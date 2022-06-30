中消协发618消费维权报告 东方甄选等被点名

站长之家（ChinaZ.com）6月30日 消息:今日，中消协发布618消费维权报告称，在6月1日至6月20日共计20天监测期内，共收集“618”相关“消费维权”类信息34843875条，日均信息量174万余条。

其中，东方甄选品控问题受到质疑。

中消协称，北京市民小刘在“东方甄选”直播间下单了4.5—5斤装的陕西水蜜桃，签收快递后，小刘发现水蜜桃有约四分之一已经霉烂长毛。

当时，新东方在线方面表示“已接收到相关反馈，我们非常注重直播间消费者的满意度，已及时退款给消费者，初步判断桃子是在运输过程中变质所致”。

对此，中消协建议：

（一）建议各级各部门从严格监管、动态监管、社会监督、共治共享的效能提升方面强化对产品质量、促销定价、安全隐患等问题的及时介入和主动干预，用足用好消费投诉公示、消费公益诉讼等共治制度设计，让执法监管的威慑力、社会监督的影响力、舆情讨论的传播力充分互动、共促共赢。持续压实主体责任，约束营销展业行为，切实提高违法成本，不断督促提醒相关领域行业主体检视问题、消除死角、杜绝隐患。

（二）建议各相关主体从优化完善产业链条的角度出发，准确、动态识别线上线下不同消费场景中消费需求的多维变化，及时查漏补缺，动态优化完善，确保条款设计守法合规，约定承诺不留模糊空白;同时，不断强化依法经营“第一责任人”意识，不断强化创新与合规之间的边界平衡意识与实践把控能力;不断强化良好消费生态“第一责任人”意识，不断完善售中售后服务、改善提升消费感知。

（三）呼吁社会各界对新业态、新模式既要坚持必要的严格审慎，也应予以充分的理解包容。综合权衡商业价值与社会责任，主动打破行为选择的惯性依赖，鼓励营销主体“反套路”、重创新的“自我革命”，支持构建更具诚意、更有价值、更具内涵的新商业模式，满足更加多样、更重品质、更高标准的消费新诉求。

（举报）