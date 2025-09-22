vivo X300系列官宣10月13日发布 全球首发天玑9500平台

首页 > 热点 > 关键词  > vivo最新资讯  > 正文

2025-09-22

站长之家（ChinaZ.com）9月22日 消息:近日，vivo官方正式宣布，将于10月13日19点举办新品发布会，重磅推出年度影像旗舰vivo X300系列。此次发布会将带来两款机型——vivo X300与X300Pro，其中X300作为X200Pro mini的升级迭代款，备受市场期待。

据vivo产品经理韩伯啸透露，尽管X300在命名上未带后缀，但其配置却毫不逊色于Pro级产品。该机搭载了6.31英寸8T LTPO小直屏、APO潜望长焦、长焦微距、超声波指纹、高规格USB接口以及独供京东方硬件1nit护眼等顶级配置，堪称小屏旗舰中的佼佼者。

而X300Pro则更进一步，在影像方面实现了大幅升级。该机搭载了与X200Ultra同款的蓝图自研影像双芯，全球首发4K60fps电影人像视频功能，并基于V3能力实现行业首发的4K60fps美颜/虚化效果，支持更多美颜细节。此外，X300Pro还新增了冷胶、负片风格等网感视频色彩，满足用户多样化的创作需求，无疑是人像vlog爱好者的神器。

安卓视频之王！vivo X300 系列官宣

韩伯啸在介绍中强调，vivo X300Pro在视频能力上正面挑战苹果，并自信表示其表现更胜一筹，甚至超越了友商的Ultra机型，安卓视频之王的称号实至名归。

除了影像方面的卓越表现，vivo X300系列在性能上也毫不妥协。该系列全球首发天玑9500平台，这颗芯片采用台积电N3P工艺制造，相较于前代天玑9400所使用的N3E工艺，能效比和性能均得到了进一步提升。据测试，搭载天玑9500的vivo X300系列安兔兔跑分突破400万分大关，成为安卓阵营中首款跑分突破400万的旗舰芯片机型。

随着发布日期的临近，vivo X300系列已经引发了市场的广泛关注。无论是影像爱好者还是性能追求者，都对这两款新机充满了期待。10月13日，让我们共同见证vivo X300系列的震撼登场，以及它如何书写安卓视频旗舰的新篇章。

