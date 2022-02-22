淘宝直播调整珠宝饰品行业规范 珠宝玉石描述更严谨

站长之家(ChinaZ.com) 2月22日 消息:为了进一步完善对淘宝直播珠宝饰品行业的管理规范， 2 月 21 日，淘宝网发布关于《淘宝直播珠宝饰品行业管理规范》调整及新增《淘宝直播珠宝玉石描述规范实施细则》的公示通知。

公告显示，淘宝直播将对《淘宝直播珠宝饰品行业管理规范》中的【信息发布要求】、【直播交易争议处理】、【直播违规行为处理】的相关内容进行修订，并新增《淘宝直播珠宝玉石描述规范实施细则》。此次规则变更于 2022 年 2 月 22 日进行公示通知，将于 2022 年 3 月 1 日正式生效。

主播在推广销售“珠宝/钻石/翡翠/黄金”和“饰品/流行首饰/时尚饰品新”类目的商品过程中，增加了 2 条要求：

1、主播应按照《淘宝直播珠宝玉石描述规范实施细则》对珠宝玉石和贵金属商品进行准确详细的描述说明，包括但不限于：商品的颜色、大小、质量、瑕疵，尤其涉及贵金属（金、银、铂等）材质商品需明确表达贵金属克重；钻石明确表达质量、净度、颜色、切工等重要属性信息；

2、主播推广的珠宝玉石和贵金属商品需要提前核验是否具有规范的印记和标签标识应符合《淘宝直播珠宝玉石描述规范实施细则》要求。

若主播存在未遵循本规范的行为，经淘宝认定属于卖家或主播责任的，由卖家先行承担履约、协商、举证、退款、运费等责任。若是因主播违反平台要求或跟卖家的约定导致的争议，卖家向买家承担责任后可向主播/机构等追偿。

而《淘宝直播珠宝玉石描述规范实施细则》显示，珍珠在定名描述时应该表明是否养殖珍珠、淡水珍珠或海水珍珠，人工养殖珍珠不能被称为天然珍珠。

玉石的基础名称包括：翡翠、和田玉、白玉、青白玉、青玉、碧玉、墨玉、糖玉、黄玉（和田玉）、欧泊、石英质玉、玉髓、硅化玉、蛇纹石、岫玉、独山玉、绿松石、青金石、孔雀石、硅孔雀石、大理石（汉白玉、蓝田玉）、萤石、天然玻璃（黑曜岩、玻璃陨石）、鸡血石等。

主播若违反《淘宝直播珠宝玉石描述规范实施细则》中第一至六章规范内容，或给消费者提供的鉴定证书造假，消费者发起售后申请时，交易支持消费者退款或退货退款，运费卖家承担。商家履行售后责任后，可视情况向主播/机构等追偿。