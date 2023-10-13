Hook：利用AI为TikTok的热门音乐制作合法的混音

要点: 1. Hook是一款旨在帮助用户合法混音他们喜爱的音乐曲目以用于TikTok等短视频应用的AI应用程序。 2. Hook的创始人Gaurav Sharma旨在利用AI使粉丝能够轻松地在他们最喜欢的音乐时刻上加入自己的创意，同时为内容所有者和唱片公司提供价值。 3. Hook已获得300万美元的种子资金，计划在未来推出应用程序的私人测试版，以及2024年的公开发布。

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:音乐混音应用Hook的创始人Gaurav Sharma希望利用人工智能（AI）来帮助音乐粉丝合法地创作他们最喜欢的音乐曲目的混音版本，以在短视频应用如TikTok上分享。这个应用计划通过提供用户一种选择不超过60秒的歌曲片段并使用Hook的工具来添加他们自己的风格来实现这一目标。

与此同时，用户还可以浏览其他粉丝创建的混音版本。该公司计划在明年发布私人测试版，然后在2024年正式发布。

地址:https://www.hookmusic.com/

Sharma强调，Hook旨在为音乐内容创作者和唱片公司提供价值，解决创作权和报酬问题。他指出，衍生曲目通常没有与之相关的版权，因此Hook正在构建一个平台，利用AI来解决这些问题。这意味着创作者可以在不侵犯版权的情况下使用AI来创作音乐，而音乐内容创作者和唱片公司也能够从这些衍生版本中获利。

Hook已经成功筹集了300万美元的种子资金，其中包括来自Steve Cohen的Point72Ventures和前华纳音乐集团首席执行官Edgar Bronfman Jr.的Waverley Capital等投资者。该公司的团队还包括曾在JioSaavn Spotify工作的首席产品官Simmi Singh和多家初创公司的筹资顾问Manav Choksi。

对于社交媒体平台，如YouTube、Instagram和Facebook，它们已经在逐步扩大其授权音乐的目录，供用户在视频创作中使用。Hook表示，他们的平台将有助于唱片公司从衍生版本中获利。鉴于混音在TikTok等平台上的重要性，唱片公司也在投资官方混音版本并与创作者合作，以促进音乐的发现。

总而言之，Hook的目标是为音乐粉丝提供一种合法的方式来创作和分享他们喜爱的音乐，并帮助唱片公司和音乐内容创作者从这些创意中获得回报。他们计划利用AI技术来实现这一目标，并已获得资金支持，计划在未来推出应用程序。

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