IDC：2021下半年中国整体专属云服务市场规模达130亿元

站长之家(ChinaZ.com) 7月19日消息:据IDC最新发布的报告显示，2021下半年，中国整体专属云服务市场规模为130亿元人民币，同比增长27.2%。

从细分市场来看，以购买服务轻资产上云的方式已经逐渐从传统政府行业向大型传统行业头部企业、医疗、交通、工业等行业拓展，专属托管云服务整体市场增速在26.1%;专属云即服务从2021年开始才逐渐在国内市场打开局面，各大云厂商纷纷推动相关产品的商用和客户端场景落地，积极加码专属云即服务市场的布局，目前专属云即服务市场仍然属于新兴市场，仅占整体专属云服务市场收入的1%。

IDC中国企业级研究部研究经理王澄玥表示：「2021下半年，更多机构加速对云以及相关服务需求，推动专属云服务市场稳健发展。政府行业持续深化和精细化对云的需求，以及更多传统行业逐渐开始接受通过购买服务的方式轻资产加速上云为托管专属云服务市场的发展提供动能。专属云即服务市场虽然在中国属于新兴市场，但是无论企业选择哪种轻资产的方式上云，都对后续上云全生命周期服务有着更高的要求，专属云服务商在帮助企业上云后更要注重帮企业用好云，保证企业业务稳定发展的同时，赋能业务创新和加速。」

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