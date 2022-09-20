中国移动：5G套餐用户累计到达5. 3879亿户

站长之家9月20日讯：今日，中国移动公布数据称，截至 2022 年 8 月份5G套餐用户累计到达5. 3879 亿户，本年累计净增客户数1， 635 万。
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中国移动旗下手机品牌NZONE宣布，NZONE50Pro手机将在8月29日下午发布，这款手机主打6.7英寸无界全视屏...NZONE50Pro是一款5G手机，整体配置可以参考华为畅享50Pro，5000mAh电池，40W快充，50MP主摄+2MP微距+2MP景深镜头，支持蓝牙5.0，保留先进的3.5mm耳机孔...
中国移动流量卡，也就是星环卡来了，全国通用不限速，含19元/月，包100G全国通用流量...激活后需在任意渠道一次性充值100元可享受以下优惠：①激活后每月赠送70G通用流量（赠送24个月）②激活充值后当月起每月返还20元话费（返还12个月）③此产品无语音通话功能，可收发短信，优惠后前12个月月租仅需19元/月包100G全国通用流量，优惠到期后月租恢复39元/月...
三大运营商相继公布2022年8月运营数据，整体来看，八月份数据表现与前几个月相差不大，5G用户数量方面，三大运营商5G套餐用户数接近十亿...具体来看，中国电信公布的2022年8月主要运营数据显示，当月中国电信移动用户数净增190万户，移动用户数累计3.88亿户...“泛在智联”方面，截至2022年8月，中国联通“大联接”用户累计达到82701.3 万户，其中5G套餐用户累计达到19483.4万户，物联网终端连接累计达到35449.4万户...
自5G牌照发放以来，我国5G商用已经进入到稳步发展阶段，工信部表示，目前我国累计建成开通5G基站196.8万个，工业互联网高质量外网覆盖全国300多个城市，国家工业互联网大数据中心体系建设稳步推进...基站的密集建设使通信距离变短，相应的发射功率也变小，所以5G基站建设的越多，反而会使辐射减小...目前所建设的5G基站在发射频率标准上必须符合国家标准，即小于40微瓦/平方厘米，更直观来看，电吹风的辐射量约等于100微瓦/平方厘米，所以无需担心5G基站的辐射量...
8月29日消息，今日下午14:08，中国移动旗下NZONE将举行新品发布会，推出NZONE 50 Pro新机。目前，NZONE 50 Pro真机已在网络曝光，采用居中打孔方案，上边框与左右边框中规中矩，下边框略微有些宽，手机背部与华为畅享50 Pro相似，镜头采用Mate同款轴对称星环设计。从曝光的配置来看，NZONE 50 Pro将搭载联发科天玑700处理器（畅享50 Pro为骁龙680处理器），采用7nm工艺制程，八核CPU架构，包括两个大核A76、六个小核A55，最高频率分别为2.2GHz、2.0GHz，GPU为Mali-G57。NZONE 50 Pro正面配备一块6.7英寸LCD屏，分辨率为2388*1080，后置500
报告显示，截至2022年6月末，全国移动通信基站总数达1035万个，5G基站占比17.9%，二季度新建5G基站29.5万个;移动用户总数达16.7亿户，5G用户占比27.3%，二季度新增5244万户...另外此前据信通院数据显示，2022年1-6月，国内市场手机总体出货量累计1.36亿部，同比下降21.7%，5G手机出货量1.09亿部，同比下降14.5%，占同期手机出货量的80.2%...
为了让保山咖啡产业走出困境实现产业振兴，让国货咖啡香飘世界，中国移动云南公司携手中国移动咪咕公司开展了多项举措...在产品上，咪咕·咖啡场景新业务体验厅推出了冷萃、AI咖大师·手冲等一系列保山小粒咖啡产品，今年10月份还将推出新品挂耳咖啡礼盒和保山咖啡豆，本次新品将采用2021年世界咖啡师大赛中国总决赛冠 军潘玮比赛同款咖啡豆——云南保山酿红妆......
今日下午，中国移动NZONE品牌第四款5G手机NZONE 50 Pro正式发布，提供8GB+128GB、8GB+256GB两款配置，售价分别为1799元、1999元...手机正面配备一块6.7英寸居中挖孔屏，分辨率为2388*1080，支持90Hz刷新率和270Hz触控采样率，边框仅为1.05mm，屏占比达94.15%...续航上，NZONE 50 Pro内置5000mAh电池，支持40W快充，充电30分钟，电量可达53%，支持电池健康管理和充电保护......
通过iPhone14Pro系列的拆解视频来看，在14系列机型上，苹果将5G基带机型升级到了骁龙X65芯片，该芯片是去年初高通发布的新一代5G基带，是全球首个符合3GPPRelease16规范的5G基带，并且将5G最高连接速率提升到了10Gbps，首次将5G提速到了万兆级时代，可以说是有着划时代的意义......
之前的拆解显示，iPhone 14 Pro系列的5G基带芯片升级到骁龙X65，这是高通去年初发布的新一代5G基带，是全球首个符合3GPP Release 16规范的5G基带，并且将5G最高连接速率提升到了10Gbps，首次将5G提速到了万兆级时代...简单来说，iPhone 14 Pro在两家运营商的5G下行速度都有所提升，最高可达255Mbps以上，下行速度也从22Mbps提升到28Mbps，平均网速提升了38%......
是的。罗技G云游戏掌机是1080P的分辨率，这点是一个惊喜，很多游戏掌机的分辨率是720P，而罗技G云游戏掌机的是1080P，并且是16:9长宽比的可触控屏幕以及支持60Hz刷新率，可以说对于掌机来说，这些屏幕的素质是完全足够了。
可以玩和平精英iPad 10可以用来玩和平精英手游。和平精英在iPad版的AppStore上架了客户端，玩家们可以下载后使用。不过和平精英对于双手的操作要求比较高，iPad 10的屏幕又是10英寸的大屏幕，因此更推荐屏幕尺寸略小一点的iPad mini来玩，不仅屏幕会比手机更高，握持手感也不错。
7英寸。罗技G云游戏掌机的屏幕是7英寸，此外1080p分辨率、16:9长宽比的可触控屏幕、支持60Hz刷新率，满足掌机玩家对于屏幕表现的追求。电池续航时间超过12小时，重量仅为463克，玩家可以轻松享受更长的游戏时间。
可以iPad 10可以在蓝牙配对之后使用无线蓝牙鼠标。iPad实际上还支持鼠标模式，前往“设置” >“通用”，然后选择“触控板与鼠标”，就可以开启鼠标模式。在这种模式下iPad会像普通的电脑一样使用，在需要多窗口、多任务控制的时候会很方便。
12个小时。罗技G云游戏掌机在正常播放、50% 音量和50% 亮度下，电池续航时间为12小时。因为是云游戏掌机，所以对本身机器的要求比较低，续航也自然会高出很多了。只要有wifi，你就可以连接掌机，选择你想要游玩的内容。
8756mAh左右iPad 10电池容量预计和上一代一样都是8756mAh左右，使用无线局域网浏览网页，或观看视频，使用时间最长可达 10 小时，基本上可以满足一天的重度使用。它的充电器是20W，需要大概3-4小时以上才可以将iPad充满电，当然如果有更高功率、支持PD协议的充电器也可以，充电速度会更快。
256.84mm x117.21mm x32.95mm。罗技G云游戏掌机的尺寸是256.84mm x117.21mm x32.95mm，其中重量为463g，搭配7英寸、1080p分辨率、16:9长宽比的可触控屏幕、支持60Hz刷新率，满足掌机玩家对于屏幕表现的追求。该设备已适配 Xbox Game Pass Ultimate 和 NVIDIA GeForce NOW 的云游戏服务。
不会iPad 10的处理器是A14，也是iPhone12上使用的同款处理器，可以流畅运行和平精英游戏。和平精英对iPad的配置要求是iPad 2017 年之后推出的即可，iPad 10的配置基本上可以开最高画质来玩，因此不必担心iPad 10玩和平精英会卡的问题。
可以。罗技G云游戏掌机是支持映射按键的，也就是说可以自定义按键，以下是官方的介绍:罗技G云游戏掌机获得可与最佳控制器相媲美的感觉和性能。根据您的喜好自定义触摸屏、立体声音频、控制器触觉、陀螺仪和可重新映射的控件。
不会iPad 10使用的是A14处理器，这颗芯片也被使用在iPhone12系列手机上。王者荣耀对CPU配置要求不太高，因此玩王者荣耀可以选择高画质来玩。不过考虑到iPad 10的屏幕尺寸超过10英寸，实际上iPad mini的屏幕更适合用来玩王者荣耀这种需要双手同时操作的游戏，且屏幕也比很多智能手机更大，手指操作也更方便。
463克。罗技G云游戏掌机采用直观的设计，因为很多在云中就可以实现的功能，所以重量仅为463克，你可以轻松享受12小时以上的完整体验，续航时间也长达12小时。获得可与最佳控制器相媲美的感觉和性能。根据您的喜好自定义触摸屏、立体声音频、控制器触觉、陀螺仪和可重新映射的控件。
不会iPad 10玩原神只要不是开最高画质基本上是可以流畅体验的。原神对于硬件的要求比较高，除非像是iPad Pro、iPad Air等比较新的型号，处理器能力较高的M1这种玩起来不卡，且还可以使用高画质之外，其他的大多数中低端平板建议只开中等画质。
可以。罗技G云游戏掌机是可以玩steam上的游戏的，使用 Steam 流式盒在你的罗技G云游戏掌机上玩您的 Steam 游戏。借助针对数百个顶级游戏新优化的触控方案，您现在可以在沙发上或在旅途中从 PC 访问和玩游戏。使用 Steam 流式应用，您可以连接至本地网络或互联网上任何正在运行 Steam 的计算机。 使用5G、WiFi 或有线以太网连接以获得最佳性能。Steam 流式应用现在也支持远程同乐! Steam 玩家可以邀请其他任何人使用 Steam 流式应用加入他们的游戏。
可以iPad 10可以在苹果的AppStore应用程序内下载各大游戏厂商的游戏，也包括网易旗下的游戏。只要网易在AppStore提供了这个游戏的iPad版本，玩家就可以下载使用。iPad 10的屏幕尺寸超过了10英寸，如果玩一些需要操作性的游戏，比如和平精英、王者荣耀会比较不方便，屏幕尺寸更小的iPad mini会更加合适。
可以。罗技G云游戏掌机是可以玩Xbox游戏的，使用 Xbox 远程游戏通过 Internet 从您的控制台直接玩游戏到罗技G云游戏掌机，即使您不在家也能找到并安装新游戏，或随心所欲地调整控制台设置。其中包括 Xbox Game Pass 游戏。
10月。罗技G云游戏掌机是腾讯游戏与罗技G联合研发的云游戏掌机正式发布。这是一款围绕云游戏场景打造的便携游戏设备，同时也支持PC与主机串流使用，该款云游戏掌机将于2022年十月份在北美地区首发，建议零售价为349.99美元，约合人民币2479元。
深空灰和银色iPad 10预计只有深空灰和银色两种配色。考虑到iPad 10是定位入门级的平板电脑，它不太可能像iPad Air、iPad Pro那样使用多彩的配色。iPad 10的外观上可能会比iPad 9边框窄一些，但继续保留Home键和前置指纹解锁方式，后置单摄像头，10.5英寸非全贴合屏幕。
目前没。罗技G云游戏掌机（Logitech G Cloud Gaming Handheld）是腾讯和罗技联合研发的云掌机游戏机，目前可以在罗技G官网、亚马逊及百思买进行预购，但是很可惜的是截止目前是没有国行版的消息，玩家需要买的话，就可以通过以上的方法进行预购。价格是略微比Steam Deck便宜一些。
可能要1-2月后Mate 50系列发售之后就出现了很多抢购现象，不少门店预定需要排队1个月以上时间，不过华为已开始紧急增产Mate50 系列手机，预计很快排队的情况会得到缓解。Mate 50系列一共有三款型号，起售价为4999元，相对很多国产安卓旗舰已经是比较有吸引力的价格，加上华为品牌的加持，因此也成为今年下半年十分热门的机型。
2479元。罗技G云游戏掌机是腾讯游戏与罗技G联合研发的云游戏掌机，是一款围绕云游戏场景打造的便携游戏设备，同时也支持PC与主机串流使用。仅需连接Wi-Fi，玩家即可在掌上享受画质优异的3A游戏大作。该款云游戏掌机将于 2022 年十月份在北美地区首发，建议零售价为349. 99 美元（约合人民币2479元）;玩家即日起可通过罗技G官网、亚马逊及百思买进行预购，限时优惠价299. 99 美元。