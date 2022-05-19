首页 > 业界 > 关键词  > 淘宝联盟最新资讯  > 正文

淘宝联盟618团长“爆品坑产王”活动指南出炉 奖池金额上百万

2022-05-19 15:13 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:618大促活动正式来袭，淘宝联盟将在618正式期期间，推出“爆品坑产王”活动，对于团长爆品挖掘和推广的行为进行奖励。

本次活动主要考核在活动类目下，根据招商团长在活动时间内累计推广的爆品数量达到门槛且爆品数量对比去年618正式期爆品数有提升且爆品结算率满足要求，按照不同档位分档位现金激励。满足活动奖励要求且爆品拓展数量TOP10的团长还有机会获得“618爆品坑产王”荣誉勋章以及2个月团长营销指数的加分。

本活动时间为2022年5月31日晚20点~2022年6月20日晚23点59分。参与对象需要团长报名，报名审核规则与团长预售坑产王活动一致，团长预售坑产王活动报名审核通过的团长无需再次报名。（报名链接https://survey.taobao.com/apps/zhiliao/CJrwMedtu）

具体活动节奏如下:

2022年5月16日:发布活动公告，团长报名（已报名预售坑产王的团长无需二度报名）

2022年5月25日:报名团长审核，报名审核结果3日内反馈

2022年5月31日:服务商后台爆品坑产王活动上线

2022年5月31日晚20点-6月20晚23点59分:活动开始团长推广，团长在活动期间自主校验报名商品是否满足佣金门槛要求明确商品冲量目标

2022年8月15日:团长获奖结果在千牛头条、钉钉群等渠道公示

2022年8月25日:现金奖励发放、“618爆品坑产王”荣誉勋章生效

奖励规则

奖励门槛:参考统计爆品的规则，考核团长在2022年5月31日晚20点-6月20日晚24点期间（22年618正式期）拓展的爆品数量，爆品数量增加数以及爆品的结算情况按照不同档位对团长进行奖励，奖励规则如下:

值得一提的是，活动期间，互为关联账号的团长不能同时享受活动奖励，若出现互为关联账号的多个团长获奖的情况，以最高奖奖励单个团长。另外，本次活动奖池金额上百万，达标的团长按爆品直接成交结算金额进行降序，符合补贴要求的团长依次补贴，直到总奖池补贴发完为止

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】爆款2核2G云服务器首年40元 企业首购最高获赠300元京东卡

    腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 40元/1年
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 74元/1年
    2核2G学生服务器

    2核2G学生服务器

    去看看
    2核2G学生服务器 3.33元/月起
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 小红书618营销指南出炉 中小商家筹备阶段的必备公式

    小红书官方发布了一份618营销指南，为中小商家提供详细的广告投放指导，包括在不同时间阶段如何匹配对应的投放预算和投放策略，帮助中小商家明确投放思路，找到营销确定性，在618大促中获得稳定增长...在筹备阶段，商家应该注意些什么呢?又该如何投放?...6.6-6.18的决胜期，这个时期品牌投放进一步扩大覆盖人群和范围，辐射品牌周边或潜在消费人群，可采取高回搜素材广撒网+强曝光手段...6.19-6.30的延热期，商家可总结前期经验，找准转化效率最高的核心词和长尾词，补足前期投放阶段的遗漏......

    ​小红书 ​618大促 ​小红书618

  • 淘宝直播618要求店播爆品看点打标率100%

    看点是2021年淘宝直播推出的商品介绍的短视频服务，主播可以在直播过程中直接将商品介绍片段打标关联商品和关键词，打标后的看点视频将会出现在用户搜索和推荐结果中...具体操作方法是:主播在直播中讲解某款宝贝时，可以在中控台-宝贝列表或主播app宝贝口袋上点击该宝贝的标记讲解按钮，系统会在该时间点生成一个该宝贝的讲解视频...今年淘宝直播618明确要求，店播间爆品看点打标率必须做到100%，即宝贝口袋核心主推爆品必须都打上看点并且实时更新...

    ​淘宝直播 ​店播 ​618

  • 淘宝直播公布点淘APP 618大促指南

    淘宝直播发布 5 月 26 日- 6 月 18 日 618 期间点淘APP大促玩法...点淘将拿出上亿短视频流量和数千万直播流量，奖励主播和商家，并将通过问答视频定向约稿/问答进直播间产品玩法，鼓励更多行家输出更多的专业内容...

    ​淘宝直播 ​点淘APP ​618

  • 淘宝直播新增618培训课程 解读618大促增长秘籍

    今天下午15:00-17:00，淘宝直播将推出《流量推广》、《618潜力主播成长》、《后台数据工具指南》、《数据分析方法解读》为主题的618培训课程...为了让主播和商家更好地备战618，淘宝直播课堂在5月6日-5月13日组织了专项培训，帮助商家理清618整体节奏，产品工具、数据分析、流量活动、规则要点、营销活动和行业/主题玩法...

    ​淘宝直播 ​618 ​培训

  • 京东拍卖618活动正式开启

    京东拍卖将携手超 1200 家合作伙伴上拍数万个标的，联合北京、上海、广东、四川、江苏等 12 个省市的法院、海关、政府、律所等机构，推出“一日一省一爆品”主题活动，近 5000 套法拍房、近 300 辆法拍车、年份茅台等数万个优质标的将陆续上拍...近年来，京东拍卖陆续推出了法拍贷、法拍车一站式服务、小件动产鉴定评估、撮合服务、专属客服等多种服务...

    ​京东 ​京东拍卖 ​618

  • 京东618拍卖活动全面上线

    京东拍卖618活动正式开启...除了购房安家，京东拍卖618期间，还有可用于投资的大额标的云集，公司股权、商业地产项目等...线上拍卖市场的发展，除了极具性价比的优质拍品，也离不开法拍服务的保障加持，围绕消费者日益增长的投资置业、收藏捡漏等多元竞拍需求，京东拍卖618也持续加码拍卖服务，全方位保障消费者放心、安心的参与竞拍......

    ​京东 ​京东618

  • 今年的618静悄悄

    为助力商家在今年618大促中能“回血”，京东发布了多达30项商家扶持举措，帮助商家减少成本、减少考核、减少风险、优化规则、优化效率、优化服务，帮助商家在京东618的投入产出比至少提升20%，商家参与京东618的积极性和数量均创近年来新高...据财联社报道，往年公司会举办千人规模的招商大会，但今年一直没有动静，“可能选品团队在悄悄推进，但规模肯定缩水了，圈子里今年都不打算大张旗鼓去弄，也不准备冲销售额......

    ​618 ​京东618 ​天猫618

  • 淘宝天猫公布618助力商家举措：涵盖金融补贴等5个方面

    商务部研究院电子商务研究所所长张莉分析，疫情的困扰使许多商家信心有所减弱，从淘宝天猫618的这些举措来看，力度很大，与前几年相比，也更多、更实、更精准，这些举措加上淘宝天猫背后近10亿消费者、稳健的供应链和多元的服务模式，必然可以给618销售带来更多利好，也可以为疫情期间的电商消费带来更多信心和生机...淘宝天猫将联合金融机构，帮助商家低息借到钱、提前收到钱...聚划算官方直播和“百亿补贴”将重点扶持受疫情影响地区的商家，尤其是农副产品商家、产业带工厂型商家......

  • 淘宝天猫公布618助力商家举措25条：超1100亿资金额度缓解商家压力

    5月13日，淘宝天猫公布了25条618助力商家举措，涵盖5个方面金融补贴、物流疏通、流量补贴、疫情特别举措、技术升级...1100亿元提前回款额度、流量和红包补贴、阿里妈妈免费营销工具、因疫情引发的消费投诉免罚等措施尤其受到商家认可，对农副产品商家、产业带工厂型商家的特别补贴举措也被商家评价暖心”...这些举措加上淘宝天猫背后近10亿消费者、稳健的供应链和多元的服务模式，必然可以给618销售带来更多利好，也可以为疫情期间的电商消费带来更多信心和生机......

    ​淘宝 ​天猫 ​618

  • 618前，淘宝天猫发布25条举措，听听商家怎么说

    这次618，淘宝天猫拿出超1100亿资金额度缓解大小商家的压力，其中包括最低8折的618“备货无忧”信用贷款，618预售商家可获得100亿元额度的“预售即回款”服务，以及1000亿元额度的“提前收款”服务......

    ​618 ​淘宝 ​天猫

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM