苹果发布AirPods Pro 3 售价249美元：支持实时翻译、心率监测

2025-09-10 08:36 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:今日，苹果公司正式发布全新无线耳机AirPods Pro3，凭借其卓越的主动降噪能力、创新的实时翻译功能以及贴心的健康监测特性，一经亮相便吸引了众多消费者的目光。

在主动降噪方面，AirPods Pro3堪称行业翘楚。苹果宣称，其主动降噪能力是前代产品的两倍，更是初代效果的四倍，为用户营造出极致静谧的聆听环境，无论是身处嘈杂的街头，还是喧闹的公共交通场所，都能让用户沉浸在纯净的音乐世界中。

此次AirPods Pro3基于Apple Intelligence实现了实时翻译功能，这无疑是一大亮点。当用户与他人交流时，耳机能够自动将翻译内容展示在iPhone上，方便用户查看。如果双方均佩戴了AirPods Pro3，还能实现实时互译，打破了语言交流的障碍，让跨国沟通变得更加轻松便捷。

健康监测功能也是AirPods Pro3的一大创新。它新增了心率传感器，支持心率监测，用户只需佩戴耳机，就能随时测量心率和卡路里消耗。而且，该耳机支持对50多种运动进行心率监测，为运动爱好者提供了全面的健康数据支持，帮助他们更好地了解自己的身体状况和运动效果。

在硬件配置上，AirPods Pro3同样表现出色。它配备了超低噪音麦克风和先进的计算音频技术，能够有效降低外界噪音干扰，提升音频质量。同时，还配有全新的泡棉耳塞，拥有5种不同尺寸可供选择，不仅佩戴更加舒适，而且隔音效果更好。值得一提的是，AirPods Pro3还是首款达到IP57抗汗防水等级的AirPods产品，无论是在运动时挥洒汗水，还是遇到小雨天气，都能正常使用，无需担心损坏。

续航能力一直是消费者关注的重点，AirPods Pro3在这方面也有不错的表现。在降噪模式下，它能够持续使用8小时;而在通透模式下，续航时间可延长至10小时，满足用户一整天的使用需求。

价格方面，AirPods Pro3售价为249美元（约合1773元人民币），将于9月19日正式开售。这款集众多创新功能于一身的无线耳机，无疑将成为市场上的热门产品，为消费者带来全新的听觉和健康体验。

