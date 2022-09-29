淘宝联盟双11玩法公布 提供15亿补贴

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:近日，淘宝联盟向全体合作伙伴发出了以“稳健经营 聚势共赢“为主题的合作伙伴大会邀请函，大会将于2022年10月9日星期日10:00-15:00举行，同时还并公布了双11政策与玩法。
据悉，双11整体政策与玩法将提供15亿补贴、互动玩法升级以及供给升级。大致如下:
15亿补贴:补贴规模再创新高!货品、渠道、服务商、消费者四维补贴全覆盖，各类型淘宝客均可参与对应补贴活动，助力渠道提振收益;
互动玩法升级:预售免定、硬通货天天开奖、尖货大额券等新玩法，助力渠道刺激转化;
供给升级:“超级U选”每日优选追求极至性价比、品牌高佣、大牌低价、超级单品等供给，助力渠道发现好单。
平台能力也进行了升级，其中，淘宝联盟APP首页新增热销、低价、高佣三大榜单;叠加官方补贴，多推多补。淘宝联盟PC官网新增2小时相似淘宝客热推榜单等等。
另外，官方还公布了分渠道政策与玩法，具体如下:
电商导购类渠道
预算:千万级补贴加持，多维度预算加码，提升渠道收益 ;
货品:小库精筛，价格力与智能算法双重保障，标签化输出丰富物料，选品效率UP UP;
产品:三大王炸产品全新升级，定向开放，为渠道经营提效。
社交代理类渠道
千万级奖池多重激励:定向邀约渠道GMV奖励，阶梯奖励范围更大，冲刺更高，奖励更高，荣誉认证;
渠道促活:活跃度提升用户可享渠道ID激励，契合渠道用户激励策略，合力共建更健康生态;
专属货品福利:更有代理渠道专属货品激励，钱、货、用户多维度保驾护航，奖励升级，力度升级。
社交社群类渠道
千万级奖池:社交社群淘宝客专属组队冲榜，共赢千万级奖池，助力每一份精准私域流量爆发变现;
荣誉榜单:官方授予“成交王”、“带货王”、”爆单王“等多项荣誉等待成团，一战成名天下知;
私密圈:千万级淘宝客私密圈限时开放加入，官方小二一对一扶持。在圈里认识真正的大牛，获得一手资料。
内容生态类渠道
内容平台带货达人补贴激励:内容平台带货排位赛、内容带货达人定向邀请GMV奖励，让达人带货更有动力;
优质内容加推奖励:B站/知乎达人专享，优质带货稿件享受平台官方起飞/知加助推，让好内容被更多消费者看见;
数智星选核心种草服务商联合扶持:联盟官方携手战略合作内容平台小红书/知乎/B站，联合在权限、商机、补贴等方面扶持核心种草服务商。
公域媒体类渠道
匹配流量场景电商能力输出:提供匹配流量场景的电商能力，包含搜索组件、榜单卡片等;
精准流量投入获得确定回报:专属权限包赋能精准流量投入，让每一份流量都有确定回报。
招商服务商
千万补贴激励团长成交冲刺:预售坑产王和爆品坑产王活动重磅上线，多样化考核覆盖更多团长，千万补贴加码全周期;
限时开放猫超权限团长赛马:限时开放300个猫超权限，与现有权限团长赛马争夺双十一后250个猫超权限归属;
团长美妆甄选资格赛:招商团长服务管理能力升级，50位业绩优秀者将获得“美妆甄选团长”的资格，并获得优质商家的招商资格及更多商机推荐;
超级U选“招商翻倍”挑战赛:招商团长单单补入围商品数数量翻倍，优胜者获得超级U选招商权限。
◆渠道服务商◆
服务商生态全新推出2类服务商，限时招募名额+重磅激励为你而来!
渠道服务商:渠道服务商招募通道已首次开启，欢迎生态中采集群及推广类工具服务商踊跃报名，数百万级补贴+官方认证名誉等你来拿;
爆料服务商:全新角色重磅推出，【好物爆料官】限时对外招募!如果你同时具备选品洞察力和推广素材制作的能力，快来成为首批爆料官，赢取属于你的爆料奖励。
工具服务商
共建货品玩法，冲刺5重专属奖励:9月20日开始报名，激烈角逐双11定向合作名额，更有工具商专属荣誉+升级版能力开放等5重奖励加持;
限时纳新，探索新增长机会点:携手攻克新领域/新阵地/新人群/新模式。
淘宝联盟中小淘宝客
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