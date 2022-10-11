乘联会：预计今年新能源汽车全年批发销量650万辆 渗透率约28%

需下载微信分身版才可使用信分身版是一款能让您的iPhone同时使用两个微信的应用。1、下载微信分身版；2、安装成功后，手机上即会有两个微信了，一个是“微信”，一个是“微信分身版”，打开分身版微信，即可登陆另外一个微信账号。苹果微信分身版常见问题1、安装了微信分身版为什么打不开？原因一：微信分身版是需要添加信任才能正常使用的，因此在安装完微信之后，用户还需要点击信任提示中的信任按钮，如果点击不了，就要转入到设置的界面中恢复设置。原因二：下载的软件版本不对，导致微信分身版打不开，只要重新下载覆盖安装就好了。2、微信闪退是什么原因？微信闪退的原因可能有两个，一个是下载的软件版本不对，另一个是就是手机内存有问题，或者是设置权限。出现以上问题的童鞋可以重新下载微信分身版覆盖安装，或者查看手机内存和权限设置。