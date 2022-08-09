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​瑞幸否认在泰国开店

2022-08-09 13:53 · 稿源：站长之家

站长之家 89 日讯瑞幸发布声明称，没有在泰国开店，瑞幸相关部门已采用法律手段维权。

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  • OPPO Watch 3支持苹果吗？

    支持。OPPO Watch 3是支持iOS系统的，但是其中有一些功能是不能支持苹果手机。连接 iOS 不支持使用 Fit，滴答清单，咕咚，薄荷健康，小睡眠，最美天气，同程旅行，喝水时间，同花顺，Keep，九号出行，岚图汽车，会跑，掌上公交，yoyo日常，同花顺，智导互联，智导互联云钥匙，具体以实际情况为准；微信支付需要下载「微信儿童手表版」方可使用。比亚迪 NFC 车钥匙不支持连接苹果手机时开通，智导互联、智导互联云钥匙、九号出行不支持连接 iOS 时下载。手机鼾声监测仅支持 Android 6 及以上的手机，不支持 iOS 手机，鼾症风险评估结果仅供参考，不作为医疗诊断依据。

    OPPO Watch 3

  • Galaxy Z Fold4有线性马达吗？

    X轴线性马达Galaxy Z Fold4内置了X轴线性马达，是目前旗舰智能手机中常用的线性马达。X轴线性马达比Z轴、Y轴线性马达可以模仿更多类型的振动，也是现在比较受欢迎的一种线性马达。

    Galaxy Z Fold4

  • OPPO Watch 3续航怎么样？

    4天。OPPO Watch3的全智能模式典型场景续航是 4 天，轻智能模式典型场景续航是 10 天，全智能模式连接LTE网络续航是 3 天，全智能模式里度使用续航是1.5天。所以OPPO Watch3是根据自身使用场景来看续航时间的，一般来说是3-10天左右。

    OPPO Watch 3

  • OPPO Watch 3支持哪些品牌车钥匙功能？

    有以下这些。OPPO Watch 3是支持车钥匙功能的，支持的汽车品牌有爱驰、长安欧尚、特能行、比亚迪、长安汽车、岚图、九号，其中理想汽车APP官方表示正在适配中，也就是一定会出，但是出的时间还需要等待官方宣布，这样就不用担心自己出门忘记带车钥匙了，很是方便。东风 Honda 下载智导互联 App， 广汽本田下载智导互联云钥匙，长安汽车需要下载腕有引力，长安欧尚下载欧尚 Style；比亚迪 NFC 车钥匙不支持连接苹果手机时开通，智导互联、智导互联云钥匙、九号出行不支持连接 iOS 时下载。

    OPPO Watch 3

  • Galaxy Z Fold4可以防水吗？

    可以Galaxy Z Fold4可以支持IPX8级防水，设备在三米的水深中，还可以持续工作 30 分钟以上。在大多数情况下的水渍泼溅是可以防护的，但是不建议使用水冲洗手机或者是在水池、浴室、桑拿房等环境中使用手机，比如容易因为环境的潮湿进水。通常这种进水是无法获得官方的保修的。

    Galaxy Z Fold4

  • OPPO Watch 3可以刷抖音B站吗？

    可以。OPPO Watch3是可以通过第三方应用软件下载到抖音等APP的，还可以下载一些游戏游玩，此外还可以看腾讯视频、爱奇艺视频，但是由于OPPO Watch3原本是不支持这些软件，现在只是投机取巧能玩，自然体验上不会很好。首先就是发热会比较严重，长时间刷抖音、B站等应用，由于是手表，大量的热量堆积，自然就发热严重，此外掉电的速度也是极快，所以也很伤电池，手表的寿命也会大幅度降低。所以推荐大家，就算能通过ADB助手、唯趣等第三方软件达到可以刷抖音，普通人还是别去折腾，不如直接用手机，最多图个新鲜玩玩就好。

    OPPO Watch 3

  • Galaxy Z Fold4可以无线充电吗？

    可以Galaxy Z Fold4无线充电的速度是15W，同时也支持反向无线充电，有线充电速度是25W，4400mA电池。如果按照旗舰智能手机来看，它的电池容量和充电速度都是比较低的，但折叠屏手机内部电池不容易放下比较大的，因此如果是当主力机型使用的话，可能一天的续航时间勉强能够满足需求。

    Galaxy Z Fold4

  • Galaxy Z Fold4机身尺寸多大？

    展开三维：155.1 x 130.1 x 6.3 mmGalaxy Z Fold4机身大小是折叠三维：155.1 x 67.1 x 15.8 mm，展开三维：155.1 x 130.1 x 6.3 mm。Galaxy Z Fold4屏幕的尺寸是7. 6 英寸2176 x 1812 分辨率内屏，6. 2 英寸Dynamic AMOLED 2X居中打孔外屏，分辨率2316×904（23.1:9）

    Galaxy Z Fold4

  • OPPO Watch 3可以玩原神吗？

    可以。OPPO Watch 3手表本身是不可以玩原神的，毕竟游戏的大小摆在那边，下载都没那么大空间，更别提玩了，但是手表是支持玩云游戏的，很多人已经拿OPPO Watch 2来玩原神了，具体的方法就是用网易云游戏打开原神，你即可在OPPO Watch 3上玩原神，不过也是图一乐，没什么游戏体验。

    OPPO Watch 3

  • OPPO Watch 3是儿童手表吗？

    可以作为儿童手表。OPPO Watch 3虽然没主打儿童手表，但是也是可以作为儿童手表使用，儿童手表有的功能都有，也是可以打电话，微信版本也支持儿童版，不过手腕比较小的儿童戴起Pro版本有点不适合，总而言之，如果想拿OPPO Watch 3作为儿童手表使用的话完全是可以的。

    OPPO Watch 3

  • Galaxy Z Fold4是屏下指纹解锁吗？

    不是Galaxy Z Fold4使用的是侧边指纹解锁方式，不是屏下指纹解锁方式。如果是使用屏下指纹解锁，肯定是在内屏，但考虑到Galaxy Z Fold4 还有一个外屏，解锁手机的时候又要打开内屏的话，操作十分不便，因此侧面指纹解锁方式，不管是不是需要打开内屏都可以解锁使用手机，因此是大多数折叠屏手机的首选方式。

    Galaxy Z Fold4

  • 佳能EOS 80D快门速度是多少？

    1/ 8000 至 30 秒佳能EOS 80D的快门速度是1/ 8000 至 30 秒(总快门速度范围，可用范围随拍摄模式各异)、B门、闪光同步速度1/ 250 秒。

    佳能EOS 80D

  • OPPO Watch 3和Watch 2有什么区别？

    有以下区别。1.OPPO Watch3升级成了骁龙W5与 Apollo4Plus旗舰双芯，4nm 制程工艺，触控流畅性、响应速度再攀新高。小核采用 Apollo4Plus ，功耗显著降低，承载应用再次强大。2.OPPO Watch3支持的应用增加到了80+，而且还支持车钥匙功能，支持多家汽车品牌，手表开车门，启动车辆，还能远程开空调，查看电量3.新增了网球模式，记录击球次数，挥拍速度，甚至连正反手削球、上旋球等五种专业姿势。4.升级了专业跑步模式，常亮显示运动数据，运动轨迹，高光数据呈现，让分享更有仪式感。

    OPPO Watch 3

  • 佳能EOS 80D上市时间什么时候？

    2016 年 3 月 25 日佳能EOS 80D是佳能在2016 年 2 月 18 日发布，2016 年 3 月 25 日上市的产品。

    佳能EOS 80D

  • 佳能EOS 80D视频拍摄支持多少分辨率？

    1080/60P佳能EOS 80D有效像素为 2420 万，最高分辨率是6000×4000，视频拍摄支持1080/60P。

    佳能EOS 80D

  • 佳能EOS 80D是微单相机吗？

    佳能EOS 80D是APS-C画幅单反相机。佳能80D是APS-C画幅单反相机，在APS-C画幅单反相机中定位于中端。佳能EOS 80D是佳能首款采用全像素双核CMOS AF技术的 2420 万像素APS-C画幅CMOS单反机型，搭载 45 点全十字AF对焦系统。内置电子水平仪，支持Wi-Fi、NFC功能。佳能EOS 80D机身依旧延续了佳能两位数机身的经典设计风格，细节部分相比前代产品更加圆润，机顶军舰部通过流线型设计取代了EOS 70D的棱角。

    佳能EOS 80D

  • 佳能EOS 80D存储卡类型有哪些？

    SD卡、SDHC卡和SDXC卡佳能EOS 80D支持SD卡、SDHC卡和SDXC卡格式存储卡，不支持CF卡。

    佳能EOS 80D

  • Galaxy Z Fold4有高刷新屏幕吗？

    有Galaxy Z Fold4使用的是120Hz的高刷新率屏幕，具体的屏幕参数是：7.6英寸Dynamic AMOLED 2X可折叠内屏，分辨率2176×1812（21.6:18），374ppi像素密度，120Hz自适应刷新率，支持HDR10+，UTG超薄柔性玻璃；6. 2 英寸Dynamic AMOLED 2X居中打孔外屏，分辨率2316×904（23.1:9）

    Galaxy Z Fold4

  • Galaxy Z Fold4有双扬声器吗？

    有Galaxy Z Fold4搭配了对称双扬声器（AKG调音），此外还支持X轴线性马达、多角度悬停、IPX8 级防水、S Pen手写笔，其他功能还包括前后康宁Victuc+玻璃，装甲铝合金中框；屏下摄像头显示区域像素密度132ppi

    Galaxy Z Fold4

  • OPPO Watch 3可以打电话吗？

    可以。OPPO Watch3支持独立eSIM，意味手表拥有独立通讯，独立上网能力。手表既能与手机保持同一号码，也能另外申请一号，手表接打电话，使用APP，不必再麻烦手机，所以是可以不带手机打电话的，手表绑定连接手机后，当手机来电时，手表会同步发出提醒，您可通过手表接听、挂断电话。

    OPPO Watch 3

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