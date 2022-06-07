巨量百应MCN机构违规处罚公示 多家机构因冒用平台名义等违规行为被清退

站长之家（ChinaZ.com）6月7日 消息:今日，抖音电商发布了巨量百应MCN机构违规处罚公示。根据公示，平台规则《巨量百应MCN机构违规行为管理规则》明确规定，禁止机构冒用平台名义。近期，平台在巡检中发现，部分机构存在“宣传过程中突出使用抖音Logo，或线下疑似伪造授权牌。”等构成「冒用平台名义」的违规行为，严重影响平台声誉与经营生态，侵犯达人和消费者权益。

另外，平台规则《巨量百应MCN机构违规行为管理规则》明确规定，禁止机构侵犯他人权益。

近期，平台在巡检中发现，部分机构存在“通过欺骗等手段恶意绑定达人/商家且拒绝解绑，对达人/商家造成损失;因显失公平、附加不当条件等与商家/达人产生纠纷，未妥善解决，造成恶劣影响。”等构成「与商家/达人纠纷」的违规行为，严重影响平台声誉与经营生态，侵犯达人和消费者权益。

以上行为严重违反了平台规则，影响了平台的正常经营秩序和消费者权益，对于此类行为，平台将严格按照《巨量百应MCN机构违规行为管理规则》对机构进行相应的处理:包括不限于警告、暂停绑定达人功能、取消机构平台荣誉、对关联机构/账号进行处理、扣除机构信用分等，情节严重的，将予以机构清退处罚。

平台提醒各位机构，平台将严格按照《巨量百应MCN机构违规行为管理规则》等相关规则规范以及机构与平台签订的各项协议，持续加大对违规行为的管控，同时将会按照法规要求对违规机构进行不定期公示，请各位机构及时自检自查，规范经营。

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