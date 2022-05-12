18款App被点名 涉嫌超范围采集个人隐私信息

站长之家(ChinaZ.com) 5月12日 消息:据新华社消息，近日，国家计算机病毒应急处理中心通过互联网监测发现18款移动App存在隐私不合规行为。
针对上述情况，国家计算机病毒应急处理中心提醒广大手机用户，首先谨慎下载使用以上违法、违规移动App，同时要注意认真阅读其用户协议和隐私政策说明，不随意开放和同意不必要的隐私权限，不随意输入个人隐私信息，定期维护和清理相关数据，避免个人隐私信息被泄露。
1、未向用户明示申请的全部隐私权限，涉嫌隐私不合规。涉及13款App如下:
《微微小号》（版本1.1.3，360手机助手）、《护牙者》(版本1.8.2，360手机助手)、《商标宝》(版本1.7.0，360手机助手)、《悠久之树》(版本1.0.601，哔哩哔哩)、《路行天下》(版本2.2.5，华为应用市场)、《金戈多》(版本5.2.0，华为应用市场)、《单车信息》(版本3.2.4，豌豆荚)、《美潮直聘》(版本4.0.3，豌豆荚)、《贝壳找房》(版本2.78.1，小米应用商店)、《网路出行》(版本2.4.2，应用宝)、《HiGo出租》(版本2.5.3，应用宝)、《凹凸世界》(版本1.3.6，应用宝)、《新笑傲江湖》(版本1.0.153，应用宝)。
2、App在征得用户同意前就开始收集个人信息，涉嫌隐私不合规。涉及5款App如下:
《保未来》（版本6.0.5，360手机助手）、《商标宝》(版本1.7.0，360手机助手)、《明日方舟》(版本1.8.01，哔哩哔哩)、《悠久之树》(版本1.0.601，哔哩哔哩)、《网路出行》(版本2.4.2，应用宝)。
3、未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能，或注销用户账号设置不合理条件，涉嫌隐私不合规。涉及9款App如下:
《护牙者》（版本1.8.2，360手机助手）、《悠久之树》(版本1.0.601，哔哩哔哩)、《公主连结Re:Dive》(版本4.9.3，哔哩哔哩)、《命运-冠位指定》(版本2.36.1，哔哩哔哩)、《金戈多》(版本5.2.0，华为应用市场)、《美潮直聘》(版本4.0.3，豌豆荚)、《九阴真经3D》(版本1.4.4，小米应用商店)、《网路出行》(版本2.4.2，应用宝)、《新笑傲江湖》(版本1.0.153，应用宝)。
4、未建立、公布个人信息安全投诉、举报渠道，或超过承诺处理回复时限，涉嫌隐私不合规。涉及3款App如下:
《保未来》（版本6.0.5，360手机助手）、《路行天下》(版本2.2.5，华为应用市场)、《单车信息》(版本3.2.4，豌豆荚)。
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