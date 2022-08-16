微博宣布暂时下线改名卡 已购用户将获赠一年会员

站长之家（ChinaZ.com）8月16日 消息:就在刚刚，微博官方表示，单次改名卡服务上线后，收到不少用户反馈功能上存在问题。为了更好排查问题，现暂对改名卡做下线处理。
同时，微博还表示，为了弥补给相关用户造成的不便，官方将对所有已购买改名卡的用户赠送一年会员作为补偿（已购买改名卡但尚未使用的，可在有效期内继续使用）。
据悉，此前，微博宣布上线改名卡功能，某些年费会员用户在5次改昵称机会使用完后，可购买改名卡再进行一次改名。该改名卡，售价118元，有效期为31天。
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但该服务上线不到半天，微博会员官方就紧急发布公告，表示收到用户反馈，功能上存在问题，暂对改名卡做下线处理...官方表示，为了弥补给相关用户带来的不便，将对所有已购买改名卡的用户赠送一年微博会员作为补偿，并保证尚未使用的改名卡，可以在有效期内继续使用...此次微博推出的改名卡仅面向年费用户，允许用户在使用完本年度的5次免费改名机会后，再次修改昵称，改名卡有效期为31天...微博会员连续包月的价格为10元/月，年费则是108元/年，也就是说一张有效期一个月的改名卡，竟然比一年的会员都贵...
今天早些时候微博上线了一款价值118元的改名卡，允许用户在使用完本年度5次改名机会后再改一次昵称...这款改名卡仅面向年费用户，有效期31天...不过微博会员官方表示将为所有已购买改名卡的用户赠送一年微博会员作为补偿，并保证尚未使用的改名卡可以在有效期内继续使用...
微博宣布推出改名卡，售价118元，年费会员用完5次改名机会之后才可购买，有效期为31天...根据微博公布规则，目前微博非会员用户每自然年可修改1次...需要注意的是，橙V认证账号每自然年内修改昵称次数上限6次（含认证前修改次数），已达到上限的账号无法通过购买增值产品增加次数...
为了满足大家修改昵称的需求，刚刚，微博推出了改名卡，售价118元一张...年会员在使用完会员限定改名次数后，可购买改名卡增加1次修改机会...而改名卡仅面向年费会员...
微博推出了改名卡，该卡售价118元一张，用户使用此卡可在原有会员修改昵称次数上增加修改次数...而改名卡仅面向年费会员，用完本年度的昵称修改次数后可以利用改名卡再次改名卡，每次一张...如果想要每年修改多次昵称，需要先支付年费，超出年费会员的修改次数时，则可以购买改名卡进行改名...
百度账号已支持修改用户名，一年仅支持修改一次...需要的用户可以在百度APP的右下角点击“我的”——然后点击右上角的“设置”图标——点击“账号管理”——“用户名”进行修改...在修改用户名之前，百度需先验证用户手机号...
需要的用户可以在百度APP的右下角点击“我的”——然后点击右上角的“设置”图标——点击“账号管理”——“用户名”进行修改...百度改名功能一年仅支持修改一次...
据新视数据，这场4小时的直播共上架了184件商品，预估销量最高的一款金枪鱼罐头售价79.9元，比店内标价59.9元贵20元...目前上海这边至少有600～700个代购，还不包括其他小代购...由于超市现场直播无法打开包装展示，视频号还会发布视频如美食试吃作为补充...不像探店博主可能跟商家有合作，会员制超市并没有给代购推广费用，而且代购的需求量是有上限的...整体来看，会员超市代购作为代购行业的一个分支，与其他代购生意一样都是赚差价，从海外的奢侈品、化妆品到迪士尼周边，从朋友圈私域到直播电商，只要有需求就有代购......
之前有大量网友反映，优酷开通VIP会员权益后，使用投屏服务还需开通酷喵会员...目的是在不影响付费用户权益的前提下（用户不一定都能接受），提高用户的版权意识和自身平台的收入，而上述行为并不侵权...QuestMobile数据显示，2022年4月，优酷日均活跃用户数同比增长36%，环比增长20%...阿里的财报显示，截至2022年6月30日止三个月，来自数字媒体及娱乐分部的收入为人民币72.31亿元（10.8亿美元），相较2021年同期的人民币80.73亿元下滑10%...
8月17日上午，演员白莫菲微博艾特苹果CEO库克，称苹果手机App Store是一款流氓软件，吃相太难看...她在苹果应用商店下了一款软件，购买了会员服务后无法正常使用，随后她找苹果客服多次被拒...因为有苹果税”，长期以来，苹果设备用户买会员通常会更贵、开通App订阅服务更贵...2021年8月，韩国批准了一项法案，禁止苹果和谷歌等应用商店强迫软件开发商使用其支付系统并收取最高30%的佣金...
有以下几点需要注意。OPPO Watch3VOOC 闪充使用条件:OPPO Watch3Pro 需使用额定输出为5V⎓2A 及以上、OPPO Watch3需要使用额定输出为5V⎓1.5A 及以上，且获得3C 认证的电源适配器搭配 OPPO Watch3系列专属充电底座使用。其中OPPO Watch3系列充电10分钟使用一整天，其中 “一整天”续航参考「全智能模式典型场景功耗模型」评估。
可以Apple Watch Series8蜂窝版可以上网，连接iPhone的时候使用iPhone的数据网络，如果没有iPhone的情况下，需要开通eSIM卡，然后也可以单独的使用数据流量。开通eSIM的方法是打开手机上的 Apple Watch App。iPhone与Apple Watch配对后，在“我的手表”中找到并进入“ 蜂窝移动网络 ”。点击“ 设置蜂窝移动网络 ”。 进入中国联通/移动/电信智能设备办理首页，阅读业务说明，点击确认继续
看个人需求Apple Watch Series8 蜂窝版有没有必要购买看个人的需求，如果是经常没有将iPhone带在身边，且有电话、短信不想要漏接的话，那么就需要购买蜂窝版本，如果手表只是作为室内运动和健康监测的话，那么普通版本即可够用。当然，如果是经常在户外跑步、游泳的情况，又不方便携带iPhone的话，蜂窝版还是比较好用的
不支持以下功能。连接 iOS 不支持使用 Fit，滴答清单，咕咚，薄荷健康，小睡眠，最美天气，同程旅行，喝水时间，同花顺，Keep，九号出行，岚图汽车，会跑，掌上公交，yoyo日常，同花顺，智导互联，智导互联云钥匙，具体以实际情况为准；微信支付需要下载「微信儿童手表版」方可使用。
不需要Apple Watch Series 8使用的是eSIM卡，是虚拟卡，不需要插入实体的SIM卡。目前蜂窝版可以在三大运营商开通即可使用，可以让Apple Watch支持在没有iPhone的情况下也可以打电话，收发短信等操作。
百度地图。导航实时跨屏支持百度地图，支持 OPPO 手机系统版本为 ColorOS 11.1 及以上。使用时，请确保手机“闪回键”功能已打开；2）NFC 公交卡现已支持全国 300+ 城市地铁公交，具体支持线路、公交卡及乘车折扣以当地运营企业为准。NFC 门禁卡功能支持模拟市面上频率为 13.56MHz 的门禁卡。不支持录入带门禁功能的银行卡、储蓄卡和公交卡。
支持。OPPO Watch3Pro是支持血管监测功能的，并且血管健康研究功能目前仅支持 OPPO Watch3Pro;手机仅支持 Android10以上，同时需要下载「健康研究 App」（进入手表>血管健康研究 App>扫描手表二维码，下载手机「健康研究App」）。血管弹性程度评估结果仅供参考，不作为医疗诊断依据。
支持Apple Watch Series 8蜂窝版电信，联通，移动都可以使用，支持LTE和UMTS频段，只要在运营商处开通相关的eSIM卡服务即可开通使用。
手机健康App。OPPO Watch 3需要在手机健康 App 上的首页“家人健康”卡片添加家人欢太帐号，对方同意并设置共享数据后，可在手机端查看家人的健康数据。如家人双方都有手表，则可在手表上更方便地收到对方的健康提醒（家人活动达标、家人点赞活动达标、家人心率偏高偏低、家人不规则心律、家人跌倒提醒）。
“我的手表”中找到并进入“ 蜂窝移动网络 ”Apple Watch Series8 蜂窝版开通网络的方法是打开手机上的 Apple Watch App。iPhone与Apple Watch配对后，在“我的手表”中找到并进入“ 蜂窝移动网络 ”。 点击“ 设置蜂窝移动网络 ”。进入中国联通智能设备办理首页，阅读业务说明，点击 确认继续 。
蜂窝版可以独立打电话、发短信Apple Watch Series8 蜂窝版和gps版最大的区别是，可以不需要携带iPhone的情况下，打电话、发短信、接收通知等需要使用数据流量的操作，都是蜂窝版可以单独完成的，GPS版本则一定需要iPhone带在身边才可以完成上述的操作，因此如果经常需要户外运动，但不想带手机错过重要电话、短信，则蜂窝版更好
支持以下遥控功能。小布找手机，仅支持查找 ColorOS 12.0 及以上，且手机端小布助手 7.9.0 或 5.18.0 及以上的手机使用。目前支持控制空调、洗衣机、电风扇、加湿器、空气净化器、台灯、扫地机器人、电动窗帘、电饭煲、微波炉、摄像头，更多技能持续拓展中，支持的智能家居品牌和种类参考 「OPPO 智能家居 App」。
不支持。OPPO Watch3是不支持血管监测的，只有OPPO Watch3 Pro版本才支持血管监测，如果你想要这个功能的话，就必须买Pro版本。血管是运输血液的生命通道，不良生活习惯会加速血管老化。只需戴上手表，30秒即可评估血管弹性，了解血管健康状况，提前规避心血管疾病风险。
410× 502 像素Apple Watch Series8 屏幕分辨率为410× 502 像素。Apple Watch Series8 将有三个版本：SE版、标准版、高端版（极限运动版），SE屏幕尺寸为40mm，与现有的Apple Watch SE一致。Apple Watch Series8 屏幕尺寸有41mm和45mm两个型号，与Apple Watch Series7一致，极限运动款Apple Watch Series8 手表的屏幕尺寸将扩大到47mm
屏幕更大、外壳更坚固Apple Watch Series8 极限运动款表壳尺寸会达到 42mm、46mm，也是目前以来尺寸最大的苹果智能手表，同时也会使用特殊材质与顏色，使得手表更加坚固，当然它也会提供各种运动健康功能，以及更好的防水性能
支持。OPPO Watch 3是支持家人关爱模式的，如果给自己的家人购买的话，可以知道自己家人的身体状况，如果出现了意外跌倒之类的状况，还能自动紧急呼叫，及时获得救助，家人心率、日常步数、睡眠质量都是可以看的。
2022年9月底Apple Watch Series 8预订的时间预计是在9月底。Apple Watch Series 8发布会时间预计是在9月初，在发布后的两个星期左右就可以开始预订，然后继续等待一周开始发货，也就是9月底或10月初首批用户就可以开始获得手表
不支持。OPPO Watch3的手机鼾声监测仅支持 Android6及以上的手机，不支持 iOS 手机，鼾症风险评估结果仅供参考，不作为医疗诊断依据，多维监测睡眠状态，配合连续血氧、睡眠呼吸率、心率变异性、鼾声等信息，及时评估睡眠呼吸风险16。
苹果官网、直营店、天猫、京东、授权经销商Apple Watch Series 8第一批的预订渠道包括苹果官网、直营店、天猫、京东、授权经销商，其中官网、直营店、天猫、京东会在发售日当天就可以下单预订，官网和直营店按照付款顺序开始发货，京东、天猫渠道有货源的时候就会上架，授权经销商一半在发售日当天也会开始供货。今年Apple Watch Series 8第一批发货时间预计是在发布会之后的两周左右。
支持。OPPO Watch3是支持实时跨屏功能的，这个功能就是在连接手机之后，可以开启实时跨屏的功能，然后可以把手机中的一系列信息显示在OPPO Watch3手表上，算是一个非常方便的功能，就等于你手机的第二块屏幕，还可以把导航的信息转移到手表上。