菜鸟发布双11进口商家备货指南 开通400多条航线

171.8克小米 Civi2重量是171.8克，机身尺寸为长度：159.2mm、宽度：72.7mm、厚度：7.23mm，是一款比较轻巧的智能手机。目前智能手机普遍重量达到了200克左右，因此这款手机在6.5英寸屏幕的情况下还能有这么轻的重量，也比较适合那些手小的用户使用。