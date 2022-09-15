抖音电商珠宝文玩行业新增“珍品拍卖”一级类目

站长之家（ChinaZ.com）9月15日 消息:今日，抖音电商了关于修订《【珠宝文玩】行业管理规范》的意见征集通知，意见征集期2022年09月15日—2022年09月22日。
据悉，本次修订核心变化如下:
1、新增“珍品拍卖”一级类目，且对应商家资质需具备“拍卖经营许可证”;
珍品拍卖行业资质为:经营主体的《拍卖经营许可证》，涉及文物拍卖的需具备《文物拍卖许可证》。
商品资质包括:
涉及贵金属、珠宝玉石、木作手串的商品，需提供具有CMA或CNAS资质的第三方质检机构出具的贵金属/珠宝玉石/木作鉴定证书。
涉及当代钱币及邮票的，需提供平台认可的邮币评级机构出具的评级评分认证证书。其中，当代邮票需额外提供邮管局备案
文物拍卖行商家:①拍卖会文物标的审核的批复;②拍卖后30日内向省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门备案的证明文件;①涉及古钱币/旧藏邮票的，需提供平台认可的邮币评级机构出具的评级评分认证证书。
2、新增开放类目“木作/书画/钱币/收藏”>“菩提/核桃”，具体如下:
|一级类目
|二级类目
|三级类目
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|佛心果
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|金刚菩提
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|滴血莲花菩提
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|草珠菩提
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|橄榄核
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|莲花菩提
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|藤艺
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|麒麟眼菩提
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|猴头核桃
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|库克
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|文玩核桃
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|紫金鼠
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|柏香籽/百香籽
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|凤眼菩提
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|白玉菩提
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|龙眼菩提
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|椰蒂
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|千眼菩提
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|星月菩提
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|紫金钵盂菩提
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|五线菩提
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|桃核
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|佛螺菩提
|木作/书画/钱币/收藏
|菩提/核桃
|菩提根/象牙果
3、新增沉香类目保证金100，000元;
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