趣AI | 英国男子计划借助人工智能找回弄丢的8000枚比特币

站长之家（ChinaZ.com）8月3日 消息:2013年，英国IT工程师James Howells，由于粗心大意丢弃了装有8，000个比特币的硬盘。现在，这位工程师计划借助人工智能技术的手段把比特币找回来。

按照目前的比特币价格来算，Howells丢失的8000枚比特币目前大约价值1.8亿美元。这位37岁的男子声称，他的硬盘很可能在南威尔士纽波特的一个垃圾填埋场，他一直要求对该地点进行搜索。

但过去9年里，纽波特市议会以会破坏环境问题为由一直拒绝Howells挖掘硬盘的请求，为此他只能寻找替代解决方案。

最近，Howells启动了一个高科技计划来寻找这些数字资产，将投入由对冲基金资金支持的1100万美元搜索多达11万吨的垃圾。他与一家人工智能公司达成了一项协议，该公司将创建机械臂，并利用人工智能技术来操作机械臂，以完成对垃圾的挖掘、整理和筛选。

根据计划，他将聘请一些环境和数据恢复专家，并在搜索过程中使用波士顿机器狗作为“安保”，确保防止其他人试图窃取硬盘驱动器。

Howells 认为，搜索工作将需要9到12个月的时间。然而，即使他获得了委员会的许可，也不能保证最终能找回硬盘。

Howells承诺，如果能成功找回这个硬盘，他将保留其中约30%的比特币。大约三分之一的比特币将捐给恢复小组，30%给投资者，其余的将用于当地的公益事业。

他的计划还包括，一旦项目完成，在垃圾填埋场的顶部建造一个太阳能或风能农场。同时建立一个社区所有的采矿设施，利用清洁电力为纽波特的人们创造比特币。

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