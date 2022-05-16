国家统计局：1-4月份全国网上零售额38692亿元 同比增长3.3%

站长之家（ChinaZ.com）5月16日 消息:今日，国家统计局公布了2022年1—4月份社会消费品零售情况。数据显示，1—4月份，社会消费品零售总额138142亿元，同比下降0.2%。4月份，社会消费品零售总额29483亿元，同比下降11.1%。
在网上零售方面，数据显示，1-4月份，全国网上零售额38692亿元，同比增长3.3%。其中，实物商品网上零售额32887亿元，增长5.2%，占社会消费品零售总额的比重为23.8%;在实物商品网上零售额中，吃类、用类商品分别增长12.9%、6.3%，穿类下降1.7%。
按经营单位所在地分，1-4月份，城镇消费品零售额119929亿元，同比下降0.3%;乡村消费品零售额18213亿元，增长0.4%。4月份，城镇消费品零售额25637亿元，同比下降11.3%;乡村消费品零售额3846亿元，下降9.8%。
按消费类型分，1-4月份，商品零售124880亿元，同比增长0.4%;餐饮收入13262亿元，下降5.1%。4月份，商品零售26874亿元，同比下降9.7%;餐饮收入2609亿元，下降22.7%。
按零售业态分，1-4月份限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店零售额同比分别增长3.6%、6.8%、2.5%，百货店、专卖店分别下降8.2%、5.9%。
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