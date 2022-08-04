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苹果将把 iPadOS16 的发布时间推迟到 10 月

2022-08-04 10:40 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月4日消息:据彭博社报道，苹果公司计划将iPadOS16的发布时间推迟到10月，这意味着iPad OS系统将不会像通常那样在9月与iOS16一起发布。

iPadOS 16图片来源苹果

苹果一直在为iPad开发一个新的多任务功能，名为台前调度（Stage Manager），该功能旨在提供一个更像Mac的多窗口多任务体验。据称，iPadOS16推迟推出的部分原因是Stage Manager需要苹果更多的时间来优化，iPadOS16推迟意味着苹果会有更多时间开发 iOS16，在 iOS16发布后，开发重点会转移至 iPadOS16。

台前调度仅支持M1iPad Pro和iPad Air机型，它不能用于旧款iPad，这引起了一些争议。苹果坚持认为，在旧款iPad上不可能提供可接受的多任务体验，因此有此限制。

自从苹果在2019年将iPadOS分拆成独立的操作系统以来，iPadOS的发布基本上与iOS的一起发布，iPhone和iPad的软件更新同时推出。

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在10月份推出iPadOS16意味着该系统的推出时间将更接近于新款iPad的发布。苹果正在开发配备M2芯片的新M2版iPad Pro，以及配备USB-C接口的入门级iPad，这两款产品预计将在今年晚些时候亮相。

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