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苹果放弃增产iPhone ；马斯克成美国首富；英特尔发布13代酷睿

2022-09-28 10:54 · 稿源：站长之家

顺丰宣布将推出保价服务2.0 今日，顺丰宣布保价服务2.0即将上线，在定损、时效、赔付等方面都做出了优化升级。

奔驰客服回应导航时弹窗广告 针对奔驰车机推送广告一事，奔驰汽车客户回应表示，弹窗广告一定不是奔驰车机系统自己弹出的，可能是借助第三方软件弹出的。

罗永浩卸任锤子科技集团总经理 近日，成都锤子科技集团有限公司发生工商变更，罗永浩卸任执行董事兼总经理、法定代表人职务，由管志良接任。

哪吒汽车将进入以色列市场 近期正式进军以色列市场，与以色列领先的经销商集团公司Blilious Group签约战略合作协议。哪吒U和哪吒V车型将首次进入中东市场。

西部证券申请对贾跃亭限制消费 近日，贾跃亭因未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，被西安铁路运输中级法院采取限制高消费措施，申请人为西部证券股份有限公司，关联案件涉及证券纠纷。

冰墩墩线下将停售 据中国新闻网，包括冰墩墩公仔等在内的2022北京冬奥会各种特许商品，将会在9月30日从各线下零售店停止销售。

全球游戏市场7年来首次下滑 报告显示，2022年全球手游市场收入或将达860亿美元，同比下滑2.3%。这不是第一个预测全球游戏市场下滑的报告。

字节申请万有商城商标近日，北京字跳网络技术有限公司申请注册多个“万有商城”商标，国际分类涉及广告销售、网站服务、科学仪器，当前商标状态均为申请中。

携程租车入驻腾讯出行服务9月20日起，用户通过“微信-服务”入口下方的“出行服务”，点击“租车”即可进入携程租车界面。

英特尔发布13代酷睿 英特尔发布了第13代英特尔酷睿处理器产品，其中包括六款未锁频的台式机处理器，拥有最多高达24核心和32线程，睿频频率最高高达5.8GHz。

小米确认10月4日举办海外发布会 小米通过官方 Twitter 宣布，将于10月4日举办发布会。根据此前爆料，小米本次发布会预计将面向海外发布全新12T 系列手机。

星巴克中国门店数量突破6000家 9月27日，星巴克中国宣布位于上海淮海路的力宝广场店将开业。这是星巴克在上海的第1000家门店，同时是中国内地第6000家门店，上海就此成为全球首个星巴克门店数量突破1000家的城市。

苹果放弃增产iPhone 由于需求下滑，苹果放弃了iPhone的增产计划。

互联网弹窗新规9月30日起施行 《规定》紧盯弹窗新闻信息推送、弹窗信息内容导向、弹窗广告等重点环节，着力解决利用弹窗违规推送新闻信息、弹窗广告标识不明显、广告无法一键关闭、恶意炒作娱乐八卦、推送频次过多过滥、推送信息内容比例不合理、诱导用户点击实施流量造假等问题。

马斯克美国首富福布斯发布的2022年度美国400富豪榜显示，马斯克以2510亿美元的身价排名第一，远超亚马逊创始人贝索斯。二者之间差距悬殊，前者比后者多了1000亿美元。

字节跳动VR一体机PICO4国行发布8GB+128GB售价2499元，8GB+256GB售价为2799元，PICO4Pro8G+512G版售价3799元。硬件配置方面，PICO4系列创新搭载了的 Pancake 折叠光路设计，不含绑带和电池的重量只有295g。

飞凡R7正式上市 R7为飞凡汽车首款车型，定位于中大型SUV，10月下旬开启交付。新车共推出4款车型，补贴后售价区间为28.99-35.69万元。另外，飞凡R7全球首发搭载了华为视觉增强AR-HUD平视系统。

iPhone14Pro被曝充电时重启 有用户表示，iPhone14Pro充电时会重启，而且没有任何规律。此外，还有一部分用户抱怨iOS16耗电太快。

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    ​iPhone14 ​iPhone13 ​iPhone13ProMax

  • iPhone 14起售价确定 看完直接买了iPhone 13

    起售看到这则消息非常开心，但是看过iPhone14的配置后扭头买了iPhone13，原因有三...其二处理器没有升级，并且屏幕还是60Hz，丝毫感受不到诚意，其三现在京东平台iPhone13有600元的优惠，现在购买要比等iPhone14实惠很多，适合换机预算不高的朋友现在抄底...

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  • 骁龙7 Gen1和骁龙888哪个好？

    骁龙888更好。比较了两款8核处理器高通骁龙888（配备 Adreno660显卡）和骁龙7Gen1(Adreno662)。高通骁龙888的优点:支持100% 更高的内存带宽（51.2对25.6GB/s）显示更好（高达27%）AnTuTu9分数 –803K 与630KCPU频率提高18%（2840与2400MHz）高通骁龙7Gen1的优点:具有更小尺寸的晶体管（4对5纳米）安兔兔跑分:GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:Geekbench的跑分;来看的话，骁龙888单核比骁龙7Gen1高出30%多，多核分数搞出20%，就性能而言自然是骁龙888更好了。

    骁龙7 Gen1

  • 小米平板5 Pro是金属机身吗？

    边框是金属的小米平板5 Pro的边框是金属材质。它的机身外部材质主要是外壳材质复合板材，屏幕材质为LCD，中框材质为铝合金NMT工艺，镜头保护玻璃材质GG5，实体按键材质为铝合金阳极氧化工艺。小米平板5 Pro长度为254. 69 毫米，宽度为166. 25 毫米，厚度为6. 86 毫米，重量为 515 克。

    小米平板5 Pro

  • 小米平板5 Pro可以插u盘吗？

    可以，需要使用OTG模式小米平板5 Pro可以插入U盘使用。具体的操作方法是用Type-C接口的OTG线后连接到手机的Type-C接口使用，然后这个时候手机的Type-C接口将被转化为标准USB-A母口，可连接U盘、USB键盘、鼠标、读卡器等设备，这样小米平板就可以和其他的U盘等外界的设备连接在一起使用。

    小米平板5 Pro

  • 小米平板5 Pro可以用word吗？

    可以微软也有针对平板电脑推出Word版，用户在应用商店下载Word客户端之后就可以在小米平板5 Pro上使用。相对PC版本的Word，平板上可能无法全部使用所有功能，但足够满足大多数用户对文档的编辑需求，因此不必担心会不适应。

    小米平板5 Pro

  • 小米平板5 Pro可以用120w充电器吗？

    可以小米平板5 Pro支持120W的快充充电器。不过小米平板5 Pro支持67W大功率快速充电，仅需 67 分钟即可充满100%，因此即使是充电器120W，但实际上充电的速度最高也是67W，所以充电时间没有太大变化，但如果你手上有更高功率的充电器的话，是可以一起使用的。

    小米平板5 Pro

  • iPad 10和iPad Air5应该怎么选？

    预算足够推荐iPad Air5iPad 10定位的是入门级平板，iPad Air5是中端的平板，两者无论是配置还是价格都有明显的差异。iPad Air5的优点比较突出，全面屏的外观设计，边框更窄，颜值也更高，同时解锁方式是电源结合指纹解锁，比iPad10上的Touch ID更好看。iPad Air5配置也更好，处理器是Apple M1 芯片；屏幕是Liquid 视网膜显示屏，2360 x 1640 像素分辨率，264 ppi，全层压显示屏，支持 Apple Pencil (第二代)；同时还有立体声扬声器。从各种配置来看，iPad Air5都比iPad 10更出色，但价格也相对较高，如果预算足够的话推荐购买iPad Air5。

    iPad 10

  • 骁龙7 Gen1内存频率是多少？

    3200MHz。骁龙7Gen1内存频率是3200MHz，支持的内存类型是 LPDDR5。骁龙7Gen1配备骁龙 X625G 调制解调器-RF 系统是骁龙7系列中的第一个3GPP Release165G 解决方案，支持毫米波和6GHz 以下频谱，以实现真正的全球5G 云游戏。

    骁龙7 Gen1

  • 小米平板5 Pro可以用鼠标吗？

    可以小米平板5 Pro支持使用鼠标来操作。在小米平板上进入平板设置界面，选择蓝牙，开启蓝牙开关，并在列表中点击鼠标名称进行配对，完成配对之后即可在平板上使用鼠标来控制各种操作。

    小米平板5 Pro

  • 骁龙7 Gen1功耗是多少？

    5W。骁龙7Gen1的基本功耗是5W左右，相对8而言还是比较低的。在配置方面，新的7Gen1与780G 非常相似，采用了1+3+4核心配置，主频是2.4GHz，而其余3颗 A710的频率则略低一些，为2.36GHz。最后，A510的主频为1.8GHz，与8G1相同。

    骁龙7 Gen1

  • 小米平板5 Pro可以玩电脑游戏吗？

    不可以小米平板5 Pro使用的是骁龙870处理器，系统搭载的是MIUI for Pad，也就是安卓系统，不能变成Windows系统，也就无法运行电脑游戏。而且目前大多数的电脑游戏需要比较大的CPU、显卡性能，内存和存储也要求比较高，像小米平板5 Pro的性能不足够运行这些大型游戏。

    小米平板5 Pro

  • 骁龙7 Gen1和天玑8000哪个好？

    天玑800更好。比较了两款8核处理器:Qualcomm Snapdragon7Gen1（配备 Adreno662显卡）和 MediaTek Dimensity8000(Mali-G610MC6)。高通骁龙7Gen1的优点:开发人员针对 Snapdragon 处理器优化游戏的频率高于针对 Dimensity具有更小尺寸的晶体管（4对5纳米）联发科天玑8000的优点:支持100% 更高的内存带宽（51.2对25.6GB/s）CPU 时钟速度提高15%（2750与2400MHz）显示更好（高达14%）AnTuTu9得分 –716K 与630K安兔兔测量不同场景下的 CPU、GPU、RAM 和 I/O 性能:GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能

    骁龙7 Gen1

  • 小米平板5 Pro可以装windows系统吗？

    不可以小米平板5 Pro预装的系统是MIUI for Pad，实际上就是安卓系统的定制版本。小米平板5 Pro使用的处理器是骁龙870，是ARM架构，但是如果想要装windows10系统，需要×86架构的处理器。虽然Win10 有ARM版的系统，如果可以找到合适的刷机包，理论上可以刷入，但操作比较复杂，大多数消费者自行安装难度较高。

    小米平板5 Pro

  • 骁龙7 Gen1和骁龙8 Gen1参数配置对比

    参数配置对比如下。安兔兔跑分:骁龙7第1代高通骁龙8第1代总得分7712781014839中央处理器215965284157图形处理器293078385631记忆体123411162372用户体验138836182662Geekbench5跑分:骁龙7第1代高通骁龙8第1代单核12041415多核36074462参数对比:骁龙7第1代高通骁龙8第1代频率2360兆赫3000兆赫核心88工艺4纳米4纳米晶体管数量110亿核心配置4x2.36GHz Cortex-A7104x1.8GHz Cortex-A5101x3.0GHz Cortex-X23x2.5GHz Cortex-A7104x1.8GHz Cortex-A510功耗（TDP）7瓦6瓦内存类型LPDDR5（四通道）LPDDR5（四通道）最大内存32Gb32Gb内存频率32003200内存带宽8888神经处理器 （NPU）是的是的一级缓存1MB1MB二级缓存2MB2MB三级缓存8MB8MB指令集架构 （ISA）ARMv8.2-AARMv8.2-A

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  • 小米平板5 Pro玩原神怎么样？

    可以流畅玩小米平板5 Pro是可以流畅的玩原神。原神对安卓平板的配置要求是骁龙 760 以上处理器，运行内存4G以上，而小米平板5 Pro的配置是高通骁龙 870 处理器，2.5K LCD屏幕，运存6GB，LPDDR5类型，这种配置基本上可以开中端画质的原神流畅运行，如果是高端画质的话可能不能满帧运行，但小米平板5 Pro也足够大多数用户对原神的要求。

    小米平板5 Pro

  • 骁龙7 Gen1和天玑1300哪个好？

    天玑1300好一点。高通骁龙7Gen1与联发科天玑1300的综合对比数据，图形处理器（GPU）测试。安兔兔分别测试CPU、GPU、内存速度的性能骁龙7第1代联发科天玑1300总得分771278801200中央处理器215965224335图形处理器293078304453记忆体123411128197用户体验138836144219Geekbench5跑分:型号骁龙7第1代联发科天玑1300单核12041455多核36074766规格参数比较:型号骁龙7第1代联发科天玑1300频率2360兆赫3000兆赫核心88架构6464工艺4纳米6纳米晶体管数量110亿58亿核心配置4x2.36GHz Cortex-A7104x1.8GHz Cortex-A5102x3.0GHz ARM Cortex-A786x2.0GHz ARM Cortex-A55功耗（TDP）7瓦10瓦内存类型LPDDR5（四通道）LPDDR4x最大内存32Gb16GB内存频率32004266内存带宽8832神经处理器 （NPU）是的是的一级缓存1MB32KB二级缓存2MB320KB三级缓存8MB8MB指令集架构 （ISA）ARMv8.2-AARMv8-A

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  • 小米平板5 Pro和华为matepad pro哪个好？

    小米平板5 Pro略好一点小米平板5 Pro优势是处理器、续航等。处理器方面小米平板5 Pro使用了骁龙870，华为matepad pro处理器是骁龙865；小米平板5 Pro续航也更强，电池容量是8600mAh，67W充电，华为matepad pro电池容量是7250mAh；小米平板5 Pro还支持最高 120Hz 刷新率，华为matepad pro则没有高刷，因此在屏幕上小米平板也有较大优势。如果价格在差不多的情况下，比较推荐小米平板5 Pro，配置相对比较高，同时还有高刷新率屏幕，音影效果更出色。

    小米平板5 Pro

  • 骁龙7 Gen1主频是多少？

    2.4GHz。骁龙7Gen1主频是2.4GHz，采用三星4nm工艺，1+3+4三丛集设计，集成Adreno644GPU。与骁龙778G 芯片相比，骁龙7Gen1将提供快20% 的图形性能和快30% 的 AI 性能，该芯片可处理高达16GB 的 LPDDR5RAM。

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  • 小米平板5 Pro和iPad 10哪个好？

    各有优点小米平板5 Pro优势是：屏幕分辨率更高2560 x 1600 WQHD+、支持最高 120Hz 刷新率，支持Dolby Vision；相机方面也更好，小米平板5 Pro 5G版是 5000 万像素后置镜头，1.4um、4in1、1/2.5”、5P镜头；拥有8 扬声器环绕音，价格也比iPad 10更便宜。iPad 10的优势是处理器性能更好，使用的是A14处理器，软件编辑能力更强，且配合苹果系统易用性更好。

    小米平板5 Pro

  • 骁龙7 Gen1支持北斗系统吗？

    支持。骁龙7 Gen1是支持北斗系统的。卫星系统支持：北斗、伽利略、GLONASS、NavIC、GPS、QZSS双频支持：是（L1/L5）准确性：具有人行道准确性的城市行人导航附加位置功能：全球高速公路车道级车辆导航定位支持： Qualcomm®定位套件

    骁龙7 Gen1

  • 小米平板5 Pro12.4英寸版值得买吗？

    值得买小米平板5 Pro12. 4 英寸版最近商家了8GB+128GB的版本，其中小米平板 5的8GB+128GB新版本限时特惠 200 元，到手价 2099 元；小米平板 5 Pro 的 8GB+128GB 新版本限时特惠 200 元，到手价 2599 元。目前在安卓平板中这个价格和配置已经算是非常划算的，即使是对比的iPad入门级2499元的价格（64GB）也有比较不错的性价比。小米平板 5 Pro的主要配置是骁龙 870 处理器，11英寸LCD屏幕，拥有2.5K分辨率与120Hz最高刷新率，支持Dolby Vision、TrueTone真彩显示以及硬件级防蓝光。

    小米平板5 Pro

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