2022年淘宝双11招商规则公布 满200元减30元

站长之家（ChinaZ.com）9月26日 消息:今日，淘宝平台正式公布了2022年淘宝双11招商规则，本次活动玩法包括了跨店满减，可享每满200元减30元。
本次活动本活动面向淘宝网卖家，要求淘宝卖家须满足《淘宝网营销活动规范》;要求完成淘宝商家组织（钉钉）认证卖家;近60天无异常店铺处罚记录;本自然年内出售假冒商品累计未达二振。
活动节奏具体如下:
报名时间
1、卖家报名:2022年09月26日15:00:00-2022年11月11日23:59:59
2、商品报名:
1）第一波:2022年09月26日15:00:00-2022年11月03日23:59:59;2）第二波:2022年09月26日15:00:00-2022年11月11日23:59:59
活动时间
1、第一波
1）活动预热:2022年10月29日00:00:00-2022年10月31日19:59:59;2）正式活动:2022年10月31日20:00:00-2022年11月03日23:59:59
2、第二波
1）活动预热:2022年11月08日00:00:00-2022年11月10日19:59:59;2）正式活动:2022年11月10日20:00:00-2022年11月11日23:59:59
根据规则，本次活动必设玩法:跨店满减，满减档位:每满200元减30元。本次双11两波段满减玩法要求必须同时报名。
使用时间:第一波:2022年10月31日20:00:00-2022年11月03日23:59:59;第二波:2022年11月10日20:00:00-2022年11月11日23:59:59。
值得一提的是，跨店满减不再默认全店商品参与，已调整为按活动规定的商品类目参与报名，跨店满减指定类目的全店商品均须支持跨店满减（包含活动商品和非活动商品）。
关于活动具体内容可点击这里查看《2022年淘宝双11招商规则》。
（举报）