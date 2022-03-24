每日简报：视频号日活5亿逼近抖音;阿里云盘推会员服务;五菱汽车上调新能源车型售价

视频号日活5亿逼近抖音 将提供直播打赏等商业化机会2021年视频号DAU已超5亿，较2020年增长了79%，人均使用时长超35分钟，较2020年增长84%;2022年，视频号DAU有望达到6亿。接下来，视频号还将提供重要的商业化机会，包括短视频流广告、直播打赏及直播电商。

小米向4931人授出合共1.7亿余股奖励 3月24日早间，小米集团发布公告称，称董事会于2022年3月23日根据股份奖励计划奖励合共174901942股奖励股份予4931名选定参与者。根据小米港股昨日收盘价14.78港元计算，本次小米奖励股份总额价值约为25.126亿港元。

金山办公2021年财报 财报显示，2021年金山办公营业收入32.80亿元，较上年增长45.07%;归母净利润10.41亿元，较上年增长18.57%。截至2021年12月31日，金山办公主要产品月度活跃设备数5.44亿，增速14.05%，WPS Office PC版月度活跃设备数2.19亿，较上年同期增长15.87%;移动版月度活跃设备数3.21亿，较上年同期增长13.83%。

海底捞2021年净亏损41.61亿元 营收411.12亿元 顾客人均消费104.7元，外卖业务收入7.057亿元。2021年，海底捞关闭276家餐厅，截至2021年12月31日，海底捞全球共有门店1443家。

黄牛转卖特斯拉订单 一单赚一万 在闲鱼、小红书等平台上，出现了特斯拉Model3、Model Y等部分热门新能源车型订单高价转卖的现象。不少去年在价格低点下订的人，在即将交付之时，将订单或者新车转卖给他人，赚取3000-10000元不等的差价。

53.8%受访者表示会选择关闭算法推荐 受访者期待新规定能遏制诱导过度消费（68.2%）、大数据杀熟(61.9%)、诱导沉迷(57.5%)、过度收集个人信息(46.0%)等方面的不良之风。

苹果可能正开发15英寸MacBook Air 可能会在2023年问世。分析师称，15英寸的MacBook Air将与13英寸MacBook Air一起首次亮相。

五菱汽车上调三款新能源车型售价 3月23日晚间，五菱汽车宣布调整五菱宏光 MINIEV 系列车型、五菱 NanoEV 车型、宝骏 KiWi EV 车型售价，上调幅度为4000元-8000元不等，3月24日0:00起生效。

GIF动图发明人因感染新冠去世 图形交换格式 （GIF） 主要发明人之一的斯蒂芬・威尔海特 (Stephen Wilhite) 上周因为感染新冠肺炎而去世，享年74岁。

岚图汽车价格调整 3月24日早间，东风高端电动车品牌岚图汽车发布了《关于岚图 FREE 价格调整的说明》表示，受近期原材料价格大幅上涨因素影响，将于3月31日公布价格调整方案，在此之前下定的用户，不受此次价格调整的影响。

阿里云盘推出会员服务 今日，阿里云盘宣布将推出会员服务，会员6TB空间，每月12元;超级会员20TB空间，每月30元。 而非会员用户继续保持不限速。

苹果回应iPhone续航暴降问题 苹果的支持团队最新回应了关于更新iOS15.4更新后续航下降的问题，称iOS更新导致iPhone电池消耗比平时快是很常见的，例如在iOS14.6之后就出现过这种情况。建议用户等待48个小时，看看问题是否会自行解决。如果问题持续存在，他们承诺会提供后续服务。

腾讯卖京东赚了近800亿 财报显示，腾讯2021年处置及视同处置收益约为1180.51亿元，其中包括处置京东集团股份收益780亿元。

B站与上海市精神卫生中心达成合作 未来，上海市精神卫生中心将通过建立B站科普账号、接入热线志愿者团队和专业医师在线心理疏导等形式，为B站用户提供帮助。还将为B站提供上海市心理热线962525志愿者团队支持，承接部分来自B站能量加油站的求助。

中国移动2021年营收超8千亿 中国移动2021年全年营业收入达8482.58亿元，同比增长10.4%;归母净利润为1159.37亿元，同比增长7.5%。另外，中国联通及中国电信2021年度归母净利润分别为63.05亿元和259.52亿元。三大运营商日均约赚4.28亿。

宁德时代官微发布消息称，全球首座零碳电池工厂落户四川宜宾。

抖音青少年上线语音搜索功能 用户在抖音青少年模式点击右上角搜索入口，既可以文字搜索，也可以点击麦克风直接说出想要搜索的内容。同时，抖音还上线了“自然”科普、百科等功能，以便青少年在观看科普视频时了解更多的知识。

陌陌发布2021年第四季度财报 财报显示，2021年第四季度，挚文集团（陌陌）净营收达36.742亿元，不按照美国通用会计准则计量，归属于挚文集团的净利润为2.809亿元。2021年，挚文集团净营收达到145.757亿元。用户数方面，截至2021年12月，陌陌主App月度活跃用户为1.141亿。