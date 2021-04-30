苹果或在下半年推出第二代 AirPods Pro

日前苹果著名分析师郭明錤在社交平台发文透露，苹果可能会在 2022 年下半年推出第二代的AirPods Pro无线耳机，并将在此之后停产老款AirPods Pro。
郭明錤此前称，与上一代AirPods Pro相比，新款AirPods Pro的H1 芯片将会有明显升级。该芯片为耳机的主动降噪方面将会有提升，并且该技术的改进还会增加耳机单次充电使用时间，延长电池的使用寿命。新款AirPods Pro还将支持Apple Music的无损音频。
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据MacRumors报道，苹果著名分析师郭明錤在社交媒体表示，苹果计划2022年下半年发布第二代AirPods Pro无线耳机...郭明錤此前称，与上一代AirPods Pro相比，新款AirPods Pro的H1芯片将会有明显升级...新款AirPods Pro充电盒将具备发声寻找功能，帮助用户在放错地方时找到它...彭博社的Mark Gurman和Debby Wu此前称，新款AirPods Pro将采用更加紧凑的设计，将取消耳塞下方的柄，设计类似于苹果去年发布的Beats Studio Buds......
天风国际证券分析师郭明錤在推特发文透露，苹果可能会在 2022 年下半年推出新一代的AirPods Pro无线耳机，并将在此之后停产老款AirPods Pro...郭明錤还表示，消费者可能不愿意为AirPods3 的新卖点多花 50 美元...
据MacRumors报道，2021年底，Apple Store和苹果授权服务供应商获得了一个新的「AirPods固件更新器」诊断工具，在必要时可将客户的AirPods Pro更新到最新的固件版本。图片来自 Apple在MacRumors今天获得的一份内部备忘录中，苹果宣布该工具现在也能更新第二代AirPods的固件。AirPods Pro和第二代AirPods现在都被列为支持的型号，但不支持第三代AirPods或AirPods Max。该工具允许能够访问Apple Service Toolkit2的技术人员在某些情况下为客户的AirPods安装最新固件，例如客户的左侧或右侧AirPod未能获得更
知名分析师郭明錤近日在社交媒体上表示，苹果计划在 2022 年下半年发布第二代AirPods Pro无线蓝牙耳机...苹果于 2019 年 10 月 30 日发布了 AirPods Pro，距今已有近两年半的时间...郭明錤此前曾声称，与第一代AirPods Pro 中的 H1芯片相比，第二代AirPods Pro将配备显着升级的无线芯片...如果这最终成为最终设计，那么新的 AirPods Pro 可能看起来类似于苹果去年发布的 Beats Studio Buds...
谈到长安车企，绕不开的话题就是它旗下车型均拥有强劲的动力，第二代CS75PLUS也毫不例外，在蓝鲸新一代2.0T发动机，带来源源不绝的动力，最大功率171KW，最大扭矩390N·m，敏捷响应，后劲充沛...而巨幕全景天窗拥有三种开合方式，便捷的操作体验让你在喧闹的钢铁森林中，也能拥有属于自己的移动小窝，抬头仰望漫天星空不失一种浪漫之举......
据DigiTimes一份报告显示，苹果计划在2022年下半年推出新款MacBook Air，这与此前彭博社记者Mark Gurman所预测的时间基本一致。显示器行业顾问Ross Young曾表示，新款MacBook Air将采用13.6英寸显示屏，而不是目前的13.3英寸机型。有消息称，新款MacBook Air将采用M2芯片，配备8核CPU和9核或10核GPU。但是，著名苹果分析师郭明錤预计，该笔记本仍将采用M1芯片，可能是改良版，开启额外的GPU核心。郭明錤还表示，新款MacBook Air将有全新的设计，有更多的颜色可选择，并在2022年第二季度末或第三季度进入大规模量产。另外，与最新的14英寸?
据 DIGITIMES报道，继三星显示后，面板厂商京东方（BOE）也被传出正计划研发「双栈串联」OLED 显示屏，意在苹果首款 OLED iPad 订单...业内传，京东方计划于2022年下半年量产双堆栈串联结构OLED面板...京东方计划使用成都B7第三期生产线，来处理双层串联结构OLED 面板...
据国外媒体报道，在苹果的春季芯片发布会举行之前，曾有分析师预计苹果将推出M2芯片，一并推出搭载这一芯片的MacBook Air，但最终苹果推出的是由两颗M1 Max强强合体的M1系列终极版芯片M1 Ultra，一并推出的搭载这一芯片的硬件产品是Mac Studio...就这名资深记者预计的时间来看，苹果最快在三季度的秋季新品发布会上，就将推出M2芯片，同步推出搭载这一芯片的MacBook Air......
集邦咨询（TrendForce）指出：包括碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）在内的具有高功率与高频特性的宽带隙（WBG）半导体，在电动汽车（EV）和快充电池市场具有相当大的发展潜力。预计第三代功率半导体的产值，将从 2021 年的 9.8 亿美元、增长到 2025 年的 47.1 亿美元 —— 符合年增长率（CAGR）为 48% 。（图自：TrendForce） 首先展望下大功率的碳化硅（SiC）器件，其能够在储能、风电、光伏、EV 新能源等领域发挥重要的作用。目前市面上的电动汽车，其功率半导体仍更加依赖于硅基材料（IGBT / MOSFET）。 不过随着 EV 电池动力系统逐渐发展
该墨水平板还支持智能刷新模式，标配第二代M-Pencil手写笔，在日常使用中，为消费者带来了分屏笔记，手写转文本，语音转文本等创新体验...该平板提供墨黑、锦白、晴蓝三种颜色，其中墨黑色已于2022年3月16日在华为商城、华为体验店、各大授权电商及零售商开启预售，3月24日00:00正式开售，锦白与晴蓝配色则将于4月开售...华为墨水平板有两个版本，4GB+64GB WLAN版 2999元，6GB+128GB WLAN版 3699元，均含M-Pencil第二代手写笔和MatePad Paper智能皮套......
AMD原本面向OEM的新一代入门级显卡RX 6400即将进入零售市场，预计发布时间5月10日，和升级版的RX 6950 XT、RX 6750 XT、RX 6650 XT一同登场，更低..
4月10日消息，富士通近日宣布，已经成功开发出全球最快的量子计算机模拟器，并运行在富士通 PRIMEHPC FX 700超级计算机集群系统上，能够处理36量子..
辽宁一男子网购价值15288元的显卡，4月9日收到的却是砖头...据极目新闻报道，该男子为了打游戏，于4月2日在某二手平台花了15288元买了一块显卡，4..
艺恩娱数的统计显示，《月球陨落》在内地已经累计上映17天，总票房达1.24亿元...该片实际上早在2月就于北美上映，最终取得1.9亿美元的票房成绩.....
受疫情影响，上海很多居民吃饭成了问题，互联网公司纷纷出手了。4月10日上午，在上海市疫情防控工作新闻发布会上，京东集团副总裁王文博表示，京东..
电动球阀以结构简单、易于控制、流量大、阀前阀后差压小，成本相对较低，接口丰富等众多特点，广受各个行业所青睐，广泛应用于暖通行业、水务、消..
2022年4月9日，佳贝艾特旗下明星产品佳贝艾特悦白羊奶粉焕新升级，重磅官宣品牌喜迎黄磊、唐嫣双代言...升级后的佳贝艾特悦白羊奶粉，通过天然小分..
对此，在药品仓配实现全程冷运的基础上，顺丰同城的骑手们也进行了专业的岗前培训，所有配送都需要采用专门的保温设备对药品进行分类摆放，并全程..
优秀的冲牙器/水牙线则费心费力地提升人群适应性，并针对核心技术不遗余力的调校和优化，例如脉冲频率范围及长期衰减度、准确度、偏差值等20多项，..
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4月8日下午，凤凰传奇放出了《孤勇者》的翻唱，冲上B站排行榜第一名...这一版本演绎出了抗争、悲壮的一面，对旧机制大肆破坏的亢奋和争取新秩序时..
4月9日，小米董事长雷军分享了一篇关于兰博基尼拖拉机变超跑”励志故事...在小米的地下车库看到一辆深灰的兰博基尼Urus，超帅...这句话伤害了费鲁..
注意了，微软开始警告那些以纯文本格式存储密码的人。有些人将密码存储在记事本中，并将它们保存为 .txt 文件，这种做法极不安全。借助Sun Valley..
就在日前，我们见识到了AMD Zen4架构霄龙7004处理器对应的主板设计，可以看到硕大的SP5 LGA6096插座、12条DDR5内存插槽。今天，我们又第一次看到了..
阿斯加特弗雷16G DDR4 3200台式机内存条，16GB套装售价399元，而且配有散热马甲，支持一键加速...阿斯加特的这款弗雷系列内存条容量为16GB，时序为..
已经用上12代酷睿处理器的朋友，你的芯片弯了吗？原来，12代酷睿Alder Lake升级为LGA1700接口后，处理器和插槽均为长方形，部分散热器下压力不均匀..
受今年以来全球原材料价格持续大幅上涨的影响，2022年5月10日起，蔚来将对旗下产品价格进行适当调整...1、车价方面：ES8、ES6及EC6各版本车型起售..
科研人员开发了具有交错p-n异质结的双功能电催化剂，应用了太阳能电池/半导体界面特性，从而克服"锌-空气电池"的局限性的前景，有希望成就下一代电..
埃隆-马斯克周六晚在一系列推文中建议对付费的TwitterBlue服务进行改革--包括更便宜的订阅价格、去除广告和提供加密货币支付选项。马斯克现在是Tw..
蔚来汽车在其官方App上发布关于近期生产与交付情况说明”，说明指出，自3月份以来，因为疫情原因，公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙..