淘宝新增《淘宝平台家装主材类商品争议处理规范》

站长之家（ChinaZ.com）8月22日 消息:8月19日，淘宝发布《淘宝平台家装主材类商品争议处理规范》及《淘宝平台大件类商品争议处理规范》规则变更公示通知。

通知称，为了保障买卖双方的权益，维护市场秩序，帮助大家更好地解决商品交易过程中的纠纷，淘宝网将新增《淘宝平台家装主材类商品争议处理规范》，此次规则变更将于8月26日生效。

此次规则变更，明确了商家承诺配送服务的，如对买家所在地址、安装条件有特殊要求的，需做事先明示的义务;

（一）若卖家未明示，造成无法履约的，交易作退货退款或退款处理，相关退货费用由卖家承担;

（二）若卖家已事先明示，因买家原因导致卖家无法履约的，由买家承担相应责任。

明确了家装主材类目的安装争议场景的处理原则;

（一）卖家在商品详情页承诺或双方约定提供上门安装服务的，卖家需在买家签收商品后与买家协商安装时间，若卖家无正当理由违背买卖双方关于上门安装的约定，在商品完好的情况下，淘宝支持买家退货退款;双方未约定具体上门安装时间的，以安装该商品的合理期限为准，卖家未按要求提供安装服务的，在商品完好的情况下，淘宝支持买家退货退款;因卖家超期未在约定或要求期限内提供安装服务，买家自行安装的，所产生的合理安装费用由卖家承担。

（二）安装过程中出现商品损坏情形的，淘宝按照“谁安装，谁负责”原则进行责任判定。

细化了家装主材类目的商品质量问题和描述不当问题的情形、举证要求和处置标准。

【描述不当问题】

买家主张收到的商品尺寸或材质面料与商品详情页面描述或卖家承诺的尺寸或材质不符的

（一） 举证要求

1.对于肉眼可识别的情形，买家可提供商品测量图片、实拍图、旺旺聊天记录等信息，证明商品尺寸、材质不符情况属实。

2.对于肉眼无法识别的情形，买家可提供具有合法资质认证的检测机构的结构检测或鉴定报告证明商品材质不符情况属实。

（二）处理标准

商品存在肉眼可识别描述不当情形的，经判定买家举证有效，淘宝支持买家退货退款，运费由卖家承担。

商品存在肉眼无法识别描述不当情形的，经判定买家举证有效，淘宝支持买家退货退款，运费由卖家承担。

【质量问题】

买家主张收到的商品存在包括但不限于以下情形的:

龙头、淋浴、花洒、坐便器、面盆、水管配件等出现漏水情形;

商品使用后出现浴缸浴盆、台下盆等裂纹损坏;

浴室柜等覆膜凸起/剥离;PVC墙纸掉色、斑点、脱落等;

外观缺陷，包括不限于商品表面/边缘粗糙、明显毛刺或麻点、台面边角剥落，涂层表面组织流挂，柜面抽屉等无法对齐;有害物质超标、漏电等;

经具有法定资质的质检部门检测鉴定或当地消费者协会认定的其他质量问题。

1.举证要求

（1）对于肉眼可识别的情形，买家可提供商品质量问题清晰可见的实物图片或视频证明商品质量问题情况属实。

（2）对于肉眼无法识别的情形，买家可提供具有合法资质认证的检测机构检测报告或当地消费者协会出具的报告或其他有效凭证证明商品质量问题情况属实。

2.处理标准

经判定买家举证有效的，卖家应按照法律规定及淘宝平台相关规则履行以下退货、更换、维修等义务。若无相关规定，交易支持退货退款。

此外，淘宝平台大件类商品争议处理规范中删除第一条大件类商品的家装主材类目，其内容已被此次家装主材类目争议规范吸收。

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