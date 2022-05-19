淘宝联盟618团长“爆品坑产王”活动指南出炉 奖池金额上百万

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:618大促活动正式来袭，淘宝联盟将在618正式期期间，推出“爆品坑产王”活动，对于团长爆品挖掘和推广的行为进行奖励。

本次活动主要考核在活动类目下，根据招商团长在活动时间内累计推广的爆品数量达到门槛且爆品数量对比去年618正式期爆品数有提升且爆品结算率满足要求，按照不同档位分档位现金激励。满足活动奖励要求且爆品拓展数量TOP10的团长还有机会获得“618爆品坑产王”荣誉勋章以及2个月团长营销指数的加分。

本活动时间为2022年5月31日晚20点~2022年6月20日晚23点59分。参与对象需要团长报名，报名审核规则与团长预售坑产王活动一致，团长预售坑产王活动报名审核通过的团长无需再次报名。（报名链接https://survey.taobao.com/apps/zhiliao/CJrwMedtu）

具体活动节奏如下:

2022年5月16日:发布活动公告，团长报名（已报名预售坑产王的团长无需二度报名）

2022年5月25日:报名团长审核，报名审核结果3日内反馈

2022年5月31日:服务商后台爆品坑产王活动上线

2022年5月31日晚20点-6月20晚23点59分:活动开始团长推广，团长在活动期间自主校验报名商品是否满足佣金门槛要求明确商品冲量目标

2022年8月15日:团长获奖结果在千牛头条、钉钉群等渠道公示

2022年8月25日:现金奖励发放、“618爆品坑产王”荣誉勋章生效

奖励规则

奖励门槛:参考统计爆品的规则，考核团长在2022年5月31日晚20点-6月20日晚24点期间（22年618正式期）拓展的爆品数量，爆品数量增加数以及爆品的结算情况按照不同档位对团长进行奖励，奖励规则如下:

值得一提的是，活动期间，互为关联账号的团长不能同时享受活动奖励，若出现互为关联账号的多个团长获奖的情况，以最高奖奖励单个团长。另外，本次活动奖池金额上百万，达标的团长按爆品直接成交结算金额进行降序，符合补贴要求的团长依次补贴，直到总奖池补贴发完为止。

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