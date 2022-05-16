国家统计局：1-4月份全国网上零售额38692亿元 同比增长3.3%

4月22日晚间，若羽臣披露了2021年业绩情况，数据显示，2021年，公司实现营业收入12.88亿元，同比增长13.44%，实现归母净利润2919.51万元。其中自有品牌发展迅猛，营收已占据整体收入的近6%，并在今年第一季度实现了盈利。过去一年，若羽臣进一步加强了在保健品类的领先竞争优势，新增服务金达威、Dokkan等知名保健品品牌，并与拜耳、Swisse等多家品牌继续加深渠道和内容的合作深度，同时还在OTC药品领域与美纳里尼开展了合作关系。今年以来，若羽臣相继与GNC、FANCL、双心等国际头部大健康品牌达成战略合作。此外，若羽臣也在持续巩固母婴