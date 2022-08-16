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微博宣布暂时下线改名卡 已购用户将获赠一年会员

2022-08-16 16:58 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月16日 消息:就在刚刚，微博官方表示，单次改名卡服务上线后，收到不少用户反馈功能上存在问题。为了更好排查问题，现暂对改名卡做下线处理。

同时，微博还表示，为了弥补给相关用户造成的不便，官方将对所有已购买改名卡的用户赠送一年会员作为补偿（已购买改名卡但尚未使用的，可在有效期内继续使用）。

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据悉，此前，微博宣布上线改名卡功能，某些年费会员用户在5次改昵称机会使用完后，可购买改名卡再进行一次改名。该改名卡，售价118元，有效期为31天。

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