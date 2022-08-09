​瑞幸否认在泰国开店

可以。OPPO Watch3是可以通过第三方应用软件下载到抖音等APP的，还可以下载一些游戏游玩，此外还可以看腾讯视频、爱奇艺视频，但是由于OPPO Watch3原本是不支持这些软件，现在只是投机取巧能玩，自然体验上不会很好。首先就是发热会比较严重，长时间刷抖音、B站等应用，由于是手表，大量的热量堆积，自然就发热严重，此外掉电的速度也是极快，所以也很伤电池，手表的寿命也会大幅度降低。所以推荐大家，就算能通过ADB助手、唯趣等第三方软件达到可以刷抖音，普通人还是别去折腾，不如直接用手机，最多图个新鲜玩玩就好。