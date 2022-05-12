18款App被点名 涉嫌超范围采集个人隐私信息

根据应用情报公司 Sensor Tower 发布的最新预估报告，App Store 在近期展开的专项活动中，清理了超过 3000 款休眠 App。在过去的几天里，一些 iOS 开发者在社交媒体上报告说，他们收到了苹果公司的通知，如果不提交更新，他们的旧应用程序将在 30 天内从市场上删除。Sensor Tower 对 2022 年至少有 1 万次安装的应用进行分析后，发现约有 2966 个应用和游戏可能在苹果的最新清理中面临删除，因为它们最后一次更新是在 2018 年之前或期间。但根据传闻中的开发者报告，一些人说他们的应用程序最近更新了，但他们仍然收到了苹果的警告通知。?