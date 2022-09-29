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淘宝联盟双11玩法公布 提供15亿补贴

2022-09-29 17:51 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:近日，淘宝联盟向全体合作伙伴发出了以“稳健经营 聚势共赢“为主题的合作伙伴大会邀请函，大会将于2022年10月9日星期日10:00-15:00举行，同时还并公布了双11政策与玩法。

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据悉，双11整体政策与玩法将提供15亿补贴、互动玩法升级以及供给升级。大致如下:

  • 15亿补贴:补贴规模再创新高!货品、渠道、服务商、消费者四维补贴全覆盖，各类型淘宝客均可参与对应补贴活动，助力渠道提振收益;

  • 互动玩法升级:预售免定、硬通货天天开奖、尖货大额券等新玩法，助力渠道刺激转化;

  • 供给升级:“超级U选”每日优选追求极至性价比、品牌高佣、大牌低价、超级单品等供给，助力渠道发现好单。

平台能力也进行了升级，其中，淘宝联盟APP首页新增热销、低价、高佣三大榜单;叠加官方补贴，多推多补。淘宝联盟PC官网新增2小时相似淘宝客热推榜单等等。

另外，官方还公布了分渠道政策与玩法，具体如下:

电商导购类渠道

  • 预算:千万级补贴加持，多维度预算加码，提升渠道收益 ;

  • 货品:小库精筛，价格力与智能算法双重保障，标签化输出丰富物料，选品效率UP UP;

  • 产品:三大王炸产品全新升级，定向开放，为渠道经营提效。

社交代理类渠道

  • 千万级奖池多重激励:定向邀约渠道GMV奖励，阶梯奖励范围更大，冲刺更高，奖励更高，荣誉认证;

  • 渠道促活:活跃度提升用户可享渠道ID激励，契合渠道用户激励策略，合力共建更健康生态;

  • 专属货品福利:更有代理渠道专属货品激励，钱、货、用户多维度保驾护航，奖励升级，力度升级。

社交社群类渠道

  • 千万级奖池:社交社群淘宝客专属组队冲榜，共赢千万级奖池，助力每一份精准私域流量爆发变现;

  • 荣誉榜单:官方授予“成交王”、“带货王”、”爆单王“等多项荣誉等待成团，一战成名天下知;

  • 私密圈:千万级淘宝客私密圈限时开放加入，官方小二一对一扶持。在圈里认识真正的大牛，获得一手资料。

内容生态类渠道

  • 内容平台带货达人补贴激励:内容平台带货排位赛、内容带货达人定向邀请GMV奖励，让达人带货更有动力;

  • 优质内容加推奖励:B站/知乎达人专享，优质带货稿件享受平台官方起飞/知加助推，让好内容被更多消费者看见;

  • 数智星选核心种草服务商联合扶持:联盟官方携手战略合作内容平台小红书/知乎/B站，联合在权限、商机、补贴等方面扶持核心种草服务商。

公域媒体类渠道

  • 匹配流量场景电商能力输出:提供匹配流量场景的电商能力，包含搜索组件、榜单卡片等;

  • 精准流量投入获得确定回报:专属权限包赋能精准流量投入，让每一份流量都有确定回报。

招商服务商

  • 千万补贴激励团长成交冲刺:预售坑产王和爆品坑产王活动重磅上线，多样化考核覆盖更多团长，千万补贴加码全周期;

  • 限时开放猫超权限团长赛马:限时开放300个猫超权限，与现有权限团长赛马争夺双十一后250个猫超权限归属;

  • 团长美妆甄选资格赛:招商团长服务管理能力升级，50位业绩优秀者将获得“美妆甄选团长”的资格，并获得优质商家的招商资格及更多商机推荐;

  • 超级U选“招商翻倍”挑战赛:招商团长单单补入围商品数数量翻倍，优胜者获得超级U选招商权限。

渠道服务商

服务商生态全新推出2类服务商，限时招募名额+重磅激励为你而来!

  • 渠道服务商:渠道服务商招募通道已首次开启，欢迎生态中采集群及推广类工具服务商踊跃报名，数百万级补贴+官方认证名誉等你来拿;

  • 爆料服务商:全新角色重磅推出，【好物爆料官】限时对外招募!如果你同时具备选品洞察力和推广素材制作的能力，快来成为首批爆料官，赢取属于你的爆料奖励。

工具服务商

  • 共建货品玩法，冲刺5重专属奖励:9月20日开始报名，激烈角逐双11定向合作名额，更有工具商专属荣誉+升级版能力开放等5重奖励加持;

  • 限时纳新，探索新增长机会点:携手攻克新领域/新阵地/新人群/新模式。

淘宝联盟中小淘宝客

中小淘宝客跟推趟赚，组队PK争夺百万级专属奖励:

  • 双十一闭眼赚钱攻略，现金补贴+每日抽大奖双重激励，助力淘宝客实现收益大提升;

  • 官方小二带队，定向招募组队PK瓜分百万级奖金，更有官方荣誉和奖品等着你。

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  • i5-13600KF能用几年？

    5年以上。其实现在电脑配置如果需求不是很高的话，5年以上是完全可以用到的，就像显卡，很多年前的1060到2022年依然是主流配置，所以并不是电脑买了2,3年就需要更换一些配件，其实大部分普通玩家对游戏要求不是特别高，只要能流畅运行就好了，所以普通玩家是可以用到5年以上的。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12可以设置门禁吗？

    可以Redmi Note 12可以设置门禁，因为它支持NFC功能，可以配对门禁卡之后替代门禁的效果。具体的设置方法：打开钱包app，点击【门卡】。选择门卡的类型，点击【添加】。将门卡贴于手机背面NFC区域检测写入卡数据即可。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF是第几代？

    13代。i5-13600KF是第13代的英尔特I5的CPU，采用14核心20线程，还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。为了与机器中的其他组件进行通信，Core i5-13600KF 使用 PCI-Express Gen 5 连接。该处理器没有集成显卡，你需要单独的显卡。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12可以分屏吗？

    可以Redmi Note 12可以使用分屏功能可以在同一个界面开启两个应用操作。具体的操作方法是：从手机手势条处上划并停顿进入多任务界面；长按需要分屏的应用，点击分屏按钮，选择另一个要分屏的应用即可。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF配什么显卡好？

    30、40系显卡都可以。i5-13600KF是性能很强大的CPU，要说到配什么显卡的话，如果不讨论矿卡，就是心里能接受30系显卡的话，那么可以搭配任何30系显卡，都足以玩市面上任何游戏，40系显卡目前就发布了4090和4080，虽然性能上很好，但是价格也是极贵，如果你能耐心等到4060或者4050这样的显卡发布的话，那么也是可以到时候考虑的。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12和平精英可以开多少帧？

    稳定60帧Redmi Note 12至少可以玩和平精英稳定的60帧画面。Redmi Note 12手机将配备天玑1080芯片，性能上市中端水平，在中等画质的情况下，可以玩和平精英在60帧是没有问题的。如果想要玩高画质，可能会对手机有一些要求。或者在玩游戏的时候使用手机散热背夹，降低手机的温度，这样的话也可以在比较高的帧率下运行。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF什么时候正式发售？

    10月20日。i5-13600KF是9月27日公布的，正式的发售日期是2022 年 10 月 20 日，英特尔酷睿 i5-13600KF 是一款 14 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i5 系列的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到 20 个线程。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12可以插内存卡吗？

    可以Redmi Note 12支持内存卡，支持最高512GB扩展储存。SIM卡类型为Nano SIM卡/Micro SD卡(二选一)+Nano SIM卡，支持扩展存储(最高512GB)。实际上最好在购买手机时就选择适合自己的存储版本，这样可以减少使用内存卡，手机自带的存储也比内存卡运行速度更快，读写速度更快更安全。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF需要上水冷吗？

    不超频不需要。i5-13600KF的功耗相对比12600KF的12代来说并没有增加，都是125W，如果你平时玩游戏什么的都不需要超频的话，那么风冷就足够了，不过得买质量好一点的，也不要贪图便宜，如果你有超频的需求的话，那么就需要上个水冷了，总体而言，就功耗来说，13代的CPU确实还是有点大的，夏天一般都有空调也不会太热，风冷也就足够了。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12有没有呼吸灯？

    没有Redmi Note 12没有呼吸灯，但可以设置息屏显示功能来显示短信、未接来电、APP消息等提示。设置方法在手机设置菜单中点击【息屏与锁屏】；点击【息屏来通知时】选项；选择【亮屏】即可。

    Redmi Note 12

  • Redmi Note 12有耳机孔吗？

    有Redmi Note 12会和上一代一样继续保留3.5mm耳机孔。拥有耳机孔的好处是可以在听歌的时候，也一边充电或者是连接电脑等设备，但缺点是增加了手机进水进灰尘的风险，这也是为什么很多手机已经取消了3.5mm耳机孔的。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF配多大的内存条？

    2X8G。i5-13600KF普通朋友就直接配2X8G的内存条就好了，目前已经是够用了，i5-13600KF是支持DDR4-3200MT/s和DDR5-5600MT/s，推荐配置DDR5的内存条，因为现在的内存条价格并不昂贵，所以能上DDR5自然是最好的，最高是支持5600MT/S，大概2X8G两根目前是600多左右。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12有nfc功能吗？

    有Redmi Note 12支持NFC功能，NFC功能在天星金融·钱包App开通后，通过双击电源键可使用交通卡、Mi Pay、门卡、eID、车钥匙等功能。NFC功能是目前比较常见的一个功能，可以用来支付，门禁，智能设备控制等，因此大多数手机已经支持了NFC。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF是什么架构？

    Raptor Lake。i5-13600KF是Raptor Lake 架构。Raptor Lake是英特尔即将推出的第13代英特尔酷睿处理器的代号，该处理器基于混合架构，采用Gracemont节能核心。在2022年9月27日的创新活动中，英特尔正式公布了2022年10月20日推出的六款未锁定的 Raptor Lake SKU。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12是双卡双待吗？

    是Redmi Note 12支持5G双卡双待，支持SA/NSA双组网模式，它使用的预计是联发科天玑1080芯片，该芯片是6nm制程工艺的5G芯片，是一款中端的5G芯片，8 个核心，其中CPU采用了A78 架构，最高主频可以达到3.0GHz，它的GPU和天玑1000+相同，均为MaliG77MC9。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF可以超频吗？

    可以的。你可以在Core i5-13600KF上自由调整解锁倍频，大大简化了超频，因为你可以轻松拨入任何超频频率。默认运行频率为3.5GHz，但根据工作负载可提升至5.1GHz，使用高级矢量扩展 （AVX） 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12能玩原神吗？

    可以Redmi Note 12处理器预计是天玑1080芯片，天玑1080采用台积电6nm+A78架构，工艺制程、频率均弱于天玑8000。性能方面，天玑 1080 的安兔兔跑分则在50W到60W之间，属于中端芯片。原神这款游戏对手机处理器的要求至少是骁龙845，这是2017年发布的处理器，安兔兔跑分大约是26. 5 万分。天玑1080的性能要比骁龙845更强，技术也更先进，因此玩原神基本没问题。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF功耗是多少？

    125W。Core i5-13600KF 的 TDP 为 125 W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。Intel 的处理器支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12是什么防水级别？

    预计是IP53防水Redmi Note 12的防水级别预计是IP53级别防水。IP53级别可以防护日常生活的泼溅，或者雨水，但是不可以在水中长时间停留，否则极容易进水，也不建议带入到浴室、桑拿房等蒸汽较重的地方。如果进水的话，建议关机，并第一时间送往维修点检查。

    Redmi Note 12

  • Redmi Note 12有红外线功能吗？

    有Redmi Note 12系列有红外线功能，基本可以取代电视遥控器、空调遥控器，来直接控制一些家电，是一个比较受欢迎的功能。虽然现在很多家用设备支持了网关功能，使用的便利性比红外遥控更好，但在一些场景下，红外遥控也十分的方便快捷。

    Redmi Note 12

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