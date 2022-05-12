1688淘特批发团退货保障服务、48小时发货服务规则发布

站长之家（ChinaZ.com）5月12日 消息:5月11日，1688平台发布《“1688淘特批发团”退货保障服务规则》《“1688淘特批发团”极速退款服务规则》以及《“1688淘特批发团”48小时发货服务规则》。

退货保障服务方面，规则明确，商品完好时，批发团买家可申请7天无理由退款。

极速退款方面，批发团买家未成团状态下，提交退款申请则立即退款;

批发团买家已成团后1小时内，待发货状态下且订单金额在300元以内，提交退款申请则立即退款，每个用户每日最多享受5次极速退。

若商家未根据规定履行服务的，1688有权要求商家作出合理解释及/或提交相应的凭证，并对交易情况独立作出判断，商家应及时提供相应的解释及/或凭证。如1688认定商家违约或未按时履行的，1688有权依据平台规则对商家采取违规处理措施。

48小时发货服务方面，平台对物流时效规定商家需在截团后48小时之内上传商品订单对应的真实物流单号至1688后台且物流单号已完成揽收。

商家发货后，应当保障买家在标准时效内查看到真实物流信息，便于消费者快速收到所购商品，标准时效可通过路径:1688商家工作台-交易-已卖出的商品-近三个月订单-查看物流 查看。

商家发生延迟发货的，1688有权从商家账户（包含且不限于保证金、支付宝余额、账期等）扣除对应的消费者赔付金，并以现金方式发放给延迟发货订单所对应的消费者。赔付标准如下:

延迟发货子订单金额小于300元的，每单赔偿3元（如商品价格低于3元的，赔付金额不超过商品价格）。延迟发货子订单金额大于300元的，每单赔偿订单金额的1%，单笔子订单赔付金额最高不超过30元，主订单赔付不超过1000元。

延迟发货情节特别严重的，平台有权依据《1688平台违背发货承诺规则 》采取下列一项或多项处理措施，相关措施包含且不限于店铺限权、下架商品、删除商品等。

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