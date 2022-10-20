消保委：双十一不得未经消费者同意发送营销短信

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:今日，针对“双十一营销类垃圾短信”问题，江苏省消保委发布提醒称，依照《民法典》《个人信息保护法》等相关规定，未经消费者允许推送商业信息和广告宣传行为涉嫌违法。拒绝套路促销，制定简单的促销规则和优惠措施，并提供质量合格的产品和优质的售后服务，让消费者真正享受到实惠，才是企业获得消费者信任的长久举措。

江苏省消保委还提醒消费者，应当关注各种优惠措施是否有适用范围、是否有金额限制、是否可叠加使用以及售后服务等方面。参与预售活动的，还要明确定金和尾款的支付时间及金额、商家的发货时间、双方的违约责任等重要事项。

江苏省消保委表示，面对非法推送促销短信，可保存证据并拨打12321网络不良与垃圾信息举报受理中心热线电话进行投诉、举报，积极维护个人信息安全，遏制非法推送商业信息行为。

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