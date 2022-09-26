2022年淘宝双11招商规则公布 满200元减30元

最少5年以上。RTX 4090目前的性能来看，如果你在2022年年底入手，那么最少是可以用到2027年的，这个还是保守估计，除非游戏界出现什么比较大的变革，目前PS5的性能大概是和2060、2070差不多，那么未来几年的游戏都是围绕着这个显卡性能方面去设计，所以别说4090能不能用5年，30系显卡也是随便用到5年。除非你对游戏有特别的偏执，比如全特效开启，保持100帧以上亦或者是用8K显示器跑满特效不卡，作为普通人，就拿960、1060这样的显卡来说，很多人都是用到了2022年都可以胜任大部分的游戏，所以不用担心4090这样的目前的顶级显卡用2年就要换了，如果不出现损坏，完全是可以用5到8年的。