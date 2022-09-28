菜鸟发布双11进口商家备货指南 开通400多条航线

站长之家(ChinaZ.com) 9月28日 消息:今天，菜鸟发布2022年天猫双11进口商家备货指南，围绕“仓、关、干、配”等跨境物流核心节点，推出五大举措帮助跨境商家备货。
一，头程干线
开通400多条航线，海陆空铁多程联运覆盖欧美、日韩、澳新、东南亚等国家和地区，和去年相比，今年菜鸟进口的国际干线链路增加了20%。
这些航线支持不同时效要求的空运和近远洋海运服务，锁定板位、保舱保价;实现“盘货-离港-到仓-上架”全链路可视化，异常及时预警。
二，进口关务
大促期间，清关数据申报双通道备份，异常实时监控与切换;超80%卡口全年7/24无休，驻点口岸关务运营力量全力保障进出区时效，整个双11期间菜鸟保税仓将持续收货，跨境商家可以在大促期间持续在保税仓内进行备货和补货。
同时，关企共建稳定的“秒级清关”数字化系统，实现100%全口岸覆盖。
三，港到仓运输
菜鸟自营货车往返于港口和仓库，串联干线运输与入仓上架，提升全链路时效20%以上。
四，特色保税仓
美瞳专仓:自动化聚合生效，单品多SKU高效上架，满足品牌个性化的定制服务;
支持各类玩法:跨境赠品、非保赠品、礼盒组包等服务。
五，末端配送
80%的菜鸟国际保税仓线路支持送货上门服务，覆盖全国250多座城市。
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