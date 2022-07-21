微信“出行服务”将接入更多服务商

站长之家 7 月 21日讯：据Tech星球消息，微信九宫格“出行服务”正在测试全新打车功能，此次的升级功能中，会接入更多的打车服务商。
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据Tech星球报道，在微信九宫格内的“出行服务”中，正测试全新的打车功能，打车功能内采用的是聚合打车模式...据知情人士透露，该功能还处于灰测阶段，依托微信生态，开放性接入合规的出行服务商，与出行服务商一道，为用户提供聚合出行服务，并非腾讯亲自做打车服务...比如尝试打车，页面聚合多家打车服务结果，接入的打车平台包括:曹操出行、阳光出行、首汽约车、T3出行等，最高可享6折优惠...
6月30日，百度Apollo宣布，旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”在武汉市经开区开启商业化试点，面向公众提供自动驾驶付费出行服务...萝卜快跑已成为全球最大的自动驾驶出行服务商，在北京、上海、广州、深圳、武汉等城市提供自动驾驶出行服务，仅2022年第一季度，萝卜快跑为用户提供了19.6万次乘车服务......
欧税通成为敦煌网官方认可的合规服务商，经过敦煌网官方团队层层审核把关，双方为了给卖家提供更好的服务，携手并进，为敦煌网卖家提供更专业、更放心的财税合规选择，共同助力敦煌网卖家抢占海外市场！...由“120+研发IT精英、100+客服服务团队、50+财税合规专家级人才”构成的欧税通团队规模现已达 300 余人，凭借管理层团队对跨境合规行业的多年深刻理解和经验，欧税通不断从平台研发上创新，对产品进行优化迭代，从专业技能上提升，为卖家提供全栈式跨境合规解决方案......
抖音云通过云端数据容器，打造弹性的云计算资源、可靠的安全服务、高效的数据推送服务以及标准化的网关服务，助力保障抖店生态开发者系统的稳定性与安全性，并享受抖音电商的云端生态资源...抖音方便表示，抖店云正式开启服务商招募，旨在帮助服务商一键开启抖店云创增长新空间...而抖店云通过完善的安全能力帮助用户定位并发现安全问题，全方位保障用户数据和业务数据安全，有效避免恶意攻击带来的损失，同时提供多种方案，实现全栈防御保障...
企查查APP显示，7月19日，福寿康智慧（上海）医疗养老服务有限公司发生工商变更，新增股东广西腾讯创业投资有限公司，同时公司注册资本由1165.94万元人民币增加至1346.35万元人民币，增幅15.47%...信息显示，福寿康是一家居家养老护理服务商，其公司成立于2011年，法定代表人为张军，经营范围包含:为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务，家政服务等...
具体来看，该能力圈包含三个层级:要求磁力金牛服务商以流量投放能力为核心，持续夯实磁力金牛投流基础服务;以短视频+直播双引擎为驱动，强化两者的运营服务能力;以账号运营、店铺运营、私域运营等多元电商营销服务为延伸，在为电商广告主提供综合性、高质量营销服务的也能拓展自身增益价值空间...升级动作之外，磁力金牛还推出“一套星级体系”、“一个赋能计划”、“一个服务平台”三重举措，合力为服务商升级保驾护航......
根据木青在大会上透露的抖音电商数据， 2021 年 5 月至 2022 年 4 月，抖音电商GMV是去年同期的3. 2 倍，有 180 万新入驻商家经营成长， 386 万电商达人实现滚烫事业， 2 万服务商和MCN机构蓬勃发展...2021 年 5 月至 2022 年 4 月与 2020 年 5 月至 2021 年 4 月相比，抖音电商服务商助力商家GMV增长7. 3 倍，其中品牌服务商助力商家GMV增长 14 倍......
高速增长的数据背后，快手一站式电商营销平台磁力金牛和服务商济南盘古发挥了重要作用...为了响应这些多元化的诉求，6月29日，在快手的磁力引擎合作伙伴大会上，磁力金牛宣布将“代理商”体系全面升级为“服务商”体系，同时发布“乘风者计划”，为磁力金牛服务商提供10亿级的服务商现金激励、亿级的客户扶持激励、和千万级的营销资源...代理商曾是这个加速器的掌舵手...第三层，多元电商营销服务能力...快手将磁力金牛的服务商划分为5个星级，星级越高意味着服务商的综合能力更强，不同星级对应着不同的权益......
本次大会上，抖音电商服务商业务负责人张浩表示，从数量到质量，抖音电商服务商生态高价值增长...在品牌服务商分会场上，抖音电商商家策略负责人黄庭府谈到，抖音电商已成为品牌商家电商渠道经营的核心阵地，与此抖音电商品牌服务商服务了上千家店铺，带来了超过百亿元的支付GMV，品牌服务商已成为品牌经营的重要合作伙伴......
该奖项聚焦智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧金融、等 14 个领域，面向全国遴选各领域具有创新能力、成长潜力、商业价值和市场前景的标杆服务商...经过紧张、激烈的角逐，太极计算机股份有限公司在数百参选企业中脱颖而出，斩获“智慧园区标杆服务商”大奖......
单核1474分，多核8116分。i7-11800H Geekbench的单线程得分为1474分，多线程得分为8116分。这使得 i7-11800H 比其前身酷睿 i7-10875H 快15% 左右。英特尔于2021年5月11日开始销售英特尔酷睿 i7-11800H 。这是Tiger Lake H45架构笔记本处理器，主要针对办公系统。8核16线程，基于10nm SuperFin制造技术，最高频率4600MHz，锁定倍频。
有一加Ace Pro提供了DC调光，打开设置，找到显示，点进去开启dc调光就可以了。开启后在低亮度下，可防屏幕闪烁，护眼降低视觉疲劳，但屏幕局部显示会稍有偏差。目前OLED屏幕普遍存在屏闪问题，主要解决方式是DC调光，可以缓解对眼睛的伤害。
第11代。酷睿I7-11800H是第11代智能英特尔酷睿i7处理器。12代相比11代，主要是从14nm制程升级到了10nm工艺，与第11代架构相比，新 P 核的平均性能提升了19%，第12代 CPU 将强大的性能核心 （P-cores） 与高效核心 (E-cores) 结合在一起，提供更流畅的游戏和计算体验。
没有一加Ace Pro没有3.5mm耳机孔，采用的是Type-C接口。目前绝大多数的智能手机都取消了3.5mm耳机孔，厂商更推荐用户购买无线蓝牙耳机，因为可以减少内部空间，同时提高手机气密性。无线蓝牙耳机也比有线耳机更加灵活方便，使用体验更好。
参数规格如下。系列英特尔虎湖代码名称Tiger Lake H45系列:Tiger Lake H45英特尔酷睿 i9-11980HK 2.6-5GHz8/1624MB英特尔酷睿 i9-11900H 2.5-4.9GHz8/1624MB英特尔酷睿 i9-11950H 2.6-5GHz8/1624MB英特尔至强 W-11955M 2.6-5GHz8/1624MB英特尔酷睿 i7-11850H 2.5-4.8GHz8/1624MB» 英特尔酷睿 i7-11800H2.3-4.6GHz8/1624MB英特尔酷睿 i7-11600H 2.9-4.6GHz6/1218MB英特尔酷睿 i5-11500H 2.9-4.6GHz6/1212MB英特尔至强 W-11855M 3.2-4.8GHz6/1218MB英特尔酷睿 i5-11400H 2.7-4.5GHz6/1212MB英特尔酷睿 i5-11260H 2.6-4.4GHz6/1212MB时钟频率2300-4600兆赫一级缓存640KB二级缓存10MB3级缓存24MB核心/线程数8/16功耗（TDP = 热设计功耗）45瓦制造工艺10纳米最大温度100℃插座FCBGA1787特征DL Boost、GNA、Wi-Fi6/6e、Thunderbolt4、DDR4-3200/ LPDDR4x-4266图形处理器Intel UHD Graphics Xe32EUs （Tiger Lake-H） (350-1450MHz)64位64位支持发布日期2021年5月11日
没有一加Ace Pro没有红外功能，无法使用红外对空调等设备进行操作。红外功能是很多手机用户比较喜欢的功能之一，可以对很多带有红外的设备进行控制，如家庭常用的空调、电视机等，但如今很多家电设备很智能，可以通过APP或网关控制，红外的使用频率也逐渐减少。
8核。酷睿I711800H集成了8个 Willow Cove 处理器内核（由于超线程，16个线程）。单核 Boost 可以高达4.6GHz，而所有内核都可以以高达4.2GHz 的速度运行。CPU 提供24MB 的3级缓存并支持 DDR4-3200内存。基本时钟速度取决于 TDP 设置，在45W 时为2.3GHz。
45W。酷睿I7-11800H的TDP功耗是45W，默认 TDP 在2.3GHz 基本速度下为45W，在35W 下，基本时钟速度降至1.9GHz（cTDP 下降）。其中45W是可配置的 TDP-up，所谓的可配置的 TDP-up 是一种处理器操作模式，可以通过将 TDP 以及处理器频率提高到定点来修改处理器行为和性能。可配置的 TDP-up 的使用通常由系统制造商来执行，以优化功率和性能。可配置的 TDP-up 是以瓦特为单位的平均功率，即处理器以可配置的 TDP-up 频率在英特尔定义的高复杂性工作负载下运行时处理器的消耗。
没有一加Ace Pro的处理器是骁龙8Gen 1 Plus，没有天玑处理器的版本。骁龙8Gen 1 Plus是今年安卓阵营中的旗舰处理器，在安兔兔平台获得了超过111万的跑分成绩，仅次于苹果的A15处理器，是目前智能手机中性能顶级处理器。使用该处理器的智能手机还包括小米12S系列、三星Galaxy Fold4等型号
个人建议Z30尼康Z50是2019年发布的，尼康 Z30是2022年6月发布，这两款相机都是可换镜头 APS-C 画幅微单相机。看看他们的规格对比。尼康Z30是微单;尼康Z50是微单尼康Z30卡口:尼康 Z 卡口;尼康Z50卡口:尼康 Z 卡口尼康Z30有效像素:有效像素2088万 APS-C 传感器;尼康Z50有效像素:有效像素2088万 APS-C 传感器尼康Z30的ISO100-51，200（100-204，800）;尼康Z50的ISO100-51，200(100-204，800)尼康Z30取景器:无取景器，带可翻转 TFT LCD 触摸屏;尼康Z50取景器:电子取景器，可翻折 TFT LCD 触摸屏尼康Z30是3英寸显示屏分辨率约104万点;尼康Z50是3.2英寸显示屏分辨率约104万点尼康Z30可翻转触摸屏;尼康Z50可翻折触摸屏尼康Z30尺寸:尺寸约128x73.5x59.5mm 重量约405g;尼康Z50尺寸:尺寸约126.5x93.5x60mm 重量约450g从相机正面尺寸对比，尼康 Z50明显要比 Z30大，而且更重。这两款相机都具有防水防尘功能，可以在恶劣环境中使用。对于价格Z30对预算紧张的摄影师来说更具吸引力。其他条件相同的情况下，大传感器的单个像素单元更大，与小像素传感器相比，前者的的低光灵敏度、动态范围和色彩层次都要更好。而且，大传感器相机的景深效果选择多样，效果佳。唯一的缺点是大传感器更贵，而且相机和镜头结合起来更重。除了机身和传感器之外，相机在功能上也存在一些差异。比如，Z50有一个236万点的电子取景器，室外光照强烈拍摄时，就非常有用。相比之下，Z30依靠后置 LCD 显示屏取景。下表总结了尼康 Z30和尼康 Z50其他的一些核心功能。可以根据自己的需求购买适合自己的。
2021年年中发布。Intel Core i7-11800H是一款高端八核 SoC，适用于游戏笔记本电脑和移动工作站。它属于 Tiger Lake H45系列，于2021年年中发布，SoC 还具有改进的UHD Graphics iGPU，具有32个 EU，类似于 Iris Xe iGPU，此外，Tiger Lake SoC 增加了 PCIe4支持（H45系列为20通道）、AI 硬件加速以及芯片中部分集成 Thunderbolt4/USB4和 Wi-Fi6E。
防抖佳能EOS R6内置了机身防抖功能，搭配不具备光学防抖的镜头也可获得强有力的防抖效果，大幅提升了手持拍摄的成功率。当搭配RF28-70mm F2L USM等不具备光学防抖的RF镜头时，机身防抖可实现最高8级的手抖动补偿效果。不仅如此，在搭配具有光学防抖功能的RF镜头时，机身防抖可与镜头的光学防抖联动，最高获得8级的手抖动补偿效果，无须依赖高感光度便可在昏暗场景下手持拍摄出清晰的照片。强劲的防抖性能在手持拍摄夜景、以低速快门表现流动效果、持机姿势不稳定的特殊角度拍摄，以及希望尽可能降低感光度拍摄获得低噪点画质的场景下非常有用。
具体操作如下1、 确认相机未处于MF（手动对焦）模式；当对焦模式选择器设置为[AF]时，自动对焦启用。如果相机没有配备对焦模式选择器，可以在“i”菜单中选择[AF-S]、[AF-C]、[AF-A]或[AF-F]等对焦模式来启用自动对焦。检查“i”菜单、照片或动画拍摄菜单中[对焦模式]选择的选项。按“i”按钮显示“i”菜单，使用多重选择器选择想要的对焦模式，然后按OK，即可更改对焦模式。2. 确认镜头对焦模式开关没有设置为[M]；将镜头对焦模式开关设置为[M]选择手动对焦。3. 检查镜头是否安装正确；关闭相机并拆下镜头。如下图所示，在不打开相机电源的情况下，将相机和镜头上的安装标记相互对准(①)，逆时针旋转镜头(②)，直到镜头卡入到位。相机未能检测到镜头，可能是由于相机和镜头上的信号接点连接不良，无法进行数据交换。重新装好镜头后再打开相机电源。４．确认启用自动对焦时没有选择[仅 AF-ON]；启用自动对焦时选择[仅AF-ON]，可以防止半按快门按钮时相机对焦。使用AF-ON按钮进行对焦，或按菜单按钮，然后在自定义设置菜单中选择[快门/AF-ON]启用自动对焦。５．检查镜头规格；当您使用没有内置马达的镜头时，视相机（没有镜头驱动马达的相机）而定，自动对焦(AF)不工作。请检查镜头规格。
10纳米。Intel Core i7-11800H是一款高端八核 SoC，适用于游戏笔记本电脑和移动工作站，该芯片采用第二代 10 纳米英特尔 SuperFin 工艺生产，应该可以与 7 纳米台积电（例如 Ryzen 4000 系列）相媲美。默认 TDP 在 2.3 GHz 基本速度下为 45 W，在 35 W 下，基本时钟速度降至 1.9 GHz（cTDP 下降）。
是一加Ace Pro是5G双卡双待手机，其支持的5G频段是5G: n1/3/5/8/28A/40/41/77/78，同时它还支持LTE/LTE-A：4×4 MIMO ；Band 1/3/38/41 4×4 MIMO；其他 Band：2×2 MIMO
可以的。酷睿I7 12700H是英特尔比较新的处理器的，所以自然是可以安装win10的。Windows10 是微软公司研发的跨平台操作系统，应用于计算机和平板电脑等设备，于 2015 年 7 月 29 日发行。Windows10 在易用性和安全性方面有了极大的提升，除了针对云服务、智能移动设备、自然人机交互等新技术进行融合外，还对固态硬盘、生物识别、高分辨率屏幕等硬件进行了优化完善与支持 。
值得尼康Z50是一款尼康Z50，高感表现不错，参数比较均衡，连拍达到11张/秒，视频功能不错，轻便小巧，搭载了180°可翻转屏，可以用于Vlog拍摄。是Z卡口DX格式微单数码相机，具有约2，088万有效像素，EXPEED6影像处理器、约104万画点的可翻折触摸液晶显示屏，可以录制4K超高清视频，性能卓越。尼康Z50虽然没有机身防抖，但套机镜头的防抖真的很强了，对焦，连拍，高感都还不错，真的没有必要一味追求过高像素。但是如果想要往更专业的方向靠，可以入手更专业的微单。
支持一加Ace Pro支持 Wi-Fi 6（802.11ax）、Wi-Fi 5（802.11ac）、802.11a/b/g/n/; WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G； 支持 WLAN Display; WLAN 网络分享； 支持 2×2 MIMO; 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO
具体操作如下:1. 进行传感器清洁;如果照片中出现黑色斑点，您需要使用[清洁图像传感器]清除图像传感器表面的灰尘。按菜单按钮，在设置菜单中选择清洁图像传感器，选择立即清洁，然后按OK。相机将检查并清洁图像传感器。2、使用吹气球清洁图像传感器;对于无法用图像传感器清洁功能从图像传感器中去除的灰尘，可以用吹气球清除。使用不带刷子的吹气球吹掉传感器上的灰尘和绒毛。3、3. 清洁镜头;在使用吹气球去除镜头前、后镜片的细小绒毛和灰尘后，再用清洁布轻轻擦拭。注意:在没有先清除灰尘或绒毛的情况下擦拭镜头，可能会划伤镜头表面。
可以。酷睿I7 12700H搭配3060显卡是可以的，而且还比较搭配，是一个不错的选择，3060显卡也足以应付市面上的单机游戏了，而且的酷睿I7 12700H的性能也足够了，无论是拿来办公还是玩游戏都是不错的选择。