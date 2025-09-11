首页 > 原创 > 关键词  > 澎湃OS3Beta版最新资讯  > 正文

小米金凡时隔三年再发微博：会继续闭关打磨澎湃OS 3

2025-09-11 14:24 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月11日 消息:今日，知名数码博主“数码闲聊站”分享了其使用澎湃OS3Beta版两周的体验感受。他表示，作为主力机使用期间，澎湃OS3Beta版在流畅度、稳定性及发热控制方面均有显著提升，整体使用体验更加顺滑。该博主还幽默地称，此次更新让小米软件部总经理金凡堪称“金三顺”，并表达了对新机正式版的期待。

小米金凡谈澎湃OS 3：远没到“开香槟”时候 会继续闭关打磨

对此，小米手机部副总裁、软件部总经理金凡在评论区回应称:“我们远远没到可以开香槟的时候，所以我会继续闭关努力打磨产品。”他同时透露，目前已有超过70万用户参与澎湃OS3Beta版内测，显示出用户对小米新系统的广泛关注。

据了解，澎湃OS3Beta版首批机型已于8月29日开启推送，小米MIX Flip2、REDMI K80、小米平板7Ultra等机型将不晚于9月17日收到更新，而小米MIX Fold4、小米MIX Flip、小米14等机型则计划不晚于9月30日完成推送。

小米集团总裁卢伟冰此前曾指出，澎湃OS3是小米系统发展的新起点，目标是将系统做得更加流畅。据悉，澎湃OS3采用了自研底层内核技术平台，通过深入微架构流水线、识别CPU空转时长以及一体化调频技术，实现了整体任务执行效率19%的提升。

