微博正文及评论可以翻译了！微博新增内容翻译功能

快科技7月26日消息，马斯克入主推特这一年各种折腾，最近又是搞付费账号、限制免费浏览以及改名等，导致一些国外用户逃离推特，甚至转战国内的微博，而微博也很贴心，现在增加了翻译功能，这下老外更方便了。微博的外文翻译功能很多人已经体会到了，跟推特之前的翻译差不多，直接内嵌在微博中，点一下即可翻译，不需要再用第三方插件或者谷歌、微软的翻译了。�