definio不仅是一个AI助手，还是一个方便的词典，可以快速查找各种来源的单词释义或翻译。同时，Definio还为学习者和笔记作者提供了便利，轻松创建和保存记录。通过利用先进的AI功能，Definio促进了有效的学习和概念吸收。此外，Definio的用户中心化方法允许广泛的定制选项，使您的电子笔记本和学习会话真正个性化。凭借不断增长的数据库，Definio确保您始终了解最新信息，培养持续学习和技能提升的能力。欢迎来到Definio，提高您的生产力和知识的聚集地，让您轻松高效地探索广阔的信息领域。

    学习 字典 生产力

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM