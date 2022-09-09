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互联网弹窗信息推送服务管理规定发布 弹窗信息不得炒作娱乐八卦奢靡炫富

2022-09-09 11:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月9日 消息:据网信中国公众号消息，近日，国家互联网信息办公室、工业和信息化部、国家市场监督管理总局联合发布《互联网弹窗信息推送服务管理规定》（以下简称《规定》），自2022年9月30日起施行。紧盯弹窗新闻信息推送、弹窗信息内容导向、弹窗广告等重点环节，着力解决利用弹窗违规推送新闻信息、弹窗广告标识不明显、广告无法一键关闭、恶意炒作娱乐八卦、推送频次过多过滥、推送信息内容比例不合理、诱导用户点击实施流量造假等问题。

《规定》明确，互联网弹窗信息推送服务，是指通过操作系统、应用软件、网站等，以弹出消息窗口形式向互联网用户提供的信息推送服务;互联网弹窗信息推送服务提供者，是指提供互联网弹窗信息推送服务的组织或者个人。

《规定》提出，互联网弹窗信息推送服务提供者应当遵守宪法、法律和行政法规，弘扬社会主义核心价值观，坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，维护清朗网络空间。

《规定》要求，互联网弹窗信息推送服务提供者应当落实信息内容管理主体责任，建立健全信息内容审核、生态治理、数据安全和个人信息保护、未成年人保护等管理制度。

《规定》强调，互联网弹窗信息推送服务提供者应当遵守优化推送内容生态、强化互联网信息服务资质管理、规范新闻信息推送、科学设定推送内容占比、健全推送内容审核流程、强化用户权益保障、合理算法设置、规范广告推送、杜绝恶意引流等九个方面具体要求。

QQ截图20220909113915.jpg

以下为全文：

第一条为了规范互联网弹窗信息推送服务，维护国家安全和公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进行业健康有序发展，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国广告法》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网新闻信息服务管理规定》、《网络信息内容生态治理规定》等法律法规，制定本规定。

第二条在中华人民共和国境内提供互联网弹窗信息推送服务，适用本规定。

本规定所称互联网弹窗信息推送服务，是指通过操作系统、应用软件、网站等，以弹出消息窗口形式向互联网用户提供的信息推送服务。

本规定所称互联网弹窗信息推送服务提供者，是指提供互联网弹窗信息推送服务的组织或者个人。

第三提供互联网弹窗信息推送服务，应当遵守宪法、法律和行政法规，弘扬社会主义核心价值观，坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，维护清朗网络空间。

第四条互联网弹窗信息推送服务提供者应当落实信息内容管理主体责任，建立健全信息内容审核、生态治理、数据安全和个人信息保护、未成年人保护等管理制度。

第五条提供互联网弹窗信息推送服务的，应当遵守下列要求:

（一）不得推送《网络信息内容生态治理规定》规定的违法和不良信息，特别是恶意炒作娱乐八卦、绯闻隐私、奢靡炫富、审丑扮丑等违背公序良俗内容，不得以恶意翻炒为目的，关联某一话题集中推送相关旧闻;

（二）未取得互联网新闻信息服务许可的，不得弹窗推送新闻信息，弹窗推送信息涉及其他互联网信息服务，依法应当经有关主管部门审核同意或者取得相关许可的，应当经有关主管部门审核同意或者取得相关许可;

（三）弹窗推送新闻信息的，应当严格依据国家互联网信息办公室发布的《互联网新闻信息稿源单位名单》，不得超范围转载，不得歪曲、篡改标题原意和新闻信息内容，保证新闻信息来源可追溯;

（四）提升弹窗推送信息多样性，科学设定新闻信息和垂直领域内容占比，体现积极健康向上的主流价值观，不得集中推送、炒作社会热点敏感事件、恶性案件、灾难事故等，引发社会恐慌;

（五）健全弹窗信息推送内容管理规范，完善信息筛选、编辑、推送等工作流程，配备与服务规模相适应的审核力量，加强弹窗信息内容审核;

（六）保障用户权益，以服务协议等明确告知用户弹窗信息推送服务的具体形式、内容频次、取消渠道等，充分考虑用户体验，科学规划推送频次，不得对普通用户和会员用户进行不合理地差别推送，不得以任何形式干扰或者影响用户关闭弹窗，弹窗信息应当显著标明弹窗信息推送服务提供者身份;

（七）不得设置诱导用户沉迷、过度消费等违反法律法规或者违背伦理道德的算法模型;不得利用算法实施恶意屏蔽信息、过度推荐等行为;不得利用算法针对未成年人用户进行画像，向其推送可能影响其身心健康的信息;

（八）弹窗推送广告信息的，应当具有可识别性，显著标明“广告”和关闭标志，确保弹窗广告一键关闭;

（九）不得以弹窗信息推送方式呈现恶意引流跳转的第三方链接、二维码等信息，不得通过弹窗信息推送服务诱导用户点击，实施流量造假、流量劫持。

第六条互联网弹窗信息推送服务提供者应当自觉接受社会监督，设置便捷投诉举报入口，及时处理关于弹窗信息推送服务的公众投诉举报。

第七条鼓励和指导互联网行业组织建立健全互联网弹窗信息推送服务行业准则，引导行业健康有序发展。

第八条网信部门会同电信主管部门、市场监管部门等有关部门建立健全协作监管等工作机制，监督指导互联网弹窗信息推送服务提供者依法依规提供服务。

第九条互联网弹窗信息推送服务提供者违反本规定的，由网信部门、电信主管部门、市场监管部门等有关部门在职责范围内依照相关法律法规规定处理。

第十条本规定自2022年9月30日起施行。

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    iOS12.4以上可使用“快速开始”功能苹果iPhone14在拿到新机之后，就是要将旧手机上的数据转移到新的iPhone14上，一种方法是借助iCloud，可以顺畅地将各项设置、照片、app 和文档转移至新设备。只需在设置新设备时登录 iCloud，取用你旧设备的 iCloud 云备份，很快便可设置完毕。如果iCloud的存储空间不够，那么可使用“快速开始”功能，你可以将 iCloud 云备份的数据和内容恢复到新 iPhone 上。在运行 iOS 12.4 或更新系统的手机上，“快速开始”功能提供设备对设备的数据迁移选项，方便你以无线方式将所有数据从现有设备转移至新设备。如果是在苹果直营店，那么购买新机之后，可以让店员帮助将旧iPhone数据转移到新iPhone，这个方法可转移的数据更大，速度也比较快

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    非常适合。Apple Watch Ultra是专门为极限运动朋友设计的，自然也是非常适合越野跑的人士。Apple Watch Ultra拥有精准的双频GPSL1和L5双频GPS，配合全新定制的定位算法，即使在困难条件下也能精准计算距离、配速和路线。此外搭配野径回环式表带纤薄灵活的设计，便于快速调节。体能训练更进一步，带来心率区间等高级指标。更有多项目运动功能。超长电池续航，正常使用时间最长36小时，低电量设置下更持久，各种跑步需求。

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    差不多苹果iPhone14系列无论是选择快递送达还是自己前往门店取货，这两个方式的速度都差不多，主要取决于你下单的时间顺序。通常在苹果官网和直营店下单的用户，是根据你的订单支付顺序安排发货的，越早下单的话才会越早安排到订单，这和选择快递或门店取货没有太大关系。当然，如果你居住地距离苹果直营店非常近，也可以考虑在门店取货，同时直营店会协助用户将旧iPhone上的数据转移到新iPhone上

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  • 苹果iPhone14快递订单在哪里查询？

    苹果官网或手机Apple Store苹果iPhone14下单之后，用户可以在苹果官网登陆自己账号之后，在订单内查看到已经购买的iPhone14手机，了解目前的订单的状态，如果已经发货则会显示大约多久达到。也可以在手机上的Apple Store这个APP上查询到自己当前的订单状态，也可以在这里进行取消等操作

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  • Apple Watch Ultra保修期多久？

    1年。Apple Watch Ultra质保周期为1年质保，在此时间范围内可提交维修申请，具体请以厂家服务为准。并且支持7天无理由退货，客户购买京东自营商品7日内（含7日，自客户收到商品之日起计算），在保证商品完好的前提下，可无理由退货。(部分商品除外，详情请见各商品细则)

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  • Apple Watch Ultra防尘吗？

    防尘。Apple Watch Ultra 的防尘性能达到 IP6X 级别。有许多的移动设备被称为“防水”和“牢不可破”，但是有一些模糊的营销术语，可能会误导客户。 国际电工委员会（IEC）制定了国际保护(IP等级)，为用户提供有关设备对水和固体材料(如污垢，灰尘和沙子)的确切耐受性的更多有用信息。 该代码由字母IP后跟两位数字组成，其组合对防止固体材料(包括身体部位，工具，电线灰尘)和电气外壳中的水侵入提供的保护程度。IP6X 级别为防止外物及灰尘以及完全防止外物及灰尘侵入。

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  • Apple Watch Ultra值得买吗？

    看个人需求。Apple Watch Ultra这款苹果手表功能和性能都十分的强大，但是缺点就是太贵了，目前售价6299元起，这就很多朋友想知道到底是否值得入手，其实Apple Watch Ultra的定位还是很明确的，适合极限运动人士或者是专业运动员，很多功能都是为这些人设计的，如果是普通人，一些功能对于他们来说就显得多余了。所以如果你是一个喜欢极限运动的人，或者是喜欢户外登山探险，那么Apple Watch Ultra就非常适合你，但是你只是一个普通的健身爱好者，那么建议看看Apple Watch Series8这样的手表，性价比还高点。

    Apple Watch Ultra

  • 苹果iPhone14多久可以发货？

    最快一周发货苹果iPhone14下单之后，从9月16日开始正式发货，根据订单的顺序依次发货，因此如果是第一批的用户最快可以在9月16日第一天就拿到机子。如果是比较晚下单的话，需要等待一段时间，一般来说前期要等待两周左右，后续随着产能的提高，以及第一波抢购热潮退去，发货时间也会缩短。当然，等不及的用户也可以考虑在线下渠道购买，一般线下都是有现货的

    iPhone14

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