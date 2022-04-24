Vivo正式确认Vivo S15e使用Exynos 1080芯片

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息:Vivo已在京东正式开放即将推出的Vivo S15e手机的线上预订。在预订页面上，Vivo终于确认了此前媒体曝光的该手机的重要参数信息。

Vivo确认了Vivo S15e的处理器是三星5nm工艺的Exynos1080芯片。Exynos 1080 芯片与去年旗舰Vivo X70 Pro的国内版本使用的芯片相同，后者在安兔兔上的得分超过70万。

Vivo还通过页面确认了vivo S15e的内存配置、充电速度、颜色选项、摄像头设置等细节。 首先，确认Vivo S15e将提供 3 种颜色选择：黑色、蓝色和桃色。

Vivo S15e可提供高达12GB RAM和 256GB存储的内存配置。确认搭载vivo 66W快充方案，vivo宣称 20 分钟即可提供足够长的续航。最后，Vivo确认Vivo S15e将配备 5000万像素的主摄。

之前周的报道还提到， Vivo S15e具有6.4英寸FHD 90Hz水滴状AMOLED显示屏，可实现平滑滚动，并在凹槽内安装了1600万像素前置摄像头。Vivo S15e的亮点在于其4700mAh大容量电池，据传该设备开箱运行基于Android 12的Vivo OriginOS Ocean操作系统。

Vivo S15e将于4 月 25 日举行的Vivo发布会上与Vivo X80 系列一起发布。

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