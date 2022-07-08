华为nova10系列新品今日正式开售 售价2699元起

站长之家（ChinaZ.com）7月8日消息:华为 nova10系列、华为 WatchFIT2等多款新品今日正式开售，其中华为 nova10/10Pro 系列今日下午正式发售，搭载高通骁龙778G 4G处理器，2699元起。

图片来自huawei

华为 nova10系列延续了家族式的设计语言，强化了星耀环设计。其中华为 nova10Pro 搭载业界首发的前置6000万全焦段追焦双摄，其中前置超广角镜头拥有业界最高的6000万像素，搭载100度超广角，1/2.61英寸大底，支持4K 画质。华为 nova10Pro 前置还配备了业界首发的人像特写镜头，支持2倍光学变焦，最高支持5倍数字变焦，配合前置超广角镜头，实现0.7x~5x 超大变焦范围。

此外，华为 nova10Pro 配备前置 QPD 全像素精准对焦技术，相比普通的 PD 对焦，QPD 全像素精准对焦会调用所有像素参与对焦，实现100% 的对焦密度，无需对 PD 点额外进行亮度补偿，大幅提升对焦综合性能。后置影像方面，华为 nova10全系配备5000万 RYYB 超感知影像单元，主摄采用华为旗舰级 RYYB 超感光滤色阵列，相比普通传感器增加40% 进光量，并且支持 QPD 全像素精准对焦和零延迟快门技术。

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