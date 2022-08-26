美团第二季度营收509.4亿元人民币 同比增长16.4%

站长之家（ChinaZ.com）8月26日 消息:美团发布2022年第二季度业绩。数据显示，美团二季度营收509.4亿元，对比2021年同期的438亿元增长16.4%。另外，美团第二季度经调整溢利20.58亿元，同比扭亏为盈。

本季度，核心本地商业分部（主要包括原有的餐饮外卖和到店、酒店及旅游分部，还有美 团闪购、民宿以及交通票务）的经营溢利由2021年第二季度的59亿元增加至2022年同期的83亿元。

同时，2022年第二季度新业务分部（主要包括美团优选、美团买菜、餐饮供应链(快驴）、网约车、共享单车、共享电单车、充电宝、餐厅管理系统及其他新业务)的经营亏损同比及环比均收窄至68亿元。

其中，美团买菜的季度交易用户数和订单量均创新高。截至2022年6月30日止12个月，美团交易用户数目达6.847亿，同比增长8.9%;活跃商家数目达920万，同比增长18.5%。

2022年第二季度的销售及营销开支为90亿元，占比17.6%。研发开支由2021年第二季度的39亿元增加至2022年同期的52亿元，占收入百分比10.2%。

截至2022年6月30日，美团持有现金及现金等价物及短期理财投资分别为255亿元及820亿元。

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