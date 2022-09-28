苹果放弃增产iPhone ；马斯克成美国首富；英特尔发布13代酷睿

顺丰宣布将推出保价服务2.0 今日，顺丰宣布保价服务2.0即将上线，在定损、时效、赔付等方面都做出了优化升级。

奔驰客服回应导航时弹窗广告 针对奔驰车机推送广告一事，奔驰汽车客户回应表示，弹窗广告一定不是奔驰车机系统自己弹出的，可能是借助第三方软件弹出的。

罗永浩卸任锤子科技集团总经理 近日，成都锤子科技集团有限公司发生工商变更，罗永浩卸任执行董事兼总经理、法定代表人职务，由管志良接任。

哪吒汽车将进入以色列市场 近期正式进军以色列市场，与以色列领先的经销商集团公司Blilious Group签约战略合作协议。哪吒U和哪吒V车型将首次进入中东市场。

西部证券申请对贾跃亭限制消费 近日，贾跃亭因未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，被西安铁路运输中级法院采取限制高消费措施，申请人为西部证券股份有限公司，关联案件涉及证券纠纷。

冰墩墩线下将停售 据中国新闻网，包括冰墩墩公仔等在内的2022北京冬奥会各种特许商品，将会在9月30日从各线下零售店停止销售。

全球游戏市场7年来首次下滑 报告显示，2022年全球手游市场收入或将达860亿美元，同比下滑2.3%。这不是第一个预测全球游戏市场下滑的报告。

字节申请万有商城商标近日，北京字跳网络技术有限公司申请注册多个“万有商城”商标，国际分类涉及广告销售、网站服务、科学仪器，当前商标状态均为申请中。

携程租车入驻腾讯出行服务9月20日起，用户通过“微信-服务”入口下方的“出行服务”，点击“租车”即可进入携程租车界面。

英特尔发布13代酷睿 英特尔发布了第13代英特尔酷睿处理器产品，其中包括六款未锁频的台式机处理器，拥有最多高达24核心和32线程，睿频频率最高高达5.8GHz。

小米确认10月4日举办海外发布会 小米通过官方 Twitter 宣布，将于10月4日举办发布会。根据此前爆料，小米本次发布会预计将面向海外发布全新12T 系列手机。

星巴克中国门店数量突破6000家 9月27日，星巴克中国宣布位于上海淮海路的力宝广场店将开业。这是星巴克在上海的第1000家门店，同时是中国内地第6000家门店，上海就此成为全球首个星巴克门店数量突破1000家的城市。

苹果放弃增产iPhone 由于需求下滑，苹果放弃了iPhone的增产计划。

互联网弹窗新规9月30日起施行 《规定》紧盯弹窗新闻信息推送、弹窗信息内容导向、弹窗广告等重点环节，着力解决利用弹窗违规推送新闻信息、弹窗广告标识不明显、广告无法一键关闭、恶意炒作娱乐八卦、推送频次过多过滥、推送信息内容比例不合理、诱导用户点击实施流量造假等问题。

马斯克成美国首富福布斯发布的2022年度美国400富豪榜显示，马斯克以2510亿美元的身价排名第一，远超亚马逊创始人贝索斯。二者之间差距悬殊，前者比后者多了1000亿美元。

字节跳动VR一体机PICO4国行发布8GB+128GB售价2499元，8GB+256GB售价为2799元，PICO4Pro8G+512G版售价3799元。硬件配置方面，PICO4系列创新搭载了的 Pancake 折叠光路设计，不含绑带和电池的重量只有295g。

飞凡R7正式上市 R7为飞凡汽车首款车型，定位于中大型SUV，10月下旬开启交付。新车共推出4款车型，补贴后售价区间为28.99-35.69万元。另外，飞凡R7全球首发搭载了华为视觉增强AR-HUD平视系统。

iPhone14Pro被曝充电时重启 有用户表示，iPhone14Pro充电时会重启，而且没有任何规律。此外，还有一部分用户抱怨iOS16耗电太快。

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