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2022年淘宝双11招商规则公布 满200元减30元

2022-09-26 15:55 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月26日 消息:今日，淘宝平台正式公布了2022年淘宝双11招商规则，本次活动玩法包括了跨店满减，可享每满200元减30元。

本次活动本活动面向淘宝网卖家，要求淘宝卖家须满足《淘宝网营销活动规范》;要求完成淘宝商家组织（钉钉）认证卖家;近60天无异常店铺处罚记录;本自然年内出售假冒商品累计未达二振。

image.png

活动节奏具体如下:

报名时间

1、卖家报名:2022年09月26日15:00:00-2022年11月11日23:59:59

2、商品报名:

1）第一波:2022年09月26日15:00:00-2022年11月03日23:59:59;2）第二波:2022年09月26日15:00:00-2022年11月11日23:59:59

活动时间

1、第一波

1）活动预热:2022年10月29日00:00:00-2022年10月31日19:59:59;2）正式活动:2022年10月31日20:00:00-2022年11月03日23:59:59

2、第二波

1）活动预热:2022年11月08日00:00:00-2022年11月10日19:59:59;2）正式活动:2022年11月10日20:00:00-2022年11月11日23:59:59

根据规则，本次活动必设玩法:跨店满减，满减档位:每满200元减30元。本次双11两波段满减玩法要求必须同时报名。

使用时间:第一波:2022年10月31日20:00:00-2022年11月03日23:59:59;第二波:2022年11月10日20:00:00-2022年11月11日23:59:59。

值得一提的是，跨店满减不再默认全店商品参与，已调整为按活动规定的商品类目参与报名，跨店满减指定类目的全店商品均须支持跨店满减（包含活动商品和非活动商品）。

image.png

关于活动具体内容可点击这里查看《2022年淘宝双11招商规则》。

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  • RTX 4090能战几年？

    最少5年以上。RTX 4090目前的性能来看，如果你在2022年年底入手，那么最少是可以用到2027年的，这个还是保守估计，除非游戏界出现什么比较大的变革，目前PS5的性能大概是和2060、2070差不多，那么未来几年的游戏都是围绕着这个显卡性能方面去设计，所以别说4090能不能用5年，30系显卡也是随便用到5年。除非你对游戏有特别的偏执，比如全特效开启，保持100帧以上亦或者是用8K显示器跑满特效不卡，作为普通人，就拿960、1060这样的显卡来说，很多人都是用到了2022年都可以胜任大部分的游戏，所以不用担心4090这样的目前的顶级显卡用2年就要换了，如果不出现损坏，完全是可以用5到8年的。

    RTX 4090

  • 华为nova 10 SE是5G手机吗？

    不是华为nova 10 SE不是5G手机，它搭载的是高通骁龙680 4G，该处理器此前也被使用在nova9 SE、畅享 50Pro、nova10z上，只能使用4G网络。这是一款定位入门级的智能手机，但它会配备后置三摄，屏幕刷新率达到90Hz，66W的快充充电，在入门级手机中配置算是比较不错。

    华为nova 10 SE

  • RTX 4090适合直播吗？

    适合。RTX4090支持的NVIDIA 编码器专为直播打造，GeForce RTX40系列由第8代 NVIDIA 编码器 （NVENC） 提供动力支持，在新一代 AV1编码支持的助力之下开启高质量直播新时代，旨在提供高于 H.264的工作效率，能够以更高的分辨率展现惊艳的直播效果。另外，一些热门的直播应用已经过专属优化，随时为您的观众提供更为优质的视听体验。通过杰出的直播质量大放异彩。新一代硬件编码技术加上采用 CUDA 加速的画质方案，能以精致的细节展现您的所有精彩瞬间。更重要的是，全新 GeForce RTX®40系列可提供 AV1编码支持，为您开启直播新时代。

    RTX 4090

  • 华为nova 10 SE充电速度是多少瓦？

    66W华为nova 10 SE充电速度预计是66W，电池容量大约是4500mAh。nova 10 SE屏幕尺寸6. 67 英寸，机身厚度7.39mm，重量184g，是一款比较轻薄的手机。华为nova 10 SE充电速度在同价位的智能手机中算是比较快的，基本可以在1小时左右将手机充至接近满格的情况，对绝大多数用户来说已经足够使用。

    华为nova 10 SE

  • RTX 4090能稳4K60帧吗？

    能。RTX 4090的是最新级别的性能怪兽，30系显卡就能稳定4K60帧了，更何况是性能大幅度增高的40系显卡，而且RTX4090是40系目前的顶级显卡，所以如果你是担心自己的4K显示器带不动60帧，那么完全是没这个必要，纯属杞人忧天了。

    RTX 4090

  • 华为nova 10 SE屏幕参数怎么样？

    6.67英寸FHD+ OLED中置打孔直屏幕，90hz刷新率华为nova 10 SE使用的是一块6. 67 英寸FHD+ OLED中置打孔直屏幕，90hz刷新率，前置 1600 万，考虑到这款手机是定位入门级，有可能没有屏下指纹解锁功能。上一代的nova 9 SE起售价为2199元（8GB+128GB），那么这一代的nova 10 SE预计价格也会在这一区间。

    华为nova 10 SE

  • RTX 4090有哪些接口？

    有以下接口。GeForce RTX 4090显示输出包括：1x HDMI 2.1、3x DisplayPort 1.4a。GeForce RTX 4090 使用 PCI-Express 4.0 x16 接口连接到系统的其余部分。24 GB GDDR6X 内存与 GeForce RTX 4090 配对，使用 384 位内存接口连接。GPU 运行频率为 2235 MHz，可提升至 2520 MHz，内存运行频率为 1325 MHz（21.2 Gbps 有效）。

    RTX 4090

  • 华为nova 10 SE是什么处理器？

    高通骁龙680 4G华为nova 10 SE的处理器预计是高通骁龙680 4G，该处理器此前也被使用在nova9 SE、畅享 50Pro、nova10z上。该处理器CPU核心: 2x2.6GHz+6x1.7GHz，GPU型号: Adreno 615，台积电 6 纳米工艺制程，是一款入门级芯片，普遍使用在入门级的智能手机上。

    华为nova 10 SE

  • RTX 4090插槽规格是什么类型的？

    3插槽 （61mm）。GeForce RTX4090作为三插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4090从1个16针电源连接器汲取电力，最大额定耗电量为450W。具有16384个着色单元，512个纹理映射单元，和192个 ROP。还包括512个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有128个光线追踪加速核心。

    RTX 4090

  • RTX 4090有多少晶体管？

    763亿。GeForce RTX4090带AD102图形处理器，AD102图形处理器是一个大芯片，裸片面积为608平方毫米，有763亿个晶体管。与完全解锁的 GeForce RTX4090Ti 不同，后者使用相同的 GPU 但启用了所有18176个着色器，NVIDIA 已禁用 GeForce RTX4090上的一些着色单元以达到产品的目标着色器数量。

    RTX 4090

  • 华为nova 10 SE参数配置怎么样？

    6.67英寸OLED屏幕，支持90Hz刷新率，后置主摄1.08亿像素华为nova 10 SE使用一块6.67英寸OLED居中打孔直屏屏幕，支持90Hz刷新率、8GB+256GB内存组合、前置 1600 万像素摄像头、后置1. 08 亿像素主摄+ 800 万超广角+ 200 万副摄、4500mAh电池，支持66W快充，机身厚度 7.39mm，重 184g。

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    iPhone 15

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    450W。GeForce RTX4090 最大额定耗电量为450W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4090使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。该卡的尺寸为336毫米 x140毫米 x61毫米，采用三插槽冷却解决方案。它的发布价格为1499美元。

    RTX 4090

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    iPhone 15 Ultra

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    4纳米。GeForce RTX 4090 将是 NVIDIA 的发烧级显卡，预计将于 2022 年 10 月 12 日推出。基于 4 nm 工艺，并基于 AD102 图形处理器，其 AD102-300-A1 变体，该卡支持 DirectX 12 Ultimate。这确保了所有现代游戏都将在 GeForce RTX 4090 上运行。此外，DirectX 12 Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。

    RTX 4090

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    绿联DX4600

  • 绿联DX4600参数配置怎么样

    英特尔N5105处理器，配备双2.5G网口绿联私有云DX4600采用四盘设计，搭载英特尔N5105处理器，配备双2.5G网口，标配8GB内存，可升级为16GB，而且支持双M.2SSD，支持Docker容器。这次DX4600四盘NAS新品最直观的改变，就在于盘位从双盘提升到四盘，同时还有两块M.2硬盘位带来高速存储。而根据相关NAS产品的了解，盘位的增加也势必增加RAID模式，提供给消费者更多样的存储选择，应用场景更丰富。DX4600作为一款云存储产品，在网络上的连接速度的快慢在很大程度上影响用户体验，针对于此，增加了双2.5Gbe网口以及支持外接Wi-Fi网卡。双2.5Gbe网口支持链路聚合为5G，能够极大程度提升用户在上传文件以及读取时的速度，将等待时间再度缩减。

    绿联DX4600

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    有。GeForce RTX 4090显卡会附带一根3x PCIe8-pin 的供电转接线。显卡支持3x 或4x PCIe8-pin 的转接线，其中1根支持450W 或更大额定功率的第5代 PCIe 接口电源线

    RTX 4090

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