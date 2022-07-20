趣店罗敏否认对标东方甄选 ；华为MateBook X Pro；公安部将严打水军刷量控评

武大校长夸雷军企业家中最帅 武大校长称，雷军是“企业家中最帅的，帅哥中最有钱的”，自己家很多东西都是武大校友造的，包括了小米的门锁、体重秤、电水壶等等。

腾讯诉代练帮不正当竞争 腾讯称，北笙公司运营的“代练帮”APP设立“王者荣耀”专区，借助该APP，接单者可以非真实身份登录游戏，未成年人亦可接单获得他人的游戏账号绕开“防沉迷”机制，进行游戏代练交易，该行为使得申请人的游戏运营处于被查处的风险中。

字节跳动回应自研芯片 字节的自研芯片探索主要围绕自身视频推荐业务展开，研发团队将为字节大规模视频推荐服务专用场景定制硬件优化，如视频编解码，云端推理加速等，以期提升性能，降低成本。

Phone14ProMax镜头激凸严重 据网络爆料iPhone14Pro Max厚度增加，镜头激凸严重，平放在桌面上会直接形成一个斜角，无法放平，而且不够稳定，可能会产生晃动。

茅台冰淇淋代购十几天赚10万据另外两名北京代购透露，邮寄茅台冰淇淋所需的每斤干冰要四元，整箱保温要加三四斤干冰，扣除掉冷链成本和给中间商的“辛苦费”后，一杯茅台冰淇淋的利润差不多十几元。

英雄联盟手游全球收入破33亿 Sensor Tower数据显示，拳头游戏《英雄联盟手游》全球玩家在App Store和Google Play的支出已超过5亿美元（约33.7亿元人民币）。

腾讯音乐娱乐集团与YG娱乐达成深度战略合作将继续在TME旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌等音乐平台，发行包括BIGBANG、BLACKPINK等在内的全球超人气顶尖音乐人及其音乐作品。

TikTok的平均用户使用时长超过YouTube TikTok的用户月人均使用时长达到了每月23.6小时，超过了YouTube的23.2小时。Tik Tok的用户支出在2022年第一季度达到了8.4亿美元，迄今为止其用户支出总额已超过46亿美元。

全球智能手机市场第二季度出货量下降9% Canalys 的数据显示，今年第二季度全球智能手机出货量同比下降了9%。前三名依次为三星、苹果和小米，三星独占21% 的市场份额， 苹果17%，小米14%。

周鸿祎称脑机接口需要人脑安全卫士查杀 周鸿祎认为，脑机接口一旦把人连上网，就像开启了“潘多拉魔盒”，就很有可能会引来一些人研发并利用网络攻击技术，来入侵你的大脑。那时候我们是不是还得研究人脑的防火墙和人脑的杀毒软件?还得用我们的人脑安全卫士给他查杀一遍。

抖音电商上线“电商作者等级体系 ” 近日，抖音电商上线全新的“电商作者等级体系”。创作者等级分为八个级别（L0~L7），等级越高的电商作者能获得的权益资源就越多。如以考代罚加分、购物红包、超级福袋等等。

快分销推广者需进行主体资质认证 快手发布公告称，快分销平台将对入驻快手电商并寻求或已开通商品推广权限的推广者（含带货达人、快赚客、招商团长）进行主体资质认证。8月16日起，若推广者未完成主体资质认证，佣金将不可提现，直至完成认证。

公安部将严打水军刷量控评 日前，公安部网安局召开会议，就深入推进“百日行动”再动员再部署。要求严打网络水军造谣引流、舆情敲诈、刷量控评和有偿删帖。

金山办公WPS Office将下线部分功能 金山办公近日表示，由于业务调整，部分功能将于2022年08月11日起下线，届时用户将无法进入功能页面。受影响的功能包括教学工具箱、知识检查、乐博投屏、屏幕涂鸦、化学绘图工具集、批量汇总表格、跨端传图和LaTex 公式。

华为MateBook X Pro 7月27日发布 华为官方宣布，MateBookX Pro 将于7月27日发布。将支持声纹识别，能在多人声源场景下准确识别讲话人并转化为文字记录。

趣店罗敏否认对标东方甄选 罗敏称“趣店预制菜和东方甄选定位和业务不同，不能进行对比。”在谈及公司定位时表示:“我不认为我们是一家互联网公司，我们是一家食品公司，是一家卖菜的公司。只不过我们有一些互联网的技术和经验，借用这些放在卖菜这件事上。

苹果支付被指控垄断苹果被指控阻止竞争对手在 iPhone 上提供点击支付服务，向发卡机构收取费用。据称在2019年为苹果带来10亿美元收入，2023年预计将达40亿美元。

谷歌云和甲骨文服务器被热崩 目前还不清楚这两家公司的宕机会影响到多少用户，但宕机可能会给使用甲骨文和谷歌云服务托管网站的用户带来问题。

奈飞二季度付费用户减少97万Netflix 表示，该公司二季度流媒体付费用户数减少97万，市场预期减少200万，公司目前拥有2.2亿用户。

高通发布4nm骁龙W5/W5+芯片 高通正式发布4nm新款芯片，用于可穿戴设备的骁龙W5Gen1和骁龙W5+ Gen1。官方介绍，与上一代产品骁龙wear4100相比，功耗降低了50%，性能提高了两倍，尺寸缩小30%，功能特性也多出两倍。

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