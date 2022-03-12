滴滴收跌44%，创该公司美国IPO以来最大单日跌幅

4、 12 岁的小男孩在 9 个小时内NFT卖了 40 万美元!...这位生活在伦敦的男孩，在 2021 年他创作并出售三千多个NFT， 9 个小时内售出，赚了 40 万美元...据了解nft，”艾哈迈德在接受CNBC采访时表示...艾哈迈德的第一个NFT系列是在 2021 年夏初发布的，包括 40 个名为《Minecraft Yee Haa》的彩色像素化角色，他自己创作了这些艺术品，并为每一件作品编写了代码...7 月份，NFT推出后，整个系列在 9 小时内售罄，艾哈迈德在一天内收获了 80 个ETH......