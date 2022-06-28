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董明珠：设计研发经费从不设上限，要多少给多少

2022-06-28 14:21 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月28日 消息:第二届ESG全球领导者峰会于2022年6月28日至30日举行。珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠在“中国企业提升ESG竞争力的创新实践”环节发表主题演讲。

董明珠感慨，即使你走在山顶上，你的头顶还有星空，研究技术永无止境，作为一个企业，要有敢于投入研发经费的舍得精神，“我们设计研发经费从不设上限，要多少给多少，只要有需要。”

董明珠在演讲中表示，这十年来，格力电器敢于去投入，并不是以盈利为目的，更多的是社会责任决定了企业的选择，这是一个企业必须要面对的，而且要勇于去承担。

董明珠以空调为例，谈到格力的一项新技术，如果全部实现的话，可以让全球的气温缓慢减少0.5度的上升。“这个奖项给我们带来的更多是信心，因为我们这个技术可以让用电在空调这个领域里面，在降低温度这个行业里面，我们可以实现降低近80%几，这个巨大的成就，就给我们要实现“双碳”目标迈近了一大步。”她说。

她强调，企业的发展不是以盈利为目的，是创造美好生活为目的。是给这个社会带来了改变，从而受到了社会的尊重，同时也因为我们的技术给整个社会的人类带来美好生活。

董明珠还表示，格力电器拥有1.6万研发人员，在这个队伍当中不断孵化，不断培养，更看重的是那些有梦想的年轻人，给他打造平台和机会。所以现在格力电器有17个研究院，有1200多个实验室，有120几个研究所，这1.6万人是远远不够的，每年坚持在高校里面招3千到5千大学生，来到这个平台上进行培养。

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    尼康Z 30

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    官网即可预约观看。可以打开小米官网：https://www.mi.com/。 在首页就可以看到小米12S系列新品发布会的宣传，点击立即预约就可以了。小米手环7 Pro会在本次小米12S系列新品发布会上亮相。一般来说，在微博、B站、小米官网、斗鱼、虎牙等一系列主流的直播平台上都会有发布会的直播可以观看。

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