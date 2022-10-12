完美世界：预计2022前三季度净利润同比增长78%-81%

站长之家 10 月 12 日讯：完美世界发布公告称，2022 年 1-9 月，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为 142，748 万元至 144，748 万元，较上年同期增长 78.45%至 80.95%，
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顺丰控股公告称，预计前三季度净利润44.2亿元-45.7亿元，同比增长146%-154%，第三季度净利润预计同比增长84%-99%。顺丰控股表示，在国内实施科学精准防疫及快递行业增速转正的背景下，公司采取精益经营的举措，助力第三季度业绩同比及环比均实现较快增长:
顺丰控股发布2022年前三季度业绩预告称，预计前三季度净利润44.2亿元-45.7亿元，同比增长146%-154%，第三季度净利润预计同比增长84%-99%...第三季度，归属于上市公司股东的净利润为19亿元–20.6亿元，比上年同期增长:84%–99%...1）在收入端，公司业 务量与营业收入增速回升，通过提高服务质量与差异化竞争力，进一步夯实端到 端多元物流服务能力，保持健康的产品结构与收入增长;......
公告显示，前三季度，宁德时代预计归母净利润为165亿元~180亿元，同比增长112.87%~132.22%，超去年全年净利（159.3亿元）...今年第三季度，宁德时代预计归母净利润为88亿元~98亿元，同比增长169.33%~199.94%...宁德时代是第一大供应商，在8月份的装机量为18GWh，去年同期为7.9GWh，同比增长128.6%，所占的份额也由去年同期的32.7% 增至39.3%...
完美世界发布2022年前三季度业绩预告，预计前三季度归属于上市公司股东的净利润为14.27至14.47亿元，较上年同期增长78.45%至80.95%，扣除非经常性损益后的净利润为9.11至9.31亿元，基本每股收益0.75至0.76元...游戏业务1~9月预计实现归母净利润15.33亿元至15.53亿元，同比增长98%至100%...今年第三季度，游戏业务预计实现净利润3.50亿元至3.70亿元......
10月10日，宁德时代今日发布了2022年前三季度业绩预告，预计前三季度归母净利润165亿元-180亿元，同比增长112.87%-132.22%...第三季度净利润88亿元98亿元，同比增长169.33%-199.94%...数据显示，宁德时代上半年净利润81.68亿元...
宝马集团公布最新销量数据。今年9月，宝马集团向中国客户交付59.29万辆BMW和MIN汽车，其中纯电动车型同比增长65%。
站长之家 9 月 29 日讯：名创优品公布数据称， 2022 财年实现营收100. 86 亿元，同比增长11.2%...
亿纬锂能发布公告称，预计前三季度净利润24.37亿元–26.59亿元，同比增长10%-20%；预计第三季度净利润10.82亿元–12.98亿元，同比增长50%-80%...亿纬锂能在公告中表示，在对参股公司思摩尔国际控股有限公司投资收益同比下降幅度较大、公司持续加大研发投入的前提下，公司2022年前三季度业绩与上年同期相比仍实现正向增长，主要原因是：...1、在上游主要材料价格急剧上涨的背景下，公司秉持和谐发展原则，适时调整产品定价机制，各产品线的盈利能力得到较好修复；...
全球手机营业利润同比增长6%至131亿美元。OPPO、vivo和小米的收入同比下降均达两位数。三星和苹果的收入分别同比增长25%和3%。2022年第二季度，全球手机营业利润同比增长6% 至131亿美元。前五名的手机制造商贡献了约80% 的总收入。
8月29日，健合（H&H）国际控股有限公司(股份代号:HK.1112，以下简称“健合集团”)，正式公布2022年上半年业绩报告。结合2022年上半年健合业绩分析，集团营收59.6亿元，呈报增长达9.8%，其中宠物营养与护理用品业务(PNC)实现全球市场双位数强势增长，同比实现增长35.4%，营收达7.3亿元!2022上半年健合业绩显示:总营收59.6亿元随着社会的发展和人民生活水平的提高，越来越多的人选择养宠，中国宠物市场受新一代年轻养宠人不断增加以及越发注重科学健康喂养等方面影响，我国宠物消费市场正在高速发展阶段。驱动着宠物营养健康行业的“创新提?
适合。天玑1080处理器的性能是和骁龙778G差不多的，虽然性能上比不是上目前最顶尖的CPU，但是应付一般的游戏还是可以的，并且天玑1080搭载 MediaTek HyperEngine3.0游戏引擎，可带来高性能、低延迟的游戏体验，借助 MediaTek 第三代 APU 可进一步优化游戏时的平台能效。此外，天玑1080支持 Sub-6GHz5G 全频段高速网络以及 Wi-Fi6连接。
苹果官网会下架iPad 10在发布上架后，旧款机型iPad 9会从苹果官网下架，但消费者还可以在电商平台以及线下渠道商处购买到，并且旧款会有一些降价幅度。考虑到新款和旧款实际上价格差距不是特别大，那么还是比较推荐购买新款的iPad 10，它的性能更好，外观也有变化，重量变得更轻，出门携带也更方便。
天玑8100。天玑1080对标的是骁龙778G，天玑1080采用八核 CPU:2个 ARM Cortex-A78核心，频率高达2.6GHz。6个 ARM Cortex-A55核心，频率高达2GHz。天玑8100采用台积电5nm 制程，CPU 部分包含4个2.85GHz A78核心 +4个2.0GHz A55核心，GPU 为 Mali-G610，采用自研 APU580架构，天玑8100的4个 A78大核频率为2.85Ghz，天玑8000为2.75GHz;
2022年10月底或11月初iPad 10预计在10月25日发布，之后就可以在苹果官网下单购买，最快预计在10月底或11月初可以买到。这款平板主要升级在外观，边框变窄，处理器升级为A14，其他方面的变化不大。对于主要需求是看视频、看课件、网课的用户来说，这款平板的性价比是比较高的。
可以iPad 10购买时可以享受教育优惠。苹果的教育优惠覆盖iPad、Mac等产品，全年都可以享受这项优惠，只要你是符合条件的消费人群即可，包括准大学生、在职的教职工、在校大学生人群，凭有效证件即可在苹果官网下单或者苹果直营店购买。此外在每一年的暑假，苹果还会推出返校活动，在教育优惠的基础上，购买指定的iPad、Mac型号，可以享受到AirPods耳机赠品活动。
骁龙778G。天玑1080对标的就是骁龙系列的778G这个处理器，也是一个经典的处理器了，性能不错，性价比也很高，天玑1080定位中端机，爆料称安兔兔跑分52万。骁龙778G是高通公司于2021年5月18日发布的5G移动平台。骁龙778G采用了6纳米工艺技术，骁龙778G 5G芯片组采用高通Kryo 670CPU，具有第六代人工智能引擎，采用Hexagon 770处理器，具有12 TOPS性能。
是iPad 10充电接口会变成Type-C，充电速度也会变快，原本的是20W，现在有望提升到30W的水平。这主要是因为Type-C支持更快的充电速度，原本的Lighting充电协议比较旧，支持的功率较低。
2022年10月11日。2022年10月11日，联发科发布了新款中档芯片天玑1080。天玑1080延续了 MediaTek 天玑5G 移动平台的性能和能效技术优势，提供多种先进功能，更好地满足用户对5G 智能手机的期待。MediaTek 最新的天玑1080进一步增强了在性能、影像、显示等方面的表现，助力终端快速推向大众市场。
722克Quest Pro将于 10 月 25 日正式开售， 10 月 28 日发货，定价为 1499 美元（约合人民币 10741 元）。Quest Pro是第一款采用高通骁龙XR2 +处理器以及12GB内存、256GB存储空间和90Hz刷新率的VR设备。Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。
推荐购买iPad 10定位的是入门级的平板电脑，如果你的需求主要是看视频、看课件，简单的视频编辑、图片编辑，那么iPad 10的性能足够使用。它的处理器是A14，也就是iPhone12上同款的处理器，除了绝大多数的软件都是可以满足的，只要你没有较大的软件编辑需求，那么iPad 10对于很多人都是值得购买的，尤其是有比较多苹果产品，如iPhone、Apple Watch、AirPods产品的用户，使用iPad也十分便捷。
适合。i7-13700K性能是目前最顶级的处理器之一，所以自然应付直播来说是完全没问题的，其次直播需要比较好的网络，如果对直播感兴趣的朋友需要多往这上面考虑，其次显卡也是比较重要的，如果是游戏主播的话，显卡至少都要是30系的。
2022年10月25日Meta首席执行官扎克伯格于10月11日在Connect大会上表示，该公司旗下最新款的虚拟现实（VR）头盔Meta Quest Pro售价将为 1500 美元，并将于 10 月 25 日开始发货。Quest Pro搭载升级版高通骁龙XR2+ Gen1 芯片，并采用全新的Pancake光学方案，体积比Quest2 缩小了40%。显示方面，Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。Quest Pro还拥有多达 10 个高分辨率摄像头，其中外部 5 个，内部 5 个，分别为：正面 2 个可捕获四倍于Quest2 像素的1280× 1024 摄像头； 1 个用于实现彩色透视的4680×3456 RGB摄像头；侧面 2 个用于头部追踪和深度识别的摄像头； 5 个位于头显内拥有眼动追踪、面部识别和追踪的摄像头。
预计10月25日iPad 10也就是iPad 2022款预计在2022年10月25日发布，届时可能直接在苹果官网上架，而不是通过发布会的形式公布。iPad 10在外观上有可能比iPad 9的尺寸更小，但屏幕还是10.2英寸，边框会变窄，同时处理器会升级到A14，非全贴合的LCD屏幕，支持第一代的苹果手写笔，起售价预计是64GB 2499元。
有无核显区别。i7-13700K是有核显的版本，而i7-13700KF是没有核显版本，有核显的可以直接开机直接玩，当然了核显的性能就很差劲了，i7-13700KF就是没核显版本，买回来如果没有独立显卡是不能开机的，需要额外按照独立显卡和散热器，其他方面的参数都是没有什么变化。
没有Redmi Note 12 Pro没有光学防抖，虽然在拍照和摄影的时候会出现画面抖动，但考虑到Redmi Note 12 Pro是一部入门级的智能手机，在相机方面的配置就不算高，因此它没有光学防抖也在情理之中。不过在其他配置比如处理器、快充、屏幕等，它是该价位段性价比很高的一款手机。
可以。i7-13700K自然是可以安装win10的，不过跑分上来看win11会更高一点，如果是担心系统不能安装的情况一般是不会的。Windows10是微软于2015年推出的Windows NT内核操作系统，为Windows8.1的后继者。设计目标是统一包括个人电脑、平板电脑、智能手机、嵌入式系统、Xbox One、Surface Hub和HoloLens等设备的操作系统。根据微软官方统计，Windows10的占有率已经超越Windows7，在所有Windows中位列第一。
有Redmi Note 12 Pro有对称式超线性双扬声器，支持JBL音质认证、Hi-Res Audio认证、Hi-Res Wireless认证、杜比全景声，其支持的音频格式包括：MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，AWB。
可以。i7-13700K直接拿来玩一些老游戏还是可以的，核显是UHD Graphics 770，这个核显的性能能够玩一些配置要求不高的网游，比如英雄联盟、DNF等，但是新的网游就可能带不动了，如果要玩的舒服还是需要配一个好一点的独立显卡。
可以Redmi Note 12 Pro支持双卡不限运营商，主副卡均可采用 5G，双卡不限运营商均可 5G 驻网，支持移动/联通/电信 5G/4G/3G/2G，支持双卡 VoLTE 高清语音，最好在使用前联系当地运营商了解具体的使用规则。
不高。i7-13700K核显是UHD Graphics770，提供32个执行单元 （EU） 和高达1.55GHz 的时钟速度(取决于 CPU 型号)。性能取决于它所集成的 CPU 型号和使用的内存。游戏性能甚至在仅适用于720p 和低细节设置的低要求游戏的快速型号上也是如此。可以玩诸如GTA5、CSGO、英雄联盟，如果不介意玩游戏30帧的话，那么巫师3、地平线4、新世界这样的网游也都是可以30帧左右，人多的话就会卡，所以拿来玩玩老游戏还是不错的。