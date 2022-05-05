“五一”盒马北京预制菜销量环比上涨5倍 宫保鸡丁、烤鱼最热销

据艾媒咨询 2022 预制菜报告显示，预制菜市场 2021 年规模是 3459 亿，未来每年还将是20%的增长率...近日见实与一家 40 年老牌餐饮企业老锅底，就餐饮企业预制菜转型探索进行了深聊，在这家企业的背后见实看到了对产品的专注，对商业的纯粹，和对市场的敬畏...好在该企业前身是台商背景，基于台湾成熟的预制菜市场，其在台湾的商业布局也以预制菜工厂为主，且 2018 年在上海松江的中央厨房投入运营...见实将与上海老锅底总经理倪秋玉深聊现场的文字进行了精编实录，以自述的方式呈现，如下，Enjoy：......