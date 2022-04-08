黑色沙漠免费领取地址 steam喜加一黑色沙漠领取

黑色沙漠这款游戏想必大家都听说过了，最近steam开启了喜加一的模式，这个游戏免费送了，不过可惜的是锁国区，不过对于一些想玩的朋友应该不是什么难事，下面就来为大家分享一下黑色沙漠免费领取地址。

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《黑色沙漠》（英文名称:《Black Desert》）是由PearlAbyss制作、蜗牛游戏发行的一款在电玩游戏中的动作和战斗的基础上添加大规模攻城战，不动产使用、交易和雇佣等模拟要素的MMORPG。

2017年荣获“2018年度十大最期待客户端网络游戏”。2018年8月，Pearl Abyss和Kakao Games宣布将推出《黑色沙漠》2018重制版，这个版本将大幅提升游戏的画面质量，制作团队已经公布了第一批截图。

两大势力争夺古代文明产物“黑石”，连游戏名称都以盛产黑石的“黑色沙漠”为名。卡尔佩恩共和国阴险毒辣的祭司为印证“黑石”的传说，来到意志之塔，肆意屠杀无辜的野蛮种族，并将其当做祭品祭奠“黑石”。印刻有古代纹样的“黑石”碎片合成一体，形成了“黑石球”。但却缺少了最后的一个碎片“太古之石”。

祭司们合力通过一个科学家的发明装置，使不完整的“黑石球”爆裂，“黑石球”与隐藏在古马渡口的“太古之石”产生共鸣，并袭击了古马渡口，熊熊燃烧的“黑石球”残忍的将人们吞噬。主题围绕在古代文明产物“黑石”所引发的纠葛，玩家化身独立斗士，借助黑石的力量对抗掌握腐败权力的卡尔佩恩共和国与瓦伦西瓦王国。

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