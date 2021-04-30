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苹果或在下半年推出第二代 AirPods Pro

2022-04-08 17:01 · 稿源：站长之家

日前苹果著名分析师郭明錤在社交平台发文透露，苹果可能会在 2022 年下半年推出第二代的AirPods Pro无线耳机，并将在此之后停产老款AirPods Pro。

郭明錤此前称，与上一代AirPods Pro相比，新款AirPods Pro的H1 芯片将会有明显升级。该芯片为耳机的主动降噪方面将会有提升，并且该技术的改进还会增加耳机单次充电使用时间，延长电池的使用寿命。新款AirPods Pro还将支持Apple Music的无损音频。

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