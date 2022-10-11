乘联会：预计今年新能源汽车全年批发销量650万辆 渗透率约28%

站长之家（ChinaZ.com）10月11日消息:乘联会秘书长崔东树今日表示，综合今年前三季度市场表现和第四季度车企冲刺力度加大的因素，预计今年新能源汽车全年批发销量有望达到650万辆，渗透率大概在28%左右。
据乘联会发布的9月份全国乘用车市场分析数据显示，2022年9月乘用车市场零售达到192.2万辆，同比增长21.5%，增长较快;9月零售环比增长2.8%，环比增速处于近20年同期历史低位。1-9月累计零售1487.5万辆，同比增长2.4%，同比净增35.5万辆，其中6-9月同比净增143万辆，增量贡献巨大。其中，9月新能源乘用车零售销量达到61.1万辆，同比增长82.9%，环比增14.7%，1-9月形成趋势性上升走势。1-9月新能源乘用车国内零售387.7万辆，同比增长113.2%。
9月厂商批发销量229.3万辆，同比增长32.0%，环比增长9.4%。其中，9月新能源乘用车批发销量达到67.5万辆，同比增长94.9%，环比增长6.2%，车购税减半政策推出后，新能源车不仅没有受到影响，环比持续改善超过了预期。1-9月新能源乘用车批发434.1万辆，同比增长115.4%。受新能源市场拉动，部分车企表现分化明显。1-9月的厂商批发销量达到1669.9万辆，同比增长14.4%。
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