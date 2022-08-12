京东发布足斤足两”服务规则 海鲜水产、水果类目商家默认开通服务

站长之家（ChinaZ.com）8月12日 消息:日前，京东开放平台发布了“足斤足两”服务规则，该规则主要适用于生鲜类目下海鲜水产、水果类目。 本规则于2022年8月15日生效。

据悉，“足斤足两”服务是指消费者在京东开放平台购买带有“足斤足两”服务标识的第三方商家的生鲜商品后，若在签收后48小时内、大闸蟹在签收后24小时内发现商品重量不足，可向京东客服提供商品称重照片，核实后确定商品重量短缺的，商家应向消费者履行补偿或退款义务。

“足斤足两”服务标识示例:

商品缺重标准:剔除水分耗损后的商品重量，商品缺重10%及以内按照缺重比例补偿，缺重高于10%商家需进行全额退款;大闸蟹缺重高于6%商家需按大闸蟹缺斤少两只数的实付金额（实付金额/商品数量×少重只数）进行二倍补偿。

销售海鲜水产、水果类目商品的商家将默认申请开通“足斤足两”服务，并按照承诺为消费者提供相应售后保障服务。商家退出京东平台时同时退出“足斤足两”服务。退出生效前产生的订单，商家仍需按照“足斤足两”服务规定履行服务。

对已开通“足斤足两”服务的生鲜商品，商家需在商品详情页显著位置对商品的品类，提供服务有效时间，提供服务所需材料等进行详细说明，如未按规范标示，京东有权对商品进行下架处理并要求商家整改。

商详页标示规范如下:

注:水果水耗约5%，大闸蟹水耗6%，榴莲/车厘子/小龙虾/海鲜礼盒等特殊品类另行约定

违规处理方面，商家应当履行“足斤足两”服务但实际未履行的，经京东介入且判定为商家责任的，商家应按照服务规则办理商品金额部分或全部退款。

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