特斯拉每辆车研发费用是行业平均水平的三倍 广告支出最少

站长之家(ChinaZ.com) 3月25日消息:据electrek报道，一份新的报告显示，特斯拉在每辆汽车的研发（R&D）方面的支出远远超过其他任何汽车制造商，而且它在每辆售出的汽车上的广告支出最少。

特斯拉现在是世界上市值最大的汽车制造商，尽管其销售的汽车数量只是其他大型汽车制造商的一小部分。这家电动汽车制造商正在快速增长，每年有能力交付超过一百万辆汽车。

为了保持增长，特斯拉旨在保持其电动汽车技术的领先地位，并为此进行了大量投资。StockApps.com的一份新报告比较了所有最大的汽车制造商每售出一辆汽车的研发费用，发现特斯拉处于领先地位。

图片来自StockApps.com

事实上，特斯拉在研究和开发（R&D）方面的支出超过了其他任何汽车制造商。 根据StockApps.com提供的数据，该公司每生产一辆汽车的研发费用为2984美元。这是每辆汽车大约1000美元的行业平均水平的三倍，高于福特、通用和克莱斯勒每辆汽车的集体研发预算。

此外，特斯拉的全部研发费用都用于改善电动汽车的技术，而无需像传统汽车厂商那样要兼顾燃油车和电动汽车。

另一方面，特斯拉不花任何钱做广告，完全依靠自然增长和一些少量营销。去年，在特斯拉结束其车主推荐计划后，营销成本也大幅下降。

现在，这家汽车制造商几乎完全依靠口碑和其强大的品牌，在目前的市场形势下，这似乎不是一个问题，因为其某些版本的车辆的新订单交付时间已经延长到明年。