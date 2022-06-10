苹果正在研发15英寸MacBook Air和12英寸MacBook 将于2023年上市

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日消息:据彭博社记者Mark Gurman报道，苹果正在开发一款15英寸MacBook Air，最早可能在明年春天发布。15英寸MacBook Air的尺寸将接近于大屏幕的16英寸MacBook Pro，它将是苹果迄今为止最大的MacBook Air。目前2022年的MacBook Air拥有苹果迄今为止发布的最大显示屏，为13.6英寸。

15英寸MacBook Air将采用与当前13.6英寸机型相同的设计。除了15英寸的MacBook Air，苹果也在开发一款更小的12英寸机器，不过这款更小的机器的命名还不清楚。自从12英寸Retina MacBook停产后，苹果就没有提供过12英寸笔记本。

15英寸MacBook Air可能会在2023年初的春季活动中发布，12英寸MacBook可能会在2023年底或2024年初推出。

配备M2 Pro和M2 Max芯片的高端MacBook Pro机型正在开发中，可能在2022年底推出，不过Gurman表示，发布日期可能会推后到2023年。

M2 Max芯片将配备12核CPU和最多38核GPU，高于目前M1 Max的10核CPU和32核GPU。苹果也已经在开发M3芯片，用于未来进一步推出的机器。

最后，苹果正在开发新的11和12.9英寸的iPad Pro型号，预计也会使用M系列芯片，这些新的iPad计划在2022年晚些时候推出。

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