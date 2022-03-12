滴滴收跌44%，创该公司美国IPO以来最大单日跌幅

站长之家（ChinaZ.com）3月12日 消息:3月11日，热门中概股继续重挫，满帮跌超18%，陆金所跌17.7%，好未来、富途控股、理想汽车、贝壳跌超10%，爱奇艺、百度、中通快递跌超8%，哔哩哔哩跌超7%。
其中，滴滴ADR收跌逾44%，创该公司美国IPO以来最大单日跌幅。
消息面上，传滴滴暂停筹备香港上市，因未能满足监管机构的数据安全要求;
腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
热门中概股继续重挫，滴滴跌超41%，满帮跌超18%，陆金所跌17.7%，好未来、富途控股、理想汽车、贝壳跌超10%，爱奇艺、百度、中通快递跌超8%，哔哩哔哩跌超7%...雾芯科技跌逾40%，国家烟草专卖局发布《电子烟管理办法》并公开征求对《电子烟》国家标准（二次征求意见稿）的意见...北京时间3月11日凌晨，中国证监会官方微信号发布公告称，近一段时间，中国证监会和财政部持续与美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）开展沟通对话，并取得积极进展...中概股退市风险重挫港股 详解SEC下一步会做什么？......
涂鸦智能跌超32%，乐信跌超26%，满帮跌26%，第一高中教育跌近23%，名创优品跌超22%，陆金所控股跌超20%，BOSS直聘、亿航跌超19%，每日优鲜跌超18%，好未来、360数科、九紫新能跌超17%...百度、哔哩哔哩、老虎证券、搜狐跌超12%，拼多多、新东方、云米科技、金山云、趣头条、微美全息、第九城市跌超10%，36氪跌近10%，高途跌超9%，京东、贝壳、唯品会、携程跌超8%，汽车之家跌超7%...新能源三强”全线下挫，理想汽车跌超14%，小鹏汽车跌超12%，蔚来汽车跌超9%......
其中游族为推广名称为《少年三国志：零》的游戏，发布了含SSR天天登录免费拿、视频中可直接抽到五星关羽、五星张飞，送顶级武将”等虚假夸大内容，被处罚款44万元...根据公告，游族通过某代理商在浏览器平台投放《少年三国志：零》游戏广告，为了取得较高的点击率，发布了含SSR 天天登录免费拿、视频中可直接抽到五星关羽、五星张飞，送顶级武将”等虚假夸大内容...市场监管部门依法责令当事人停止发布违法广告、在相应范围内消除影响，并处罚款440000元......
北京2022年冬奥会官方微博介绍，冬残奥村于2月25日正式开村...经过44小时的转换期工作，北京、延庆冬奥村正式变身”冬残奥村...2022年北京冬季残奥会将于2022年3月4日开幕，3月13日闭幕...雪容融的整体造型渲染了2022年中国春节的节日气氛，吉祥物灯笼外形的发光属性寓意点亮梦想、温暖世界，代表着友爱、勇气和坚强，体现了冬残奥运动员的拼搏精神和激励世界的冬残奥会理念...
根据 2022 年 2 月 14 日星期一提交的美国证券交易委员会表格，特斯拉首席执行官埃隆马斯克向一家未公开的慈善机构捐赠了超过500万股特斯拉股票...根据美国证券交易委员会提交的文件，埃隆马斯克于 2021 年 11 月 19 日开始捐赠这些股票，按照当时的股价，这些超过 500 万股特斯拉股票价值约 57.4 亿美元...据联合国粮食短缺组织负责人称，当时美国有线电视新闻网发布了一篇文章，称埃隆马斯克 2% 的财富可以解决世界饥饿问题...
由 Thomson Reuters Foundation 获得的一份内部文档可知，美国软件巨头 Saleforce 想要进军非同质化代币（NFT）市场的计划，已遭到该公司在全球范围内数百名员工明确且强烈的反对。上周，该公司披露其正在探索一系列 NFT 计划，以期帮助世界各地的企业创建和销售 NFT，甚至有上云的想法。据悉，NFT 通常与图像等数字艺术品资产相关联，且可通过加密货币进行交易。不过出于环境影响和经济欺诈的担忧，已有超过 400 名员工签署了一封
国内知名果链”公司闻泰科技发布一份《关于产品集成业务向境外特定客户正式出货的公告》...近期，公司与境外特定客户合作的智能家居项目正式开始量产并实现常态化出货，项目合作总金额预计约50亿元...供应链人士表示，闻泰科技提到的境外特定客户指苹果公司，其中仅智能家居一个项目合作金额就有约50亿元，已经开始向苹果量产出货...闻泰科技曾在去年12月，拿下了iPhone镜头的供应订单，而当时在公告中就将苹果称之为境外特定客户”，虽然闻泰对于具体客户信息守口如瓶，但业内基本都能确定其代指的就是苹果...
4、 12 岁的小男孩在 9 个小时内NFT卖了 40 万美元!...这位生活在伦敦的男孩，在 2021 年他创作并出售三千多个NFT， 9 个小时内售出，赚了 40 万美元...据了解nft，”艾哈迈德在接受CNBC采访时表示...艾哈迈德的第一个NFT系列是在 2021 年夏初发布的，包括 40 个名为《Minecraft Yee Haa》的彩色像素化角色，他自己创作了这些艺术品，并为每一件作品编写了代码...7 月份，NFT推出后，整个系列在 9 小时内售罄，艾哈迈德在一天内收获了 80 个ETH......
据彭博社记者马克·古尔曼报道，苹果公司为美国的企业员工返回苹果园等办公室设定了4月11日的最后期限...苹果公司的高管照例明确表示，一旦更加安全，员工最终将需要返回办公室...苹果公司已经计划采用混合工作制...
截至收盘，道指跌179.86点，跌幅为0.53%，报收33614.8点；标普500指数下跌34.62点，跌幅为0.79%，报收4328.87点；纳指跌224.5点，跌幅为1.66%，报收13313.44点...腾讯概念板块集体下跌，其中包括贝壳、涂鸦智能、斗鱼、虎牙、蔚来、京东和腾讯音乐等...前12大股东持有51%的Hello集团股票，意味着没有一家股东拥有绝对控制权...2020年末，Nuance有约7100名全职员工，45%位于美国......
虽然AMD的CPU似乎不受影响于影响英特尔和ARM的CPU的Spectre-HB，但英特尔的IPASSTORM安全团队声称，AMD用于修复Spectrev2漏洞的补丁自2018年以来就..
分支历史注入（BHI）是SpectreV2漏洞的一个新变种，影响到几个英特尔处理器和少数Arm核心，本周早些时候由阿姆斯特丹Vrije大学的系统和网络安全小..
天眼查数据显示，2021年有超过100万家餐饮门店关闭，而在2020年这一数字为30万家...2020年，海底捞开出544家新门店，将全球门店数扩张至1298家，而..
今天，爆料人CapFrameX在社交媒体透露，称AMD正在为FSR技术的2.0版本做准备，并表示已经看到了一些令人印象深刻的演示。FSR（FidelityFX Super Re..
根据美国燃料价格统计网站GasBuddy的数据，美国全国平均油价在3月7日创下每加仑4.104美元的历史新高，超过了2008年的最高价格，仅在过去一周内就上..
在新能源车销量大增的不少车企近期也纷纷上调价格，央视财经公布的数据显示，这一轮涨价，少则千元，多则上万元...进入3月份以来，已经有近20家新..
前几天俄罗斯解禁最大盗版网站RuTracker的消息满天飞，不少人以为这是他们对抗正版封锁的招数，软件及游戏以后可以免费下载了，然而这事并不是大家..
最近，阿姆斯特丹大学的安全小组VUSec在英特尔和ARM CPU中发现了一个新的BHI Spectre v2漏洞。随着缓解补丁的到位，人们发现即使是最先进的第11代..
据红星新闻大半年时间过去后，农夫山泉悄悄停售了相关产品拂晓白桃味的苏打气泡水，转而上架了知夏桃桃味...换名字、换包装、换了部分配料后，新的..
一直以来，微信的Windows端都因为没有包括添加好友在内的基础功能而被诟病，在近日官方推送的3.6版本更新中，这个问题终于得到了解决。在Windows端..
据新浪科技报道，今日凌晨，蚂蚁集团旗下投资主体API向美国证券交易委员会（SEC）提供的备案文件显示，蚂蚁集团已将其持有的36氪公司的股份全部出..
在 1 月的 CES 2022 消费电子展期间，三星曾展示 QS95B 电视新品。但是在正式上市前，三星显示器（Samsung Display）与三星电子（Samsung Electro..
在知名开源代码托管平台 GitHub 首席执行官 Thomas Dohmke 于 3 月初发表了针对俄乌冲突“一视同仁”的和平表态后，GitLab 联合创始人兼首席执行官..
据白罗斯媒体《Zerkalo》报道，该国打击有组织犯罪与腐败总局（GUBOPiK）刚刚拘留了维基百科知名编辑 Mark Bernstein 。早些时候，这位在俄语 Wik..
日前有消息显示，腾讯旗下一个关于“虚拟演唱会的处理方法、装置、设备、介质及程序产品”专利已公布，显示其主要用于创建或举办目标歌手的虚拟演..
在短视频平台上，就有这样一个故事的讲述者，用他的阅历与学识，将一个个名胜背后的故事讲给用户听...这些赋有文化属性的内容是需要长期的沉淀与积..
品牌对艺人更加挑剔，资金充足的条件下，品牌更愿意选择性价比高知名度高且口碑良好的艺人，资金一般的情况下，品牌会直接放弃寻找艺人合作，去拥..
Redmi将会在下周四召开新品发布会，正式推出K50系列旗舰手机，预计应该存在三款手机，分别搭载骁龙870和天玑8100/9000。这也是天玑8100的全球首发..
根据一项新公布的专利显示，三星正在研究开发一种具有部分透明屏幕，可扩展的手机。早在2021年7月，三星电子就向WIPO（世界知识产权局）提交了一项..
Windows 11 系统虽然在用户界面上进行了大幅的调整，但依然遗留了不少旧页面，有些甚至可以追溯到Windows 98时代...在Windows 11 Build 22572最新..