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中消协发618消费维权报告 东方甄选等被点名

2022-06-30 17:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月30日 消息:今日，中消协发布618消费维权报告称，在6月1日至6月20日共计20天监测期内，共收集“618”相关“消费维权”类信息34843875条，日均信息量174万余条。

其中，东方甄选品控问题受到质疑。

中消协称，北京市民小刘在“东方甄选”直播间下单了4.5—5斤装的陕西水蜜桃，签收快递后，小刘发现水蜜桃有约四分之一已经霉烂长毛。

当时，新东方在线方面表示“已接收到相关反馈，我们非常注重直播间消费者的满意度，已及时退款给消费者，初步判断桃子是在运输过程中变质所致”。

QQ截图20220630174018.jpg

对此，中消协建议：

（一）建议各级各部门从严格监管、动态监管、社会监督、共治共享的效能提升方面强化对产品质量、促销定价、安全隐患等问题的及时介入和主动干预，用足用好消费投诉公示、消费公益诉讼等共治制度设计，让执法监管的威慑力、社会监督的影响力、舆情讨论的传播力充分互动、共促共赢。持续压实主体责任，约束营销展业行为，切实提高违法成本，不断督促提醒相关领域行业主体检视问题、消除死角、杜绝隐患。

（二）建议各相关主体从优化完善产业链条的角度出发，准确、动态识别线上线下不同消费场景中消费需求的多维变化，及时查漏补缺，动态优化完善，确保条款设计守法合规，约定承诺不留模糊空白;同时，不断强化依法经营“第一责任人”意识，不断强化创新与合规之间的边界平衡意识与实践把控能力;不断强化良好消费生态“第一责任人”意识，不断完善售中售后服务、改善提升消费感知。

（三）呼吁社会各界对新业态、新模式既要坚持必要的严格审慎，也应予以充分的理解包容。综合权衡商业价值与社会责任，主动打破行为选择的惯性依赖，鼓励营销主体“反套路”、重创新的“自我革命”，支持构建更具诚意、更有价值、更具内涵的新商业模式，满足更加多样、更重品质、更高标准的消费新诉求。

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  • 荣耀 X40电池容量是多少毫安时？

    5450mAh荣耀 X40电池容量是5450mAh，在同级别和尺寸的手机中算是比较大的电池容量，基本上可以保持一整天的使用也足够使用。另外它使用的是66W的有线快充，充电速度也是千元机中比较快的。目前在安卓手机阵营中，快充速度基本上在60W以上，部分中高端手机已经使用100W甚至是150W以上的快充，但66W的快充也是可以满足大多数人的需求。

    荣耀 X40

  • 佳能EOS 850D是入门级的吗？

    是的佳能EOS850D是一款入门级的单反相机，虽然是单反相机但是在配置上，850D是妥妥的中端单反水准，DIGIC8图像处理器、45点全十字型对焦系统+全像素双核对焦技术让对焦更准确和迅速。另外7.5fps的连拍性能过去也只是高端单反的配置，现在入门级的850D也拥有了。EOS850D搭载了APS-C画幅2410万像素传感器，高像素大尺寸传感器可以带来更为细腻的成像，照片中小动物的毛发根根分明，甚至眼中的反光也都清晰可见。JPEG直出色彩好。

    佳能EOS 850D

  • 荣耀 X40有没有otc？

    有荣耀 X40支持OTG功能。OTG是一种USB传输技术，通过OTG功能可以让手机访问U盘，数码相机或键盘，鼠标等外接设备，进行高清视频输出等操作，目前这种功能在很多智能手机上都已经实现，可以让手机变身移动的存储设备，快速的传输数据或者是作为播放设备来使用，可以大大提升工作学习效率。

    荣耀 X40

  • 荣耀 X40是曲面屏吗？

    不是荣耀 X40使用的是直屏屏幕，并不是曲面屏屏幕。荣耀 X40使用的是LCD材质的屏幕，支持120Hz的刷新率，挖孔设计，屏幕分辨率是1080P，前置单摄像头，没有屏下指纹解锁功能。从屏幕参数来看，荣耀X40的参数在千元机中算是不错的，提供了高刷新率，但缺少了屏下指纹识别，它使用了侧面指纹识别方式。

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  • 佳能EOS 850D存储卡读取速度？

    存储卡速度如下：4K（23.98P/25P）/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快;全高清（59.94P/50P）/IPB(标准):约60Mbps/速度等级C10或更快; 全高清（29.97P/25P/23.98P）/IPB(标准):约30Mbps/速度等级C6或更快; 全高清（29.97P/25P）/IPB(轻量):约12Mbps/速度等级C4或更快; 高清（59.94P/50P）/IPB(标准):约26Mbps/速度等级C4或更快;4K延时短片(29.97P/25P):约40MB以上(读取速度); 全高清延时短片(29.97P/25P):约20MB以上(读取速度)

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  • 荣耀 X40有没有闪光灯？

    有荣耀 X40在机身的背部摄像模块上有一个闪光灯。荣耀 X40采用的是后置三摄组合，主摄为5000万像素镜头，前置摄像头是1600万像素，拍照能力在千元机中算是比较不错的水平。同时它还提供多种的拍摄模式，包括高像素模式、延时摄影、大光圈、双景录像、夜景模式、人像模式(含美肤)、录像、微电影等，基本上可以满足大多数消费者对于摄影的需求。

    荣耀 X40

  • 佳能EOS 850D是什么卡口？

    EF卡口佳能EOS850D是一款半画幅单反相机，卡口类型使用EF卡口，镜头可以使用可以使用EF镜头、EF-S镜头。EF系列镜头为佳能标准卡口的镜头，佳能的EF镜头可以适用所有的佳能EOS系列的机身。EF-S镜头系列镜头为佳能为APS-C幅数码单反生产的，EF-S镜头不能用在全幅机子上。

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  • 荣耀 X40是曲面屏还是直屏？

    直屏荣耀 X40的屏幕是一块直屏LCD屏幕，2400× 1080 分辨率，居中挖孔， 1670 万色，DC调光，最高120Hz动态刷新率，240Hz触控采样率，前置为 1600 万像素摄像头，没有屏下指纹解锁。在千元机市场中，荣耀X40的配置还是十分不错，尤其是支持了120Hz的刷新率，可以在玩游戏和看电影的时候获得更好的体验。

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  • 佳能EOS 850D可实现多角度拍摄吗？

    可以佳能EOS850D可以进行多角度拍摄，因为850D配备了可旋转液晶监视器，便于进行自拍、低角度和高角度等非常规角度的拍摄。在相机上安装三脚架上时，也能从侧面确认画面。而且携带相机时可以把液晶监视器朝向内侧收纳，以防屏幕损伤。

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  • 荣耀 X40有哪些拍照模式？

    延时摄影、夜景模式、人像模式等荣耀 X40可以提供的拍照模式有：高像素模式、延时摄影、大光圈、双景录像、夜景模式、人像模式(含美肤)、录像、微电影、专业拍照、全景、HDR、滤镜、水印、超级微距，笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、AI摄影等;前置摄像头：人像模式、夜景模式、延时摄影、水印、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照、手势拍照等

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  • 佳能EOS 850D主要参数？

    主要参数如下:传感器:22.3×14.9mm有效像素:2410万显示屏尺寸:3英寸显示屏像素:104万像素液晶屏连拍速度:支持（最高约7张/秒）快门速度:1/4000至30秒电池类型:锂电池续航能力:约1200张外观:机身面板绝大部分是1块3英寸，大的可翻转的104万像素，LCD触摸显示屏，正上方为一块可实现0.82倍率放大的光学取景器。相机机身四周分别置有内置的麦克风和扬声器，方便实时拍摄和预览。一块LP-E17充电锂电池，正常状态下可支持1240张照片的拍摄。对焦:采用了45个十字型自动对焦感应器，对焦速度快且精准，连拍速度达到了7张每秒，搭配上快速的眼部检测对焦能力，可以捕捉运动中的宠物、人像。还支持3957个手动自动对焦点的选择。照片:使用了2，410万像素的APS-C画幅传感器搭配上佳能的DIGIC8图像处理器，在拍摄大尺寸照片时，可以将动物的毛发，植物的细节表现的清晰可见。视频:佳能支持4K24p Full hd60P视频的拍摄，搭配上双核全像素对焦系统可以实时稳定的手持拍摄视频，并得到较为清晰的画质。

    佳能EOS 850D

  • 荣耀 X40可以微信分身吗？

    可以荣耀 X40可以使用微信分身功能。具体的开启方法是：打开手机内的【设置】——【应用】——【应用分身】——【微信】——开启即可。应用分身功能基本上在安卓手机中比较普遍，可以双开微信、QQ、微博等社交账号，让用户可以在同一台手机内就操作两个账号，而不用来回切换账号。

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  • 佳能EOS 850D拍照时能检测到人物面部吗？

    可以佳能EOS850D采用了约22万像素 RGB+红外 测光感应器以及高性能的DIGIC8数字影像处理器，导入以往专业机型才有的“EOS iTR AF（面部优先）”功能，在使用光学取景器拍摄时可检测人物面部，提高了清晰拍摄人物面部的可能性与拍摄便捷性。

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  • 荣耀 X40可以用鸿蒙系统吗？

    不能荣耀 X40不可以升级到鸿蒙系统，目前鸿蒙系统仅支持华为旗下的手机、平板、智能家居设备、车载系统等，或者是和华为合作的品牌，荣耀已经从华为独立出来，使用的是基于安卓定制的系统，无法升级到鸿蒙系统。如果真的想要使用鸿蒙系统，那么只能购买华为手机才可以。

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  • 佳能EOS 850D多重？

    仅机身约471克佳能EOS850D重量仅机身约471克;含电池、存储卡重量约515克。EOS850D的机身以入门机来说不算大也不算小，但机身上有一些以往高阶机才会见到的操作按钮和转盘。首先是机背新增的速控转盘，可快速调整拍摄设定并在播放时快速转动浏览相片。这转盘可说是 EOS 单反的招牌，用料及手感当然不能跟 EOS5D、7D 系列等高阶机相提并论，但用起来还是挺方便的。

    佳能EOS 850D

  • 荣耀 X40可以设置门禁卡吗？

    不可以荣耀X40不可以设置门禁卡，因为它没有NFC功能，无法通过NFC设置门禁。NFC功能还可以用来支持公交地铁卡、银行卡、支付等功能，目前在很多中高端智能手机中均有这一功能，但入门级的智能手机可能支持NFC的很少。但现在有不少的家用智能设备和门，也可以通过APP或其他的智能功能来控制，因此NFC并不是唯一可以配合门禁卡的方式。

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  • 荣耀 X40是什么屏幕？

    LCD荣耀 X40预计会继续使用LCD屏幕，它的屏幕预计是一块6.78英寸LCD直面屏，支持P3 广色域，2400× 1080 分辨率，居中挖孔， 1670 万色，DC调光，最高120Hz动态刷新率，240Hz触控采样率。荣耀X40的屏幕虽然是LCD材质，但好处不会出现烧屏现象，也不用担心闪屏的问题，这也是LCD的优点之一。

    荣耀 X40

  • 佳能EOS 850D是全画幅还是半画幅？

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    佳能EOS 850D

  • 荣耀 X40可以插内存卡吗？

    不可以荣耀 X40不支持插入内存卡，它没有内存扩展插槽，无法使用扩展内存。荣耀 X40提供了6GB、8GB和12GB三种内存选项，但是该系列手机支持智慧运存扩展技术，该技术可以调用2G存储内存作为运行内存，从而达到在原来运存的基础上再扩展2G运存。

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  • 苹果A14是三星还是台积电代工？

    台积电。根据外媒报道相较于三星的5纳米工艺，台积电的良品率更高，所以苹果会选择台积电作为代工的原因就是这个。苹果A14Bionic由苹果公司推出并搭载于iPad Air（第四代）和iPhone12系列手机 ，采用台积电 5nm工艺，集成了118亿晶体管。相对上一代的改进是神经网络引擎:全新的16核架构，相比A13的8核心数直接翻倍，能够提供高达11Tops的算力。另外，这次苹果也为A14Bionic 引入了和A12Z 类似的机器学习加速器结构， 获得了更快的矩阵运算速度。

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