工信部规范APP推荐下载

站长之家(ChinaZ.com) 3月3日 消息:据工信微报公众号消息，近日，有网友和媒体反映部分网站在用户浏览页面信息时，强制要求下载APP问题。工业和信息化部信息通信管理局对此高度重视，立即组织核查，并于日前召开行政指导会，督促相关互联网企业进行整改。

会议指出，随着移动互联网的快速发展，各类APP蓬勃兴起，给用户提供了丰富的应用服务。但部分信息资讯、网络社区等网站在用户浏览网页时，频繁弹窗推荐APP，要求下载APP才能查看全文、不用APP不能看评论等，妨碍用户使用网页浏览信息，侵害用户合法权益，群众反映强烈。

会议要求，相关互联网企业要坚持以人民为中心的发展思想，严格遵守相关法律法规要求，时刻把维护用户权益和改善服务体验作为赢得用户的根本，自查自纠、立行立改，坚决纠正存在的问题。在用户浏览页面内容时，

相关互联网企业表示，将认真落实有关要求，全面自查整改，依法合规经营，改进服务，提升用户体验，共同营造让群众放心满意的移动互联网应用环境。

工信部表示，将持续关注用户反映的问题，加强APP监测检测，指导督促互联网企业切实维护好用户权益。