华为Mate Xs 2折叠屏旗舰手机发布：外折设计 售价9999元起

华为智慧屏“不仅仅是电视”，除HarmonyOS提供丰富的创新智慧体验外，全新的华为智慧屏V Pro的音画体验也有区别于传统电视的提升，尤其是在鸿鹄SuperMiniLED、鸿鹄计算画质、HUAWEI SOUND计算音频等技术加持下，带来超越内容本身的超感官体验...创新的“招一招”功能，只要适配的手机与智慧屏在统一Wi-Fi网络下，即可通过招手动作在手机上招出智慧屏的操控卡片，完成对智慧屏的便捷操控...在价格方面，华为智慧屏V65Pro售价10999元，华为智慧屏V75Pro售价15999元......