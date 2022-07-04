华为发布问界M7 搭载商用AITO零重力座椅

站长之家（ChinaZ.com）7月4日 消息:今日下午，华为举办nova10系列及全场景新品发布会，除手机、手表等新品，还发布了问界M7。

作为AITO品牌推出的第二款车型，定位于中大型SUV的问界M7内部采用2+2+2的6座布局，配备升级过后的鸿蒙OS智能座舱，并搭载增程式混动系统。

另据官方介绍，AITO问界M7搭载商用AITO零重力座椅，适合人体舒适曲线，113°座椅姿态释放压力，一键/语音开启，随时享受零压悬浮感，舒适的乘坐，智慧的操作，打造真正的豪华乘坐体验。

AITO问界M7这次提供了薄雾金、天青蓝、松霜绿、陶瓷白、深空灰和鎏金黑6款金属车漆颜色可选。同时还搭配了韶华杏、琥珀棕、象牙白和极夜黑4种纯净内饰颜色供用户选择。

据悉，满油满电的情况下，问界 M7后驱版可实现 CLTC 工况续航1220公里，CLTC 工况纯电续航230公里。问界 M7四驱版可实现 CLTC 工况续航1100公里，CLTC 工况纯电续航200公里。能耗方面，问界 M7后驱版 CLTC 工况油耗5.8L/百公里，四驱版 CLTC 工况油耗6.3L/百公里。

余承东表示，问界成为成长较快的智能电动汽车品牌，87天销售超过1.1万台，刚过去的6月交付了7000多台，同时，不断完善社会服务网络，预计年底全国用户服务中心将超过200家。

售价方面，AITO问界M7 舒适版为31. 98 万元起；AITO问界M7 豪华版为33. 98 万元起；AITO问界M7 旗舰版为37. 98 万元起。

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