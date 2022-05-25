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微软面向开发者推出便携台式主机 Project Volterra

2022-05-25 14:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月25日消息:在昨晚的微软 Build 开发者大会上，微软推出了一款酷似苹果 Mac Mini 的全新硬件—— Project Volterra。

Build_Blog_Project_Volterra-2.png

图片来自 Microsoft

据介绍，Project Volterra 是一款由高通骁龙计算平台提供支持，并内置 NPU （神经网络处理器）的便携式主机。Project Volterra拥有可堆叠的设计，开发者可将多台 Project Volterra PC 堆叠在桌上或服务器机架内。Windows 开发者能够在他们喜爱的所有生产力工具（包括 Visual Studio、Windows Terminal、WSL、VSCode、Microsoft Office 和 Teams）旁边构建、测试和调试 Arm 原生应用程序。

目前微软尚未公布关于 Project Volterra 的更多细节。目前仅知 Project Volterra 由回收的海洋塑料制成，后面有 3 个 USB 端口、1 个 DisplayPort 和 1 个以太网端口，侧面还有 2 个 USB-C 端口。「我们希望您构建云原生 AI 应用。」Windows 和设备负责人 Panos Panay 说，「使用原生 Arm64 Visual Studio，.NET support 和 Volterra 项目将于今年晚些时候到来，我们将发布新的工具，帮助您迈出这一旅程的第一步。」

据了解，两年前苹果在宣布自家电脑芯片将从英特尔 x86 处理器向自研 Arm 处理器过渡时，也发布了开发者过渡套件（DTK），其 Mac mini 搭载了苹果基于 Arm 指令集架构研发的 A12Z 芯片。

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