DNF希曼斯特拉的街头演唱会奖励汇总 希曼斯特拉的街头演唱会详情

DNF在3月24日这天开启了希曼斯特拉的街头演唱会，很多玩家还不清楚奖励有哪些，下面就来为大家详细的介绍一下。

打倒在希曼演唱会上捣乱的黄牛!获得奖励吧!

活动时间:2022年3月24日维护后~2022年4月21日维护前

看来希曼·斯特拉练好了新的歌曲，她说要举办一场街头演唱会。

我们一起去看希曼·斯特拉的表演，鼓励一下希曼吧!

希曼·斯特拉终于有了头号粉丝!特别期待希曼·斯特拉的表演。

粉丝正在小心翼翼地搬运着精心制作的应援品，应该是要分享给大家的吧!

哎哟…!这位粉丝在路上不小心丢了应援品。

好心的冒险家要不要帮他一下呢?

活动期间，希曼·斯特拉会在赫顿玛尔广场开演唱会啦!

她会在每个整点进行3分钟演唱，在每天听完任意一首歌后，

就可以获得沁心抗疲劳秘药 （1点）(每天最多可获得3次)

还可以在游戏里购买希曼·斯特拉单曲专辑礼盒哦!

单曲专辑可以放入活动界面中的希曼的留声机中播放，注意每张专辑只能放入一张。

特别提示，如果在希曼表演期间DNF游戏处于后台的情况下将无法获得对应奖励。

道具名 购买限制 交易类型 删除日 希曼·斯特拉单曲专辑礼盒 < Embracing Me Journey 风一样的勇士 一如既往 It's Time to Rock n Roll DREAM4U Nothing to lose It's My War Now 从上述歌曲中选择获得1个 > 每日每账号一次 帐号绑定 2022.04.21

原来希曼粉丝掉落的应援物被黄牛拿走了!

活动期间，在Lv17及以上的推荐地下城中，会出现偷走应援物的黄牛，

击败他就可以获得丢失的应援物!

每天最多可以在推荐地下城中碰到10次黄牛，每天凌晨6点重置。

使用丢失的应援物可以在赛丽亚房间内的NPC希曼的粉丝处兑换奖励。

商店道具 道具详情 购买限制 所需材料数量 希曼·斯特拉传说相片 （2种） 获得该卡片后，将自动收集到希曼的集卡册中，收集后，不会因卡片的消失而取消收集。可根据累积收集的卡片数量获得对应的BUFF。 集卡册中，无法重复收集相同的卡片。 该卡片没有属性，无法合成和分解，可以用作同等级别卡片的升级材料。 2022年5月26日6点以后无法交易或使用，统一删除。 每种可购买1次 每种40个 希曼·斯特拉神器相片 （4种） 获得该卡片后，将自动收集到希曼的集卡册中，收集后，不会因卡片的消失而取消收集。可根据累积收集的卡片数量获得对应的BUFF。 集卡册中，无法重复收集相同的卡片。 该卡片没有属性，无法合成和分解，可以用作同等级别卡片的升级材料。 2022年5月26日6点以后无法交易或使用，统一删除。 每种可购买1次 每种20个 希曼·斯特拉稀有相片 （6种） 获得该卡片后，将自动收集到希曼的集卡册中，收集后，不会因卡片的消失而取消收集。可根据累积收集的卡片数量获得对应的BUFF。 集卡册中，无法重复收集相同的卡片。 该卡片没有属性，无法合成和分解，可以用作同等级别卡片的升级材料。 2022年5月26日6点以后无法交易或使用，统一删除。 每种可购买1次 每种4个 迷你希曼·斯特拉宠物礼盒 开启后，可以获得1个[迷你希曼·斯特拉宠物] 每帐号1次 40 迷你希曼音悦宝珠 只能对迷你希曼·斯特拉宠物使用。 （宝珠属性:力量、 智力、 体力、精神 +60， 物理、 魔法暴击率 +10% 城镇移动速度 +10% Lv1~35的技能Lv +1（特殊技能除外） MP最大值 +15% 攻击速度、 移动速度、 施放速度 +5%） 冒险家名望139 每帐号1次 10 Lv100神话变换凭证 使用后，可以随机变换Lv100神话装备。 变换时将初始化原装备的强化、增幅、附魔、神话专属属性、徽章等效果。 每帐号每周1次 40 希曼·斯特拉的恢复药剂 使用后，可以恢复30%HP与MP，并解除所有异常状态，无Lv限制。 与闪亮的雷米援助共享冷却时间。 - 1

活动期间，可以在赛丽亚房间内的NPC希曼的粉丝处购买并收集各种希曼的相片，

在收集齐一定数量的相片后，就会获得对应的活动BUFF哦!

卡片激活数量 BUFF 规格 1个 力量/智力/体力/精神 +5 2个 力量/智力/体力/精神 +10 3个 力量/智力/体力/精神 +15 4个 力量/智力/体力/精神 +20 5个 力量/智力/体力/精神 +25 6个 力量/智力/体力/精神 +30 7个 力量/智力/体力/精神 +35 8个 力量/智力/体力/精神 +40 攻击速度、 移动速度、 施放速度+5% Lv1~50技能 Lv+1（被动技能除外） 9个 力量/智力/体力/精神 +45 攻击速度、 移动速度、 施放速度+10% Lv1~50技能 Lv+1（被动技能除外） 所有属性强化+5 10个 力量/智力/体力/精神 +50 攻击速度、 移动速度、 施放速度+15% Lv1~50技能 Lv+1（被动技能除外） 所有属性强化+10 11个 力量/智力/体力/精神 +60 攻击速度、 移动速度、 施放速度+20% Lv1~50技能 Lv+1（被动技能除外） 所有属性强化+15 12个 力量/智力/体力/精神 +100 攻击速度、 移动速度、 施放速度+30% Lv1~50技能 Lv+1（被动技能除外） 所有属性强化+20

以上BUFF效果在除决斗场外所有频道适用。

除了收集相册外，冒险家还可以使用新增的希曼留声机听取在最近活动中获得的各种专辑!

在专辑中开始听取BGM后，在城镇中的BGM即会替换为对应的BGM，

不过在进入攻坚战频道与决斗场后，BGM会停止并恢复为对应频道的BGM。

另外，部分收集的BGM还有特别的音痴模式可以听哦~