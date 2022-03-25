有没有可以免费在线制作海报的网站，能商用还不侵权的那种？

不侵权海报?海量模板随便套?字体随便选?素材随便挑?图片可以在线编辑还能免费下载?

这些图夫设计通通满足你!帮你做到!

不论是新手小白还是专业设计师，用图夫设计只需要3分钟你就能完成一张海报，如果你够快一分钟也是有可能的哦!

图夫设计-真正免费的在线设计平台

一、高颜值创意模板

节日类:

新媒体营销类:

商务PPT类:

创意LOGO类:

所有模板都是设计师精心制作，可供大家免费使用。如果你有更好的创意也可以自行添加，替换设计元素哦!

你想要什么模板，可直接在首页搜索关键词或在【图片模板】页进行选择:

二、免扣素材

插画素材任你用，直接打开一个设计，选中你想要替换的元素，在左侧【素材中心】选中就行

图夫设计里所有的素材都是可以免费下载使用的，有版权保障可商用，可以放心用哟!你也可以上传自己的素材。点击左侧栏【我的】会出现一个蓝色【本地上传】按钮。

三、视频模板功能

除了静态的海报，你还可以制作视频，直接选择你想要的视频模板然后将你的视频上传并添加到模板上就可以:

四、智能抠图功能

像我们做简历、个人总结时通常会用到自己的照片，但好看的照片背景杂乱、不好看怎么办?没事用我们的抠图工具，能为你节省超多时间。

如此优秀的在线设计工具图夫设计，还不赶紧用起来~

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