华为Mate Xs 2折叠屏旗舰手机发布：外折设计 售价9999元起

站长之家（ChinaZ.com）4月28日 消息:今日晚间，华为举办折叠旗舰及全场景新品发布会，华为全新旗舰手机Mate Xs2折叠屏手机正式发布，售价9999元起。
外观设计方面，Mate Xs2折叠屏手机采用外折设计，搭双旋鹰翼铰链，展开态最薄处5.4mm，折叠态厚11.1毫米，重量255克，采用立体超纤技术及环绕线性边框设计，带来了雅黑、锦白、霜紫三种配色。
拍照方面，Mate Xs2折叠屏手机这次使用了前后摄像头合一的设计，镜头既可以用来自拍也可以后置拍摄，搭载5000万像素原色影像系统，还有1300万像素超广及800万像素长焦镜头，支持3x光学变焦，支持激光对焦。
屏幕方面，Mate Xs2折叠屏手机配备7.8英寸8:7.1黄金比例超清大屏，支持10.7亿色及P3广色域显示，同时120Hz刷新率及240Hz触控采样率也都有配备，分辨率为2480x2200。
性能配置方面，华为Mate Xs2搭载骁龙8884G处理器，配备了4880mAh大电池，支持66W超级快充，官方称30分钟即可充电90%且充电速度提升15%。内置石墨烯液冷散热，搭配并行毛细VC结构，解禁超薄机身的散热问题。
在系统方面，华为Mate Xs2搭载Harmony OS，并首创自适应UI引擎，实现大屏显示布局的应用自适应。
售价方面，Mate Xs2折叠屏手机的8+256GB版售价9999元，8+512GB版售价11499，12+512GB典藏版售价12999元，今天开始预售，5月6日正式开卖。
（举报）