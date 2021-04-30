苹果或在下半年推出第二代 AirPods Pro

据MacRumors报道，2021年底，Apple Store和苹果授权服务供应商获得了一个新的「AirPods固件更新器」诊断工具，在必要时可将客户的AirPods Pro更新到最新的固件版本。图片来自 Apple在MacRumors今天获得的一份内部备忘录中，苹果宣布该工具现在也能更新第二代AirPods的固件。AirPods Pro和第二代AirPods现在都被列为支持的型号，但不支持第三代AirPods或AirPods Max。该工具允许能够访问Apple Service Toolkit2的技术人员在某些情况下为客户的AirPods安装最新固件，例如客户的左侧或右侧AirPod未能获得更